Mad VMA 2025: Η στιγμή που η Ελένη Φουρέιρα και η Ρία Ελληνίδου απογείωσαν το «Άναψε το Τσιγάρο»

Το ντουέτο της Ελένης Φουρέιρα με τη Ρία Ελληνίδου στα Mad VMA 2025 κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα acts της βραδιάς

Τα Mad VMA 2025 συνεχίζουν να χαρίζουν στιγμές που γίνονται αμέσως viral, όμως μία από τις εμφανίσεις που κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα περισσότερα σχόλια στα social media ήταν χωρίς αμφιβολία το ντουέτο της Ελένης Φουρέιρα με τη Ρία Ελληνίδου. Οι δύο τραγουδίστριες ένωσαν τις δυνάμεις τους πάνω στη σκηνή της μεγάλης μουσικής διοργάνωσης και παρουσίασαν μία ιδιαίτερη εκδοχή του τραγουδιού «Άναψε το Τσιγάρο», σε ένα act γεμάτο ένταση, χορό και δυναμική σκηνική παρουσία.

Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν στη σκηνή, έγινε ξεκάθαρο πως το συγκεκριμένο ντουέτο είχε σχεδιαστεί για να τραβήξει τα βλέμματα. Η Ελένη Φουρέιρα, με τη γνωστή εκρηκτική σκηνική της ενέργεια, συναντήθηκε μουσικά με τη Ρία Ελληνίδου, η οποία έδωσε το δικό της ιδιαίτερο χρώμα στην εμφάνιση, δημιουργώντας έναν συνδυασμό που σχολιάστηκε έντονα από το κοινό.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν αμέσως μετά την εμφάνιση στα social media αποτυπώνουν τη χημεία των δύο γυναικών πάνω στη σκηνή αλλά και την ενέργεια που κατάφεραν να μεταδώσουν στον κόσμο. Το κοινό συμμετείχε έντονα καθ’ όλη τη διάρκεια του act, ενώ τα χειροκροτήματα και οι αντιδράσεις μέσα στον χώρο έδειξαν πως η συνεργασία τους ήταν από τις στιγμές που ξεχώρισαν στη φετινή διοργάνωση.

Η νέα εκδοχή του «Άναψε το Τσιγάρο» κινήθηκε σε πιο σύγχρονους και δυναμικούς ρυθμούς, χωρίς όμως να χάνει τη γνώριμη αισθηση του τραγουδιού. Οι δύο τραγουδίστριες έδωσαν διαφορετική ταυτότητα στο κομμάτι, συνδυάζοντας pop στοιχεία με πιο λαϊκές επιρροές, κάτι που φαίνεται πως λειτούργησε ιδιαίτερα καλά στη σκηνή των Mad VMA.

Ιδιαίτερο ρόλο στην εμφάνιση έπαιξε και το σκηνικό κομμάτι του act. Η Ελένη Φουρέιρα και η Ρία Ελληνίδου συνοδεύτηκαν από ομάδα χορευτών, με τη χορογραφία να κινείται σε έντονους ρυθμούς και να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θεατρικότητα της performance. Οι φωτισμοί, οι εναλλαγές στα πλάνα και η συνολική αισθητική δημιούργησαν μία εικόνα που συνδύαζε ρετρό αναφορές με μοντέρνο pop ύφος. Αυτό που συζητήθηκε ιδιαίτερα ήταν και το styling των δύο καλλιτέχνιδων. Με εμφανίσεις που ισορροπούσαν ανάμεσα στο glam και το δυναμικό stage look, κατάφεραν να δημιουργήσουν μία εικόνα που ταίριαξε απόλυτα με την ατμόσφαιρα του τραγουδιού και της βραδιάς.

Στα social media, οι αντιδράσεις ήταν σχεδόν άμεσες. Πολλοί χρήστες έκαναν λόγο για ένα από τα πιο δυνατά ντουέτα της διοργάνωσης, ενώ αρκετοί στάθηκαν στη σκηνική αυτοπεποίθηση της Ελένης Φουρέιρα και στη διαφορετική ενέργεια που έφερε η Ρία Ελληνίδου στην performance. Δεν έλειψαν μάλιστα και τα σχόλια που ζητούν να τις δουν ξανά μαζί σε κάποιο νέο μουσικό project.

