«The Invite»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας με το εντυπωσιακό all-star cast

Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την ταινία «The Invite», μία δημιουργία της Olivia Wilde, στην οποία πρωταγωνιστεί η ίδια μαζί με τους Seth Rogen, Penélope Cruz και Edward Norton. Το φιλμ, που αποτελεί έναν συνδυασμό δράματος και κωμωδίας, αναμένεται να κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών στις 26 Ιουνίου.

Το σενάριο, που υπογράφουν οι Will McCormack και Rashida Jones, επικεντρώνεται στο παντρεμένο ζευγάρι Joe και Angela, των οποίων η σχέση βρίσκεται σε λεπτή ισορροπία. Η επίσημη περίληψη της ταινίας αναφέρει: «Όταν καλούν τους αινιγματικούς γείτονές τους από τον επάνω όροφο για ένα δείπνο, η νύχτα παίρνει απροσδόκητες τροπές. Έχουν αναζωπυρώσει τη σπίθα ή έχουν ανάψει το φιτίλι που θα κάψει τα πάντα;».

Η πορεία της ταινίας και οι πρώτες αντιδράσεις

Η ταινία «The Invite» έκανε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ του Sundance τον Ιανουάριο, όπου κατάφερε να κερδίσει το κοινό και να προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες διανομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία οδήγησε σε έναν πολυήμερο πόλεμο προσφορών, με εταιρείες όπως η Focus Features, η Neon, η Netflix, η Apple, η Searchlight και η Black Bear να διεκδικούν τα δικαιώματά της. Η Olivia Wilde μάλιστα, έλαβε θερμό χειροκρότημα μετά την προβολή της ταινίας στο φεστιβάλ.

Ο Edward Norton, ο οποίος επίσης πρωταγωνιστεί στην ταινία, σχολίασε τη διπλή ιδιότητα της Wilde ως ηθοποιού και σκηνοθέτη: «Ο Seth κι εγώ έχουμε σκηνοθετήσει ταινίες στις οποίες παίζαμε κιόλας. Αναπόφευκτα, φτάνεις σε στιγμές όπου λες, “Αυτή ήταν μια φρικτή απόφαση”», δήλωσε σε μια Q&A συνεδρία. «Είναι δύσκολο για μένα να υπερβάλλω για τη χάρη και τη σοφία με την οποία η Olivia έδωσε αυτή την ερμηνεία και μας σκηνοθέτησε».

Η κριτική υποδοχή και η σκηνοθετική ματιά της Wilde

Ο επικεφαλής κριτικός κινηματογράφου Owen Gleiberman χαρακτήρισε το «The Invite» ως μια «εντυπωσιακή δραματική κωμωδία δείπνου» που «σε κάνει να γελάς και δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει». Αυτή είναι η τρίτη σκηνοθετική προσπάθεια της Olivia Wilde, μετά το «Booksmart» (2019) και το «Don’t Worry Darling» (2023), στο οποίο είχε επίσης έναν ρόλο. Φέτος, η Olivia Wilde πρωταγωνίστησε και στην ταινία «I Want Your Sex» του Gregg Araki, ένα ερωτικό θρίλερ που έκανε επίσης πρεμιέρα στο Sundance.

Η ταινία «The Invite» έχει διάρκεια 107 λεπτά και έχει λάβει βαθμολογία R. Την παραγωγή υπογράφουν οι David Permut, Ben Browning και Megan Ellison.

