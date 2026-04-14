Μουσική 14.04.2026

AMAs 2026: Η Taylor Swift βρίσκεται ήδη στην κορυφή

Με 8 υποψηφιότητες σε κορυφαίες κατηγορίες, η Taylor Swift επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ
Mad.gr

Η Taylor Swift αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται η απόλυτη δύναμη των American Music Awards. Η Taylor Swift, η πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των American Music Awards με 40 συνολικά τρόπαια, επιστρέφει φέτος ακόμη πιο δυναμικά, συγκεντρώνοντας οκτώ νέες υποψηφιότητες.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι κατηγορίες Artist of the Year, Album of the Year και Best Pop Album για το «The Life of a Showgirl», αλλά και Song of the Year, Best Music Video και Best Pop Song για το «The Fate of Ophelia». Παράλληλα, διεκδικεί το Song of the Summer με το «Elizabeth Taylor», ενώ βρίσκεται και στην κατηγορία Best Female Pop Artist, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η παρουσία της στη φετινή διοργάνωση είναι από τις πιο ηχηρές της χρονιάς.

Το ενδιαφέρον γύρω από τη φετινή διοργάνωση είναι ήδη τεράστιο, καθώς η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου στο MGM Grand Garden Arena στο Las Vegas, με οικοδέσποινα την Queen Latifah. Η Taylor Swift μπαίνει στη φετινή κούρσα ως το μεγάλο φαβορί, ενώ δίπλα της ακολουθούν δυνατά ονόματα της διεθνούς σκηνής με επτά υποψηφιότητες, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι ανάμεσα στις φετινές υποψηφιότητες ξεχωρίζουν αρκετές πρώτες παρουσίες, κάτι που δίνει φρέσκια ενέργεια στον θεσμό. Ωστόσο, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην Taylor Swift, η οποία με κάθε νέα της κυκλοφορία δείχνει να μετατρέπει την εμπορική απήχηση σε βραβευτική δυναμική.

Αν κρίνεις από τη μέχρι τώρα πορεία του «The Life of a Showgirl», η φετινή τελετή μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη ένα κεφάλαιο-ορόσημο στην ήδη εντυπωσιακή ιστορία της στα AMAs. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη φετινή αναμέτρηση μία από τις πιο πολυσυζητημένες των τελευταίων ετών.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Τα 2 deco tips που πρέπει να γνωρίζεις για να αποκτήσεις τον κήπο των ονείρων σου

Jennifer Lopez – Brett Goldstein: Η νέα ρομαντική comedy «Office Romance»

Chris Brown & Usher: Το δίδυμο – φωτιά που ετοιμάζει την πιο εκρηκτική R&B περιοδεία της δεκαετίας

Η επίσημη ανακοίνωση της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ – Ξεκινά η προπώληση

Με τη Manon στο πλευρό τους αλλά εκτός σκηνής, οι Katseye εντυπωσίασαν στο Coachella

Το Coachella 2026 έγινε «Sarbrinawood» και η Sabrina Carpenter το πήγε σε άλλο επίπεδο

Coachella 2026: Το show του Justin Bieber έμοιαζε με YouTube binge watching

Η Cardi B πέφτει θύμα απάτης $60.000 και ξεσπά στο instagram

Κάθε πρωί στο διάστημα έχει soundtrack – Η playlist του Artemis II

Last Dance World Tour: Το show του Jason Derulo που όλοι περιμένουν φέτος τον Σεπτέμβριο

Η Charli XCX βάζει τέλος στην «brat» εποχή με την ανακοίνωση του όγδοου album της

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη