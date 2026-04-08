Από το κόκκινο χαλί στο noir 1930s – Ο Pedro Pascal σοκάρει με την πιο σκοτεινή του εμφάνιση

Αν παρακολουθείς τις τελευταίες εμφανίσεις του Pedro Pascal, ξέρεις ότι ο ηθοποιός αγαπάει να εκπλήσσει τους fans του. Αυτή τη φορά όμως, η μεταμόρφωσή του για την ταινία De Noche σε κάνει να τον κοιτάς δύο φορές. Στο πλαίσιο των γυρισμάτων στο ιστορικό κέντρο της Πόλης του Μεξικού, ο Pedro εμφανίζεται ως ένας σκοτεινός ντετέκτιβ της δεκαετίας του 1930, φορώντας vintage κουστούμι, fedora και ένα worn-in δερμάτινο σακίδιο, φέρνοντας ένα old Hollywood noir αισθητικό στοιχείο στη σύγχρονη οθόνη.

Η ταινία, που σκηνοθετεί ο Todd Haynes, σου υπόσχεται έναν συνδυασμό στυλ και βάθους, με ιστορία που επικεντρώνεται στη σχέση ενός ντετέκτιβ με έναν δάσκαλο σε οικοτροφείο, οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα παθιασμένο ειδύλλιο ενώ ξεφεύγουν από τη διαφθορά του 1930s Λος Άντζελες προς το Μεξικό. Ο Pedro δίνει στον χαρακτήρα του μία πιο εσωστρεφή και σκοτεινή διάσταση, κάτι που τον κάνει να φαίνεται σχεδόν αγνώριστος σε σχέση με την κομψή εμφάνιση που είχες συνηθίσει από τον κόκκινο χαλί.

Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που ο Pedro προκαλεί συζητήσεις με την εμφάνισή του. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στο Dolby Theatre για τα Oscars, εμφανίστηκε clean-shaven και με στυλ Chanel, κάνοντας τους fans να μιλήσουν για έναν «εντελώς διαφορετικό άνθρωπο». Η αλλαγή αυτή, σε συνδυασμό με τη μεταμόρφωση στο De Noche, δείχνει πόσο βαθιά αφοσιώνεται στους ρόλους του και πόσο καλά χειρίζεται την οπτική αφήγηση.

Στα γυρίσματα στο Μεξικό, ο Pedro δεν περπατά απλά στους δρόμους με τις λιθόστρωτες πλατείες και τα κλασικά αυτοκίνητα. Ζωντανεύει ένα noir σκηνικό που φαίνεται σαν να έχει βγει από ταινία παλιού Χόλιγουντ, ενώ η ατμόσφαιρα του 1930 τονίζεται από τη φωτογραφία και το styling. Μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του, Danny Ramirez, δημιουργούν μία δυνατή κινηματογραφική χημεία που ήδη προκαλεί ενθουσιασμό σε όσους έχουν μάτια για λεπτομέρειες και συναίσθημα.

Με την παραγωγή να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το De Noche αναμένεται να γίνει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες του 2026. Αν θέλεις δράμα, ρομαντισμό, στυλ και μία σκοτεινή noir ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παλιά και τη νέα εποχή, ο Pedro Pascal και η ομάδα του Todd Haynes έχουν ετοιμάσει κάτι που δεν πρέπει να χάσεις.

