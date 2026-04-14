One Piece: Το Netflix ανακοινώνει την 3η σεζόν και Lego special

Οι θαυμαστές του «One Piece» έχουν κάθε λόγο να χαίρονται, καθώς το Netflix επεκτείνει το εξαιρετικά δημοφιλές franchise με σημαντικές ανακοινώσεις. Στις 7 Απριλίου 2026, η πλατφόρμα αποκάλυψε ότι βρίσκεται στα σκαριά ένα animated special με Lego, ενώ παράλληλα έδωσε στη δημοσιότητα νέες πληροφορίες για την τρίτη σεζόν της live-action σειράς, την πολυαναμενόμενη anime σειρά από το ιαπωνικό Wit Studio, καθώς και ένα νέο podcast και προϊόντα merchandising.

Η πιο σημαντική είδηση αφορά την επερχόμενη τρίτη σεζόν της live-action σειράς, η οποία θα φέρει τον τίτλο «The Battle of Alabasta» και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027. Η δεύτερη σεζόν έκλεισε με τον Luffy και το πλήρωμα των Straw Hat Pirates να κατευθύνονται προς το έρημο βασίλειο της Alabasta, την πατρίδα της Πριγκίπισσας Vivi.

Οι νέες περιπέτειες στην Alabasta

Η τρίτη σεζόν θα επικεντρωθεί σε μια επικείμενη εξέγερση που απειλεί να διαλύσει την Alabasta. Αυτή η εξέγερση υποκινείται κρυφά από έναν από τους Επτά Πολέμαρχους της Θάλασσας, τον αδίστακτο Sir Crocodile, και την υπόγεια οργάνωσή του, Baroque Works, οι οποίοι επιδιώκουν να κατακτήσουν το βασίλειο για λογαριασμό τους. Το Netflix περιγράφει τη σεζόν ως μια περίοδο «που ορίζεται από άρρηκτους δεσμούς και αδύνατες επιλογές», όπου οι Straw Hat Pirates «πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν εμφύλιο πόλεμο και έναν ισχυρό πολέμαρχο για να σώσουν το βασίλειο της Vivi πριν καταρρεύσει στην άμμο». Οι φαν μπορούν να περιμένουν «τρομερούς νέους εχθρούς και ολοκαίνουργιους κόσμους όπου τα διακυβεύματα δεν ήταν ποτέ υψηλότερα».

Οι δημιουργοί μιλούν για την τρίτη σεζόν

Ο Joe Tracz και Ian Stokes, δήλωσαν: «Η ιστορία της Alabasta είναι μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες σε ολόκληρο το «One Piece», και μία από τις προσωπικές μας αγαπημένες, οπότε είναι μεγάλη τιμή να την ζωντανεύουμε. Η Τρίτη σεζόν χτίζει πάνω σε όλα όσα έχουμε κάνει πριν για να αφηγηθούμε μια πολεμική ιστορία που είναι επική και συναισθηματική, θεαματική και εκπληκτική. Ανυπομονούμε οι φαν να μας συνοδεύσουν στην Alabasta, όπου τα διακυβεύματα είναι υψηλά… και οι πάπιες είναι μεγάλες».

Η παγκόσμια επιτυχία του «One Piece»

Το «One Piece» έχει αποδειχθεί μια τεράστια επιτυχία για το Netflix, μετατρεπόμενο σε παγκόσμιο φαινόμενο για την πλατφόρμα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η δεύτερη σεζόν της live-action σειράς έκανε το ντεμπούτο της και παραμένει στο Νο. 1 της παγκόσμιας λίστας Top 10 του Netflix, ενώ αυτή τη στιγμή απολαμβάνει ένα 100% στην βαθμολογία των κριτικών στο Rotten Tomatoes. Ενθαρρυμένη από αυτή την επιτυχία, η πλατφόρμα συνεχίζει να επεκτείνει το franchise, υποσχόμενη ακόμα περισσότερο περιεχόμενο για τους πιστούς θαυμαστές του.

