Beauty 09.04.2026

Τα soft chrome nails είναι το απόλυτο μανικιούρ της άνοιξης

Τα soft chrome nails αναδεικνύονται ως η κορυφαία τάση για την άνοιξη, προσφέροντας ένα φυσικό και λαμπερό αποτέλεσμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Για μια τέλεια ανοιξιάτικη εμφάνιση στα νύχια, τα soft chrome nails είναι η επιλογή που κυριαρχεί φέτος. Η γενική κατεύθυνση των τάσεων στο μανικιούρ στρέφεται όλο και περισσότερο προς την φυσική αλλά περιποιημένη όψη, με διακριτικά χρώματα και απλές λεπτομέρειες, και αυτή η τάση δεν αποτελεί εξαίρεση.

Το αποτέλεσμα είναι νύχια φωτεινά, με μια ελαφριά «λάμψη» και μια ανεπαίσθητη χρωματική αντανάκλαση, ικανή όμως να αιχμαλωτίζει το φως, χωρίς την ένταση των παραδοσιακών μεταλλικών χρωμάτων. Πρόκειται για ένα μανικιούρ που εντάσσεται ιδανικά στην ανοιξιάτικη διάθεση, γεμάτη ελαφρότητα και απαλές αποχρώσεις.

Τι είναι τα soft chrome nails και πώς θα τα υιοθετήσεις

Αυτό το ιδιαίτερο εφέ επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών σκονών. Η Ambra Toccacieli, Nail Expert και Ambassador της Neonail Italia, εξηγεί: «Τα soft chrome nails δημιουργούνται συνήθως με λάμπα και ημιμόνιμο βερνίκι, εφαρμόζοντας μια σκόνη chrome πάνω σε μια επιφάνεια που έχει ήδη σφραγιστεί τέλεια με το top coat. Αν και μπορεί να φαίνεται περίπλοκη διαδικασία για το σπίτι, δεν είναι καθόλου».

Η διαδικασία εφαρμογής βήμα προς βήμα

Αφού προετοιμαστεί το νύχι, εφαρμοστεί η βάση, το χρώμα και το top coat, όλα πολυμερίζονται κάτω από τη λάμπα. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται η σκόνη soft chrome. Η εφαρμογή γίνεται σε ένα top coat που έχει πολυμεριστεί τέλεια. Σε αυτή τη φάση, η επιφάνεια δεν είναι πλέον κολλώδης, αλλά παρουσιάζει μια μικροπορώδη υφή που επιτρέπει στη σκόνη να προσκολληθεί.

To υλικό εφαρμόζεται σε πολύ μικρή ποσότητα και δουλεύεται απαλά πάνω στην επιφάνεια. Αυτή η κίνηση τη σταθεροποιεί, ώστε να προσκολληθεί ομοιόμορφα χωρίς να διασκορπιστεί. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ένα top coat (τελική διάφανη στρώση), το οποίο κλειδώνει το προϊόν και εξασφαλίζει τη λάμψη του με την πάροδο του χρόνου.

Για όσους χρησιμοποιούν λάμπα LED, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς τα μικρά σωματίδια αναμιγνύονται με ένα ειδικό πινελάκι ανάμεσα στις στρώσεις, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο αποτέλεσμα και ενισχυμένη λάμψη.

Ο ρόλος του χρώματος και οι διεθνείς επιρροές

Τα χρώματα διαδραματίζουν επίσης θεμελιώδη ρόλο. Όπως αναφέρει η ειδικός: «Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι το χρώμα της βάσης. Οι βάσεις με γαλακτώδεις, ροζ ή nude αποχρώσεις ενισχύουν το περλέ και φυσικό αποτέλεσμα, ενώ οι σκούρες ή πολύ κορεσμένες βάσεις κάνουν το αποτέλεσμα πιο έντονο και ανακλαστικό».

Φέτος, πάντως, η τάση θέλει νύχια σε φυσικά και ουδέτερα χρώματα, παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στην Hailey Bieber. Ενώ η Αμερικανίδα σταρ συνέβαλε στην εξάπλωσή τους, η έμπνευση προέρχεται στην πραγματικότητα από πιο μακριά, συγκεκριμένα από την K-beauty. Από την Κορέα γεννήθηκε η ιδέα να χρησιμοποιούνται χρωματισμένες σκόνες για να επιτευχθεί μια λεπτή λάμψη, σχεδιασμένη να αναδεικνύει την αισθητική.

