Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc: «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 59 χρόνων από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1967 και της Χούντας των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα, το CineDoc παρουσιάζει μια σειρά από ειδικές προβολές του ντοκιμαντέρ ΛΟ και φωτίζει πτυχές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, μέσα από την προσωπική διαδρομή του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου.

Σχετικά με το ντοκιμαντέρ

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο σκηνοθέτης Θανάσης Βασιλείου επιστρέφει στο άδειο διαμέρισμα της παιδικής του ηλικίας στην Αθήνα για να διαχειριστεί μια προβληματική κληρονομιά. Από τις γυμνές πλέον επιφάνειες του σπιτιού, αναδύονται θραύσματα αναμνήσεων της οικογένειάς του και η προσωπική ιστορία του μπλέκεται με το συλλογικό τραύμα της Χούντας.

Καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με μυστικά που βαραίνουν την ιστορία όχι μόνο της οικογένειάς του, αλλά ολόκληρης της σύγχρονης Ελλάδας, ξεκινά ένα ταξίδι-προσωπικό ημερολόγιο ανάμεσα στα αόρατα ίχνη που ενώνουν την πόλη και τους ανθρώπους με το παρελθόν τους.

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc παρουσιάζει σε δύο ειδικές προβολές το βραβευμένο ντοκιμαντέρ ΛΟ του Θανάση Βασιλείου, την Κυριακή 19 Απριλίου στις 18.00 και την Τρίτη 21 Απριλίου στις 19.00 στον κινηματογράφο Δαναό, παρουσία του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου.

Προπώληση και πληροφορίες για τις προβολές στο ταμείο του κινηματογράφου ΔΑΝΑΟΣ και στο https://danaoscinema.gr/portfolio-item/lo-stis-19-21-04/.

Παράλληλα, επιπλέον προβολές θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλανδρίου και την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χαλανδρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Οι προβολές του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου και της Unifrance, ενώ η διανομή του ντοκιμαντέρ στις ελληνικές αίθουσες υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece .

ΑΘΗΝΑ – Κινηματογράφος Δαναός (Κηφισίας 109, Αμπελόκηποι)

Πληροφορίες και προπώληση: https://danaoscinema.gr/portfolio-item/lo-stis-19-21-04/

Κυριακή 19 Απριλίου, 18.00

Θα ακολουθήσει Q&A με τον σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου και τον δημοσιογράφο Νίκο Ξυδάκη.

Τρίτη 21 Απριλίου, 19.00

Πληροφορίες και προπώληση: https://danaoscinema.gr/portfolio-item/tack-stis-30-11/

Θα ακολουθήσει Q&A με τον σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου και τον Γιάννη Ντίνο, Κλινικό Ψυχολόγο, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ο Άγιος Σάββας».

ΑΘΗΝΑ – Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου

(Αντιγόνης και Δαναΐδων, Κάτω Χαλάνδρι)

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, 19.30

Παρουσία του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου. Σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλανδρίου και

την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δήμου Χαλανδρίου (ΟΠΙΔΗΧ).

ΑΘΗΝΑ – Χώρος Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ

(Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος)

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, 18.30

Παρουσία του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου. Σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, στο πλαίσιο του μηνιαίου κύκλου «Απογεύματα με ελληνικά ντοκιμαντέρ». Είσοδος με προκράτηση θέσης. Πληροφορίες: https://www.piop.gr/whats-on/draseis/

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

(Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή)

Τετάρτη 23 Απριλίου 2026, 19:30

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου και τη Λία Μελά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του κύκλου «Φιλοσοφία και Κινηματογράφος».

ΑΘΗΝΑ – Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

(Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα)

Παρασκευή 25 Απριλίου 2026, 19.00 – Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα 2

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου και τον Χρήστο Δερμεντζόπουλο, Καθηγητή τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου.

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Όταν επέστρεψα από τη Γαλλία στο άδειο διαμέρισμα της παιδικής μου ηλικίας στην Αθήνα, μετά τον θάνατο της μητέρας μου, ένιωσα σαν διαρρήκτης. Ό,τι είχε μείνει στη σκιά για δεκαετίες ήταν πια απόκτημά μου. Ανακάλυψα χρέη που δεν γνώριζα. Διαπίστωσα ψεύδη που με κλόνισαν. Πώς κληρονομούμε τα λάθη των γονιών μας; Πώς αδειάζουμε το σπίτι τους;

Μέσα στον φόβο της απώλειας του χώρου που έκλεινε μέσα του τις τελευταίες αναμνήσεις με τη μητέρα μου, αλλά και μιας ολόκληρης παιδικής ηλικίας, ξεκίνησα να κινηματογραφώ τις άδειες πια επιφάνειες με το κινητό μου τηλέφωνο. Ουσιαστικά ξανάβρισκα ξεχασμένες κινήσεις του παρελθόντος καθώς, πριν εγκαταλείψω την Ελλάδα για τη Γαλλία είχα εργαστεί ως οπερατέρ για πάνω από δέκα χρόνια. Βάζοντας τον εαυτό μου ξανά πίσω από ένα φακό, ανακινούσα τον χρόνο και συνδεόμουν με το παρελθόν της κληρονομιάς. Το «Κινηματογραφώ» έγινε έτσι συνώνυμο του «θυμάμαι».

Θραύσματα της οικογενειακής μνήμης, αποσιωπημένα για χρόνια, άρχισαν να αναδύονται δειλά. Κάποια από αυτά με οδήγησαν στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας. Πώς μπορεί το σινεμά να δώσει μορφή σε ένα παρελθόν που αντιστέκεται μέσω της σιωπής;

Βιογραφικό Σκηνοθέτη

Ο Θανάσης Βασιλείου είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, με έδρα το Πουατιέ της Γαλλίας, όπου διδάσκει θεωρία και πράξη κινηματογράφου ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κινηματογραφικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο του Πουατιέ). Οι μικρού μήκους ταινίες του «Ίχνη» (2017) και «Η τελευταία μας εβδομάδα» (2016) έχουν παρουσιαστεί και βραβευτεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, ενώ το ΛΟ αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του.

Συμμετοχές της ταινίας σε Φεστιβάλ

27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2025)

Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη (Ελληνικό Πρόγραμμα)

10ο Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου (2025)

Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης (GRAND PRIX),

Βραβείο «Οδυσσέας» καλύτερου ντοκιμαντέρ Έλληνα σκηνοθέτη της Διασποράς

Los Angeles Greek Film Festival (Doc) 2026

Ειδική Μνεία

Credits ΛΟ

ΛΟ | 2025 | Ελλάδα, Γαλλία | 70’ | Σκηνοθεσία: Θανάσης Βασιλείου | Σενάριο: Θανάσης Βασιλείου, Χρήστος Χρυσόπουλος | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θανάσης Βασιλείου | Μοντάζ: Χρόνης Θεοχάρης | Ήχος: Κώστας Φυλακτίδης | Colorist: Άγγελος Μάντζιος | Συμπαραγωγοί: Orlane Dumas, Caroline Le Roy | Παραγωγός: Κωνσταντίνος Βασίλαρος | Με την υποστήριξη: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) | Με τη συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, NextGenerationEU – MICRO-BUDGET PLUS | Συμπαραγωγή: Les films de l’Aube Sauvage, ΕΡΤ | Παραγωγή: StudioBauhaus | Ελληνική Διανομή: CineDoc

Σχετικά με τη StudioBauhaus

Η StudioBauhaus είναι εταιρεία παραγωγής με έδρα την Αθήνα και ιδρύθηκε το 2014 από τον παραγωγό Κωνσταντίνο Βασίλαρο και τον σκηνοθέτη Ορφέα Περετζή. Ειδικεύεται στην παραγωγή και συμπαραγωγή ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, δίνοντας έμφαση σε πρωτότυπες αφηγήσεις και διεθνείς συνεργασίες. Έχει υπογράψει βραβευμένες ταινίες όπως οι «Αγία Έμυ» της Αρασέλης Λαιμού (Ειδική Μνεία στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο και 2 υποψηφιότητες στα Independent Spirit Awards) και «Milk Teeth» του Mihai Mincan (Παγκόσμια Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας). Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη μεγάλου μήκους «Riviera» του Ορφέα Περετζή, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Σάο Πάολο της Βραζιλίας, ενώ βραβεύτηκε στα Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Cottbus της Γερμανίας. Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει νέες κινηματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικά πρότζεκτ, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε διεθνείς παραγωγές ως συμπαραγωγός.

Λίγα λόγια για το CineDoc

Το CineDoc προβάλλει και διανέμει βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ. Οι προβολές διοργανώνονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc, σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Δαναό και τον θερινό κινηματογράφο Άνεσις, το Γαλλικό Ινστιτούτο, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το CineDoc Βόλου υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, τον Δήμο Λαρισαίων , το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (αίθουσες «Παύλος Ζάννας» και «Σταύρος Τορνές») και τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο στο κυρίως δίκτυο του CineDoc, με την παρουσίαση νέων ταινιών, περίπου μία φορά τον μήνα. Χορηγός του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-2026 είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece.

Παράλληλα, το CineDoc διευρύνει συνεχώς το δίκτυο διανομής του μέσα από τη διοργάνωση προβολών ντοκιμαντέρ τόσο στα ελληνικά νησιά (Κυκλάδες, Σποράδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα στο πλαίσιο του CineDoc Island), όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάθε χρόνο, συμμετέχει στη συνδιοργάνωση και υποστήριξη περιφερειακών προβολών ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, κινηματογραφικές λέσχες, συμβουλευτικά κέντρα, ιδρύματα, κινηματογραφικές αίθουσες, δήμους κ.ά. Οι παράλληλες και περιφερειακές προβολές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

