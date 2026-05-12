«Σάλος» στην Τουρκία για τη συναυλία των Metallica στην Αθήνα

Metallica στην Αθήνα: Γιατί δεν συμπεριλήφθηκε η Κωνσταντινούπολη στην περιοδεία και τι λένε τα τουρκικά ΜΜΕ

Η επιστροφή των Metallica στην Ελλάδα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε εκτός συνόρων. Η μεγάλη συναυλία στην Αθήνα προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία αναρωτιούνται γιατί το παγκοσμίου φήμης συγκρότημα δεν συμπεριέλαβε την Κωνσταντινούπολη στην περιοδεία του. Το ενδιαφέρον στην Τουρκία είναι μεγάλο, με δημοσιεύματα να εξετάζουν τους λόγους που η χώρα έμεινε εκτός του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται κυρίως το οικονομικό κομμάτι της διοργάνωσης μεγάλων συναυλιών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τουρκικού Τύπου, βασικός παράγοντας φαίνεται να είναι η μεγάλη διαφορά στο κόστος παραγωγής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όπως αναφέρεται, ο διοργανωτής Τζενγκιζχάν Γελντάν, που είχε συμμετάσχει και στη συναυλία των Metallica στην Κωνσταντινούπολη στο παρελθόν, εξήγησε ότι τα έξοδα στην Τουρκία είναι σημαντικά υψηλότερα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το συνολικό κόστος μιας μεγάλης συναυλίας εκτοξεύεται λόγω ενοικίασης σταδίων, τελωνειακών χρεώσεων και φορολογικών επιβαρύνσεων, γεγονός που καθιστά τη διοργάνωση πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.





Τα τουρκικά μέσα αναφέρουν χαρακτηριστικά πως η διαφορά στα κόστη είναι εντυπωσιακή:

Στην Ελλάδα , το ενοίκιο του σταδίου για τη συναυλία των Metallica υπολογίζεται περίπου στις 75.000 ευρώ .

, το ενοίκιο του σταδίου για τη συναυλία των Metallica υπολογίζεται περίπου στις . Στην Τουρκία, το αντίστοιχο ποσό φτάνει περίπου τις 600.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι το κόστος διοργάνωσης στην Τουρκία μπορεί να είναι πολλαπλάσιο, κάτι που επηρεάζει άμεσα τις αποφάσεις των διεθνών περιοδειών.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που αναφέρουν τα ρεπορτάζ είναι τα έξτρα κόστη για τη μεταφορά εξοπλισμού. Όπως σημειώνει το μέσο halktv, στην Ελλάδα δεν επιβάλλονται πρόσθετα τελωνειακά τέλη για τα φορτηγά που μεταφέρουν τον εξοπλισμό της παραγωγής.

Αντίθετα, στην Τουρκία κάθε όχημα που εισέρχεται με συναυλιακό εξοπλισμό επιβαρύνεται με κόστος περίπου 3.750 ευρώ, κάτι που αυξάνει ακόμη περισσότερο τον συνολικό προϋπολογισμό μιας μεγάλης περιοδείας.

Η επιλογή της Αθήνας ως σταθμού της περιοδείας φαίνεται πως συνδέεται άμεσα με το πιο ευνοϊκό οικονομικό πλαίσιο για μεγάλες παραγωγές. Χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, πιο απλές διαδικασίες και λιγότερες επιβαρύνσεις δημιουργούν ένα πιο «ελκυστικό» περιβάλλον για διεθνή συγκροτήματα.





Η συναυλία των Metallica στην Ελλάδα, πέρα από μουσικό γεγονός, εξελίχθηκε έτσι και σε αφορμή για δημόσια συζήτηση στην Τουρκία γύρω από το πώς διαμορφώνεται η αγορά των μεγάλων συναυλιών στην περιοχή.

Η απουσία της Κωνσταντινούπολης από την περιοδεία των Metallica άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για το κόστος και τις συνθήκες διοργάνωσης μεγάλων συναυλιών στην περιοχή. Η σύγκριση με την Ελλάδα δείχνει σημαντικές διαφορές που επηρεάζουν άμεσα τις επιλογές των καλλιτεχνών και των διοργανωτών. Την ίδια ώρα, η Αθήνα συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως σημαντικός σταθμός για διεθνείς περιοδείες, προσελκύοντας μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Το θέμα αναμένεται να συνεχίσει να απασχολεί τον τουρκικό Τύπο, καθώς η συζήτηση γύρω από τα κόστη και τις ευκαιρίες της αγοράς παραμένει ανοιχτή. Σε κάθε περίπτωση, η συναυλία των Metallica στην Ελλάδα άφησε έντονο αποτύπωμα όχι μόνο στο κοινό, αλλά και στον ευρύτερο μουσικό χάρτη της περιοχής.

