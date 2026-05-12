Go out 12.05.2026

Fuse Festival 2026: Το Λαύριο γίνεται ο απόλυτος urban προορισμός

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Fuse Festival έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, φέρνοντας έναν αέρα ευρωπαϊκών μητροπόλεων στο Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.
Mad.gr

Ετοιμαστείτε για ένα πολυθεματικό event που ενώνει το street food, το streetwear και τις live εμπειρίες σε ένα μοναδικό σκηνικό.

Το Fuse Festival κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, φέρνοντας ένα concept που εδώ και χρόνια αναπτύσσεται δυναμικά σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις: τη συνύπαρξη street food, streetwear και live εμπειριών σε ένα ενιαίο, πολυθεματικό φεστιβάλ. Από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου, το Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου μετατρέπεται σε έναν νέο urban προορισμό, φιλοξενώντας ένα πενθήμερο event που συνδέει τη γαστρονομία, τη μόδα του δρόμου και τη σύγχρονη ψυχαγωγία.

Η επιλογή του Λαυρίου δεν είναι τυχαία. Ένας χώρος με έντονο βιομηχανικό αποτύπωμα και ιστορική ταυτότητα, σε μικρή απόσταση από την Αθήνα, προσφέρει το κατάλληλο σκηνικό για ένα φεστιβάλ που βασίζεται στην urban κουλτούρα και την εμπειρία του destination event. Το Fuse Festival φιλοδοξεί να αναδείξει την περιοχή ως σημείο συνάντησης δημιουργών, brands και κοινού, επανατοποθετώντας το Λαύριο στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη της Αττικής.

MAD 1200-600

Στο Fuse Festival θα βρείτε 14 street food concepts με διεθνείς και ελληνικές γεύσεις, 14 streetwear brands με limited collections, καθώς και live shows, comedy acts και themed parties. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: την Τετάρτη 3 Ιουνίου έκθεση σύγχρονης τέχνης από το ATHX COLLECTIVE, την Πέμπτη 4 Ιουνίου Stand-Up Comedy με τους Χρήστο Πέτρου και Κώστα Κρύο, και την Παρασκευή 5 Ιουνίου Live Stage με MOOSE & GHETTO TALES (Opening Act: RYŪ RECORDS). Το Σάββατο 6 Ιουνίου ακολουθεί το Alpha Omega Party VIII με KAYFFF x MEL ODY, ενώ την Κυριακή 7 Ιουνίου το φεστιβάλ κλείνει με το The Modern Panigyri από τον PANOS MANESIS.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Λαυρεωτικής. Όλα τα special events (εκτός Πέμπτης και Κυριακής) θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Πάρκου, χωρητικότητας περίπου 700 ατόμων όρθιων και 300 καθήμενων, με σκηνή 60 τ.μ. και πλήρη τεχνική υποστήριξη. Για αναλυτικές πληροφορίες, πρόγραμμα και συμμετοχές επισκεφθείτε το https://fusefest.gr.

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fuse Festival Φεστιβάλ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mad VMA 2025: Η στιγμή που η Ελένη Φουρέιρα και η Ρία Ελληνίδου απογείωσαν το «Άναψε το Τσιγάρο»

Mad VMA 2025: Η στιγμή που η Ελένη Φουρέιρα και η Ρία Ελληνίδου απογείωσαν το «Άναψε το Τσιγάρο»

12.05.2026
Επόμενο
«Σάλος» στην Τουρκία για τη συναυλία των Metallica στην Αθήνα

«Σάλος» στην Τουρκία για τη συναυλία των Metallica στην Αθήνα

12.05.2026

Δες επίσης

Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ
City Guide

Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ

12.05.2026
Μιθριδάτης: Ατομική έκθεση «τεστ όρασης» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
City Guide

Μιθριδάτης: Ατομική έκθεση «τεστ όρασης» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

12.05.2026
Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2026: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
City Guide

Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2026: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

12.05.2026
Ηλεκτρικά πατίνια: Μεταφορικό μέσο ή «παγίδα» θανάτου; Οδηγός ασφαλούς μετακίνησης
Go out

Ηλεκτρικά πατίνια: Μεταφορικό μέσο ή «παγίδα» θανάτου; Οδηγός ασφαλούς μετακίνησης

12.05.2026
Devoxx Greece 2026: Η ελληνική tech κοινότητα «κατέκτησε» το Μέγαρο Μουσικής
City Guide

Devoxx Greece 2026: Η ελληνική tech κοινότητα «κατέκτησε» το Μέγαρο Μουσικής

12.05.2026
Νέο Σχέδιο Δράσης του ΕΚΚΟΜΕΔ «Αυτισμός και Δημιουργικότητα»
City Guide

Νέο Σχέδιο Δράσης του ΕΚΚΟΜΕΔ «Αυτισμός και Δημιουργικότητα»

06.05.2026
16ο OFF-OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL στο θέατρο Επί Κολωνώ | Το πρόγραμμα των 23ων ομάδων
City Guide

16ο OFF-OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL στο θέατρο Επί Κολωνώ | Το πρόγραμμα των 23ων ομάδων

06.05.2026
«Το Πόδι της Χήνας»: Από την Novus Theatre Ensemble στο «Από Μηχανής Θέατρο»
City Guide

«Το Πόδι της Χήνας»: Από την Novus Theatre Ensemble στο «Από Μηχανής Θέατρο»

06.05.2026
Μουσείο Μαρία Κάλλας: Ένας Μάιος γεμάτος μουσική, δράσεις και ανοιχτές εμπειρίες για όλους 
City Guide

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Ένας Μάιος γεμάτος μουσική, δράσεις και ανοιχτές εμπειρίες για όλους 

01.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!