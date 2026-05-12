Fuse Festival 2026: Το Λαύριο γίνεται ο απόλυτος urban προορισμός

Ετοιμαστείτε για ένα πολυθεματικό event που ενώνει το street food, το streetwear και τις live εμπειρίες σε ένα μοναδικό σκηνικό.

Το Fuse Festival κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, φέρνοντας ένα concept που εδώ και χρόνια αναπτύσσεται δυναμικά σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις: τη συνύπαρξη street food, streetwear και live εμπειριών σε ένα ενιαίο, πολυθεματικό φεστιβάλ. Από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου, το Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου μετατρέπεται σε έναν νέο urban προορισμό, φιλοξενώντας ένα πενθήμερο event που συνδέει τη γαστρονομία, τη μόδα του δρόμου και τη σύγχρονη ψυχαγωγία.

Η επιλογή του Λαυρίου δεν είναι τυχαία. Ένας χώρος με έντονο βιομηχανικό αποτύπωμα και ιστορική ταυτότητα, σε μικρή απόσταση από την Αθήνα, προσφέρει το κατάλληλο σκηνικό για ένα φεστιβάλ που βασίζεται στην urban κουλτούρα και την εμπειρία του destination event. Το Fuse Festival φιλοδοξεί να αναδείξει την περιοχή ως σημείο συνάντησης δημιουργών, brands και κοινού, επανατοποθετώντας το Λαύριο στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη της Αττικής.

Στο Fuse Festival θα βρείτε 14 street food concepts με διεθνείς και ελληνικές γεύσεις, 14 streetwear brands με limited collections, καθώς και live shows, comedy acts και themed parties. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: την Τετάρτη 3 Ιουνίου έκθεση σύγχρονης τέχνης από το ATHX COLLECTIVE, την Πέμπτη 4 Ιουνίου Stand-Up Comedy με τους Χρήστο Πέτρου και Κώστα Κρύο, και την Παρασκευή 5 Ιουνίου Live Stage με MOOSE & GHETTO TALES (Opening Act: RYŪ RECORDS). Το Σάββατο 6 Ιουνίου ακολουθεί το Alpha Omega Party VIII με KAYFFF x MEL ODY, ενώ την Κυριακή 7 Ιουνίου το φεστιβάλ κλείνει με το The Modern Panigyri από τον PANOS MANESIS.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Λαυρεωτικής. Όλα τα special events (εκτός Πέμπτης και Κυριακής) θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Πάρκου, χωρητικότητας περίπου 700 ατόμων όρθιων και 300 καθήμενων, με σκηνή 60 τ.μ. και πλήρη τεχνική υποστήριξη. Για αναλυτικές πληροφορίες, πρόγραμμα και συμμετοχές επισκεφθείτε το https://fusefest.gr.