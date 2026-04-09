Ελένη Μενεγάκη – Ματέο Παντζόπουλος: Η εμφάνιση που έβαλε τέλος στις φήμες χωρισμού

Η οικογενειακή βόλτα στο Κεφαλάρι και οι αγκαλιές του ζευγαριού που έδειξαν πως η σχέση τους παραμένει δυνατή

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος έκαναν μία δημόσια εμφάνιση που έβαλε οριστικό τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν πρόσφατα και μιλούσαν για χωρισμό. Το αγαπημένο ζευγάρι απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό του περιοδικού ΟΚ, να απολαμβάνει μία οικογενειακή βόλτα στο Κεφαλάρι.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε λίγο αφότου είχαν επισκεφθεί ένα ζαχαροπλαστείο, με την κόρη τους, Μαρίνα, να τους συνοδεύει. Η μικρή Μαρίνα γιόρταζε εκείνη την ημέρα τα γενέθλιά της, προσθέτοντας έναν ακόμα λόγο χαράς στην ευτυχισμένη έξοδό τους.

Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού

Ο φακός εστίασε στις τρυφερές αγκαλιές του ζευγαριού, οι οποίες μαρτυρούσαν ότι διανύουν μία πολύ όμορφη και αρμονική περίοδο στη σχέση τους. Και οι δύο έδειχναν να είναι σε εξαιρετικά καλή διάθεση, απολαμβάνοντας την απλή, καθημερινή στιγμή με την κόρη τους.

Ωστόσο, ένα στοιχείο που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν το χέρι του Μάκη Παντζόπουλου, το οποίο ήταν σε νάρθηκα. Παρά τον μικρό τραυματισμό, αυτό δεν φάνηκε να επισκιάζει τη χαρά και την ευτυχία του ζευγαριού.

11 χρόνια γάμου

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος έκλεισαν τον περασμένο Φεβρουάριο 11 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι συνεχίζει να απολαμβάνει στιγμές ευτυχίας και αγάπης, διαψεύδοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο κάθε κακόβουλη φήμη περί κρίσης στη σχέση τους.

