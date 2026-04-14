Streaming News 14.04.2026

One Piece: Το Netflix ανακοινώνει την 3η σεζόν και Lego special

Το Netflix ανακοίνωσε ένα animated special με Lego και αποκάλυψε την ημερομηνία κυκλοφορίας της 3ης σεζόν της live-action σειράς
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι θαυμαστές του «One Piece» έχουν κάθε λόγο να χαίρονται, καθώς το Netflix επεκτείνει το εξαιρετικά δημοφιλές franchise με σημαντικές ανακοινώσεις. Στις 7 Απριλίου 2026, η πλατφόρμα αποκάλυψε ότι βρίσκεται στα σκαριά ένα animated special με Lego, ενώ παράλληλα έδωσε στη δημοσιότητα νέες πληροφορίες για την τρίτη σεζόν της live-action σειράς, την πολυαναμενόμενη anime σειρά από το ιαπωνικό Wit Studio, καθώς και ένα νέο podcast και προϊόντα merchandising.

Η πιο σημαντική είδηση αφορά την επερχόμενη τρίτη σεζόν της live-action σειράς, η οποία θα φέρει τον τίτλο «The Battle of Alabasta» και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027. Η δεύτερη σεζόν έκλεισε με τον Luffy και το πλήρωμα των Straw Hat Pirates να κατευθύνονται προς το έρημο βασίλειο της Alabasta, την πατρίδα της Πριγκίπισσας Vivi.

«Αριστούργημα»: Ο Holland για το «The Odyssey»

Οι νέες περιπέτειες στην Alabasta 

Η τρίτη σεζόν θα επικεντρωθεί σε μια επικείμενη εξέγερση που απειλεί να διαλύσει την Alabasta. Αυτή η εξέγερση υποκινείται κρυφά από έναν από τους Επτά Πολέμαρχους της Θάλασσας, τον αδίστακτο Sir Crocodile, και την υπόγεια οργάνωσή του, Baroque Works, οι οποίοι επιδιώκουν να κατακτήσουν το βασίλειο για λογαριασμό τους. Το Netflix περιγράφει τη σεζόν ως μια περίοδο «που ορίζεται από άρρηκτους δεσμούς και αδύνατες επιλογές», όπου οι Straw Hat Pirates «πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν εμφύλιο πόλεμο και έναν ισχυρό πολέμαρχο για να σώσουν το βασίλειο της Vivi πριν καταρρεύσει στην άμμο». Οι φαν μπορούν να περιμένουν «τρομερούς νέους εχθρούς και ολοκαίνουργιους κόσμους όπου τα διακυβεύματα δεν ήταν ποτέ υψηλότερα».

Οι δημιουργοί μιλούν για την τρίτη σεζόν

Ο Joe Tracz και Ian Stokes, δήλωσαν: «Η ιστορία της Alabasta είναι μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες σε ολόκληρο το «One Piece», και μία από τις προσωπικές μας αγαπημένες, οπότε είναι μεγάλη τιμή να την ζωντανεύουμε. Η Τρίτη σεζόν χτίζει πάνω σε όλα όσα έχουμε κάνει πριν για να αφηγηθούμε μια πολεμική ιστορία που είναι επική και συναισθηματική, θεαματική και εκπληκτική. Ανυπομονούμε οι φαν να μας συνοδεύσουν στην Alabasta, όπου τα διακυβεύματα είναι υψηλά… και οι πάπιες είναι μεγάλες».

one_piece
Η παγκόσμια επιτυχία του «One Piece»

Το «One Piece» έχει αποδειχθεί μια τεράστια επιτυχία για το Netflix, μετατρεπόμενο σε παγκόσμιο φαινόμενο για την πλατφόρμα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η δεύτερη σεζόν της live-action σειράς έκανε το ντεμπούτο της και παραμένει στο Νο. 1 της παγκόσμιας λίστας Top 10 του Netflix, ενώ αυτή τη στιγμή απολαμβάνει ένα 100% στην βαθμολογία των κριτικών στο Rotten Tomatoes. Ενθαρρυμένη από αυτή την επιτυχία, η πλατφόρμα συνεχίζει να επεκτείνει το franchise, υποσχόμενη ακόμα περισσότερο περιεχόμενο για τους πιστούς θαυμαστές του.

Η ταινία για τον Michael Jackson αλλάζει δραματικά – Τι πλήρωσε το Estate για να ελέγξει την ιστορία

Από το κόκκινο χαλί στο noir 1930s – Ο Pedro Pascal σοκάρει με την πιο σκοτεινή του εμφάνιση

 

Οι πρώτες φωτογραφίες του Cillian Murphy και του Daniel Craig από τα γυρίσματα στην Ελλάδα
Cinema

Οι πρώτες φωτογραφίες του Cillian Murphy και του Daniel Craig από τα γυρίσματα στην Ελλάδα

14.04.2026
Η επιβεβαίωση του cast ότι το Emily in Paris έρχεται Ελλάδα
Cinema

Η επιβεβαίωση του cast ότι το Emily in Paris έρχεται Ελλάδα

14.04.2026
House of the Dragon: Πριν την 3η σεζόν έρχεται το mobile game που σε κάνει αληθινό dragonrider
Cinema

House of the Dragon: Πριν την 3η σεζόν έρχεται το mobile game που σε κάνει αληθινό dragonrider

14.04.2026
«The Invite»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας με το εντυπωσιακό all-star cast
Cinema

«The Invite»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας με το εντυπωσιακό all-star cast

14.04.2026
«You, Me & Tuscany»: Η ρομαντική κομεντί που θα σε κάνει να ερωτευτείς ξανά
Cinema

«You, Me & Tuscany»: Η ρομαντική κομεντί που θα σε κάνει να ερωτευτείς ξανά

13.04.2026
Ο «αιφνιδιασμός» της Cameron Diaz από την «απόκοσμη» εμφάνιση του Jonah Hill
Cinema

Ο «αιφνιδιασμός» της Cameron Diaz από την «απόκοσμη» εμφάνιση του Jonah Hill

13.04.2026
Νέες προσθήκες στο καστ του «The Boys» για ένα εκρηκτικό φινάλε
Cinema

Νέες προσθήκες στο καστ του «The Boys» για ένα εκρηκτικό φινάλε

13.04.2026
Η 3η σεζόν του «XO, Kitty» στην κορυφή του Netflix με εκατομμύρια προβολές
Cinema

Η 3η σεζόν του «XO, Kitty» στην κορυφή του Netflix με εκατομμύρια προβολές

13.04.2026
Jenna Ortega: Αυτός είναι ο λόγος που ήθελε να παρατήσει την υποκριτική – Πώς άλλαξε γνώμη
Cinema

Jenna Ortega: Αυτός είναι ο λόγος που ήθελε να παρατήσει την υποκριτική – Πώς άλλαξε γνώμη

12.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη