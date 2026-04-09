Cinema 09.04.2026

«Αριστούργημα»: Ο Holland για το «The Odyssey»

Ο Tom Holland μιλά για το «The Odyssey» και τον Christopher Nolan
Ειρήνη Στόφυλα

Αν έχεις λαχταρήσει μια ταινία που να σου θυμίσει γιατί το cinema είναι εμπειρία και όχι απλώς περιεχόμενο, τότε η νέα συνεργασία του Tom Holland με τον Christopher Nolan μάλλον θα σου δώσει ακριβώς αυτό που περιμένεις. Η επερχόμενη ταινία «The Odyssey» φαίνεται πως δεν είναι απλώς ένα ακόμη πολυαναμενόμενο blockbuster, αλλά ένα έργο που έκανε ακόμη και έναν πρωταγωνιστή συνηθισμένο σε γιγαντιαία σετ να μείνει άναυδος. Ο Tom Holland παραδέχτηκε ότι παρακολουθώντας σκηνές από την ταινία αναρωτήθηκε κάτι που είχε χρόνια να νιώσει: «Πώς το κάνατε αυτό;». Και όταν ο Nolan του αποκάλυψε πως δεν επρόκειτο για CGI αλλά για καθαρά in-camera εφέ, η έκπληξή του απογειώθηκε ακόμη περισσότερο.

Μιλώντας στο GQ, o Holland δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την ταινία «απόλυτο αριστούργημα». Και όσο υπερβολικό κι αν ακούγεται, γνωρίζοντας την εμμονή του Nolan στη λεπτομέρεια, την πρακτική κινηματογράφηση και τον απόλυτο έλεγχο των οπτικών του κόσμων, μάλλον δεν χρειάζεται να δυσκολευτείς για να τον πιστέψεις. Άλλωστε, η ταινία φέρνει στο ίδιο καστ ονόματα όπως ο Matt Damon, η Anne Hathaway και η Zendaya, δημιουργώντας έναν συνδυασμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

Ο Holland, πέρα από τον θαυμασμό του για την ταινία, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της μεγάλης οθόνης. Όπως είπε, σκοπεύει τα επόμενα δέκα χρόνια να αφοσιωθεί αποκλειστικά σε έργα που προορίζονται να προβληθούν στις κινηματογραφικές αίθουσες. «Είμαι πραγματικός υποστηρικτής του θεάτρου», δήλωσε. «Υπάρχουν στούντιο που το υπηρετούν καλύτερα από άλλα, και θέλω να χτίσω σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους για να κρατήσουμε τον κινηματογράφο ζωντανό».

Η ταινία για τον Michael Jackson αλλάζει δραματικά – Τι πλήρωσε το Estate για να ελέγξει την ιστορία

Δεν είναι μια τυχαία τοποθέτηση· είναι μια δήλωση που έρχεται σε μια εποχή όπου το streaming μονοπωλεί τις συνήθειές σου και όπου πολλοί αναρωτιούνται αν ο κλασικός κινηματογράφος κινδυνεύει. Η ταινία «The Odyssey» μοιάζει να είναι ακριβώς το είδος της ταινίας που μπορεί να σε αναγκάσει να ξανακαθίσεις στη σκοτεινή αίθουσα, να σηκώσεις το κεφάλι από τη μικρή οθόνη και να νιώσεις ότι κάθε λεπτό άξιζε τον κόπο.

Με τον Tom Holland να υπόσχεται σκηνές που «θα σε αφήσουν πραγματικά άφωνο» και με τον Christopher Nolan να επενδύει ξανά σε πρακτικά εφέ που παγιδεύουν το βλέμμα, όλα δείχνουν ότι η «The Odyssey» δεν θα είναι απλώς ακόμη μία ταινία του 2026 — αλλά μια εμπειρία που θα μιλάς γι’ αυτήν πολύ καιρό.

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc: «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα»

Christopher Nolan The Odyssey Tom Holland
Ελένη Μενεγάκη – Ματέο Παντζόπουλος: Η εμφάνιση που έβαλε τέλος στις φήμες χωρισμού

Πέθανε σε ηλικία 35 ετών ο Michael Patrick του Game of Thrones

Η ταινία για τον Michael Jackson αλλάζει δραματικά – Τι πλήρωσε το Estate για να ελέγξει την ιστορία

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc: «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα»

Το κόκκινο χαλί του «Euphoria» στο Hollywood – Το καστ επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν!

Από το κόκκινο χαλί στο noir 1930s – Ο Pedro Pascal σοκάρει με την πιο σκοτεινή του εμφάνιση

Βγάλε το ημερολόγιο! Η Ακαδημία ανακοίνωσε την ημερομηνία των Όσκαρ για το 2027 και 2028

«Movie Making Magic»: Το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογραφικής Παιδείας έρχεται στην Αττική

«KPop Demon Hunters»: Από τα Όσκαρ στα McDonald's

Backrooms: Η πιο ανατριχιαστική ιστορία του internet έρχεται στη μεγάλη οθόνη

Η ιστορία πίσω από τον ρόλο που κάνει τον ανιψιό του Michael Jackson να ζει το όνειρο του «King of Pop»

