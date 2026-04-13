Beauty 13.04.2026

Overdue cut: Η νέα τάση που αναζωογονεί τα μακριά μαλλιά

Η νέα τάση στα μαλλιά υπόσχεται ανανεωμένη φρεσκάδα, φυσικούς κυματισμούς και ευκολία στη συντήρηση
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα πολύ μακριά μαλλιά, που για καιρό θεωρούνταν σύμβολο ανεμελιάς, επανέρχονται στο προσκήνιο της ομορφιάς χάρη στο «Overdue Cut». Πρόκειται για ένα κούρεμα που λειτουργεί ως ένα κύμα φρεσκάδας στα μαλλιά, επιτυγχάνοντας έναν φαινομενικά αδύνατο συμβιβασμό: προσφέρει στυλ και δομή χωρίς να θυσιάζει την ύλη. Το αποτέλεσμα είναι μια ανανεωμένη κίνηση και μια καλιφορνέζικη εμφάνιση που έχει κερδίσει όλες τις «it-girls» της εποχής.

Αυτή η τάση, που σηματοδοτεί την επανεμφάνιση των μακριών μηκών, δίνει νέα πνοή στα μαλλιά που συχνά θεωρούνταν άτονα και άμορφα. Η «Overdue Cut» επαναφέρει το πνεύμα του «κοριτσιού της Καλιφόρνια» με εντυπωσιακή ακρίβεια, γιορτάζοντας την ανεπιτήδευτη ομορφιά και την αίσθηση της ελευθερίας.

Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images/ Vogue France

Τι χαρακτηρίζει τo «Overdue Cut»;

To «Overdue Cut» δεν βασίζεται σε αυστηρές γραμμές ή εμφανή φιλαρίσματα. Αντιθέτως, η ύλη των μαλλιών παραμένει πυκνή και ζωντανή, ελάχιστα πειθαρχημένη, σαν να έχουν μεγαλώσει ελεύθερα, με μια ενστικτώδη κομψότητα. Πιο συγκεκριμένα, το κούρεμα αυτό χαρακτηρίζεται από μακριά έως πολύ μακριά μήκη, διακριτικά κυματιστά με ψαλίδι για μπούκλες ή χωρίς θερμότητα, και φιλαρισμένες άκρες για να διατηρείται η αίσθηση του όγκου χωρίς όμως να είναι βαριά.

Gotham/GC Images/Vogue France

Οι τούφες που πλαισιώνουν το πρόσωπο ενώνονται αρμονικά, δημιουργώντας ένα ελεγχόμενο «θάμπωμα» που απαλύνει τα χαρακτηριστικά χωρίς να παγώνει ποτέ το κούρεμα. Η κίνηση είναι συνολική, συχνά κυματιστή ή τουλάχιστον με υφή, για να δώσει αυτή την εμφάνιση «επιστροφή από την παραλία», που υιοθετείται με ανεμελιά. Τίποτα δεν είναι υπερβολικά καθαρό ή τακτοποιημένο, σαν το κούρεμα να έχει «ξεπεράσει» τη συντήρησή του στο κομμωτήριο. 

Γιατί να υιοθετήσετε την «Overdue Cut»;

Καταρχάς, επειδή αυτό το κούρεμα τηρεί την υπόσχεσή του για απλότητα δεν απαιτεί μηνιαία ραντεβού συντήρησης, ούτε στρατιωτική πειθαρχία στα μαλλιά. Το κούρεμα αγκαλιάζει τα μαλλιά αντί να τα περιορίζει, διατηρώντας αυτή την «καταρράκτη» που πάντα διστάζουμε να κοντύνουμε δραστικά. Τα μήκη παραμένουν ανέπαφα, αλλά αποκτούν περισσότερη παρουσία, σαν να έχουν «ξυπνήσει».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η «Overdue Cut» επιτρέπει επίσης να διατηρούνται εύκολα χτενίσματα, από τον ατημέλητο κότσο μέχρι την ψηλή αλογοουρά, ιδανικά για να αναδείξουν τον αυχένα τις ζεστές ημέρες. Το κούρεμα είναι αυτάρκες, χωρίς να απαιτεί τέλειο πιστολάκι ή συνεχείς διορθώσεις. Λίγες κινήσεις αρκούν: ένα στέγνωμα στον αέρα, ένα ελαφρύ τζελ υφής ή μερικοί κυματισμοί χωρίς θερμότητα, και η κίνηση των μαλλιών αναδεικνύεται φυσικά.

Η στιγμή που η Jacquemus πήρε έναν χώρο εστιατορίου και τον μεταμόρφωσε σε έργο τέχνης

