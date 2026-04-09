Life 09.04.2026

Τα πιο εύκολα πασχαλινά κουλουράκια της Δέσποινας Βανδή – Η συνταγή που θα κρατήσεις για κάθε Πάσχα

Ανακάλυψε τη συνταγή της Δέσποινας Βανδή για αφράτα πασχαλινά κουλουράκια που εντυπωσιάζουν με τη γεύση τους.
Πόπη Βασιλείου

Αν θέλεις φέτος να φτιάξεις τα πιο αφράτα και αρωματικά πασχαλινά κουλουράκια χωρίς κόπο, η συνταγή της Δέσποινας Βανδή είναι από αυτές που αξίζει να κρατήσεις. Με απλά υλικά, χωρίς μίξερ και με αρώματα από πορτοκάλι, λεμόνι και βανίλια, θα γεμίσεις την κουζίνα σου με την πιο όμορφη μυρωδιά Πάσχα και θα έχεις ένα αποτέλεσμα που θα λατρέψεις από την πρώτη μπουκιά. Είναι η ιδανική επιλογή αν θέλεις μια εύκολη συνταγή για πασχαλινά κουλουράκια που πετυχαίνει πάντα, είτε τα ετοιμάζεις για το οικογενειακό τραπέζι είτε για να τα χαρίσεις σε αγαπημένα σου πρόσωπα.

Υλικά

2 στραγγιστά γιαούρτια 2%
1 ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 ½ φλιτζάνι ζάχαρη
4 βανίλιες
4 αυγά
2 φακελάκια baking powder
Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
Ξύσμα από 1 λεμόνι
5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Λίγο επιπλέον αλεύρι αν χρειαστεί
1 αυγό για το άλειμμα

https://www.instagram.com/desp1navandi/

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, τη ζάχαρη, τις βανίλιες, τα αυγά, το baking powder και τα ξύσματα από πορτοκάλι και λεμόνι. Ανακατεύεις πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Στη συνέχεια προσθέτεις σταδιακά το αλεύρι, αφήνοντάς το τελευταίο όπως προτείνει η συνταγή, μέχρι να αποκτήσεις μια μαλακή και εύπλαστη ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια. Αν χρειαστεί, προσθέτεις λίγο ακόμη αλεύρι.

Πλάθεις τα κουλουράκια στο σχήμα που σου αρέσει περισσότερο – πλεξούδες, κοτσιδάκια ή στρογγυλά – και τα τοποθετείς σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.

Τα αλείφεις με χτυπημένο αυγό για να πάρουν όμορφο χρυσαφένιο χρώμα και τα ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

Το μικρό μυστικό της συνταγής

Το γιαούρτι είναι αυτό που κάνει τα πασχαλινά κουλουράκια extra αφράτα, ενώ το ελαιόλαδο σε συνδυασμό με τα εσπεριδοειδή δίνει πιο ιδαιαίτερη γεύση και άρωμα που θυμίζει παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Αν θέλεις πιο έντονο άρωμα, μπορείς να προσθέσεις λίγο παραπάνω ξύσμα πορτοκαλιού.

Μόλις τα βγάλεις από τον φούρνο, άφησέ τα να κρυώσουν καλά και ετοιμάσου να απολαύσεις τα πιο νόστιμα σπιτικά πασχαλινά κουλουράκια που θα κάνεις ξανά και ξανά κάθε χρόνο.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ κουλουράκια Πάσχα συνταγή
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc: «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα»

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc: «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα»

09.04.2026
Επόμενο
Πώς να καθαρίσεις τα χέρια σου μετά το βάψιμο των πασχαλινών αυγών – 3 tips που θα σου λύσουν τα χέρια

Πώς να καθαρίσεις τα χέρια σου μετά το βάψιμο των πασχαλινών αυγών – 3 tips που θα σου λύσουν τα χέρια

09.04.2026

