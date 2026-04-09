«Αριστούργημα»: Ο Holland για το «The Odyssey»

Αν έχεις λαχταρήσει μια ταινία που να σου θυμίσει γιατί το cinema είναι εμπειρία και όχι απλώς περιεχόμενο, τότε η νέα συνεργασία του Tom Holland με τον Christopher Nolan μάλλον θα σου δώσει ακριβώς αυτό που περιμένεις. Η επερχόμενη ταινία «The Odyssey» φαίνεται πως δεν είναι απλώς ένα ακόμη πολυαναμενόμενο blockbuster, αλλά ένα έργο που έκανε ακόμη και έναν πρωταγωνιστή συνηθισμένο σε γιγαντιαία σετ να μείνει άναυδος. Ο Tom Holland παραδέχτηκε ότι παρακολουθώντας σκηνές από την ταινία αναρωτήθηκε κάτι που είχε χρόνια να νιώσει: «Πώς το κάνατε αυτό;». Και όταν ο Nolan του αποκάλυψε πως δεν επρόκειτο για CGI αλλά για καθαρά in-camera εφέ, η έκπληξή του απογειώθηκε ακόμη περισσότερο.

Μιλώντας στο GQ, o Holland δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την ταινία «απόλυτο αριστούργημα». Και όσο υπερβολικό κι αν ακούγεται, γνωρίζοντας την εμμονή του Nolan στη λεπτομέρεια, την πρακτική κινηματογράφηση και τον απόλυτο έλεγχο των οπτικών του κόσμων, μάλλον δεν χρειάζεται να δυσκολευτείς για να τον πιστέψεις. Άλλωστε, η ταινία φέρνει στο ίδιο καστ ονόματα όπως ο Matt Damon, η Anne Hathaway και η Zendaya, δημιουργώντας έναν συνδυασμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

Ο Holland, πέρα από τον θαυμασμό του για την ταινία, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της μεγάλης οθόνης. Όπως είπε, σκοπεύει τα επόμενα δέκα χρόνια να αφοσιωθεί αποκλειστικά σε έργα που προορίζονται να προβληθούν στις κινηματογραφικές αίθουσες. «Είμαι πραγματικός υποστηρικτής του θεάτρου», δήλωσε. «Υπάρχουν στούντιο που το υπηρετούν καλύτερα από άλλα, και θέλω να χτίσω σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους για να κρατήσουμε τον κινηματογράφο ζωντανό».

Δεν είναι μια τυχαία τοποθέτηση· είναι μια δήλωση που έρχεται σε μια εποχή όπου το streaming μονοπωλεί τις συνήθειές σου και όπου πολλοί αναρωτιούνται αν ο κλασικός κινηματογράφος κινδυνεύει. Η ταινία «The Odyssey» μοιάζει να είναι ακριβώς το είδος της ταινίας που μπορεί να σε αναγκάσει να ξανακαθίσεις στη σκοτεινή αίθουσα, να σηκώσεις το κεφάλι από τη μικρή οθόνη και να νιώσεις ότι κάθε λεπτό άξιζε τον κόπο.

Με τον Tom Holland να υπόσχεται σκηνές που «θα σε αφήσουν πραγματικά άφωνο» και με τον Christopher Nolan να επενδύει ξανά σε πρακτικά εφέ που παγιδεύουν το βλέμμα, όλα δείχνουν ότι η «The Odyssey» δεν θα είναι απλώς ακόμη μία ταινία του 2026 — αλλά μια εμπειρία που θα μιλάς γι’ αυτήν πολύ καιρό.

