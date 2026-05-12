Η απάντηση του Μπάμπη Παπαδόπουλου από τις «Τρύπες» για τους Metallica

Οι θαυμαστές των Metallica έζησαν ένα αξέχαστο βράδυ στο ΟΑΚΑ, όπου η θρυλική μπάντα όχι μόνο ξεσήκωσε το κοινό με την εκρηκτική της ενέργεια, αλλά κατάφερε και να δημιουργήσει μια ξεχωριστή σύνδεση με την ελληνική μουσική σκηνή. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εμφάνισής τους, υπήρχε η αίσθηση ότι το συγκρότημα είχε ετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο για τους Έλληνες fans. Η επιλογή τους να ανοίξουν με μια απροσδόκητη ηλεκτρική εκτέλεση του «Ζορμπά» προκάλεσε ενθουσιασμό στο στάδιο, ενώ όλοι περίμεναν ποια θα ήταν η επόμενη ελληνική «πινελιά».

Και δεν άργησε να έρθει. Λίγο μετά, το κοινό άκουσε με έκπληξη αλλά και συγκίνηση το «Δεν χωράς πουθενά» των «Τρύπες», ένα τραγούδι που σημάδεψε ολόκληρες γενιές και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύγχρονη ελληνική ροκ μουσική. Η επιλογή αυτή θεωρήθηκε από πολλούς μια ένδειξη σεβασμού προς την ελληνική σκηνή και σίγουρα μια στιγμή που θα μείνει αξέχαστη σε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί.

Ρίγη συγκίνησης στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Η αφιέρωση στον μικρό Σπύρο

Ο άνθρωπος που τοποθετήθηκε δημόσια για την κίνηση των Metallica ήταν ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, ο κιθαρίστας που υπήρξε βασικό μέλος στις «Τρύπες» από το 1984 μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος. Μέσα από μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook, εξέφρασε την άποψή του με έναν τρόπο που συνδύαζε χαρά, σεβασμό και μια σαφή απάντηση σε όσους έσπευσαν να κρίνουν την ερμηνεία της μπάντας.

Στο μήνυμά του τόνισε ότι οι Metallica δεν επέλεξαν να παίξουν το τραγούδι για να αποδείξουν ότι μπορούν να το αποδώσουν άψογα τεχνικά και φυσικά δεν έχουν καμία ανάγκη να αποδείξουν τίποτα, αφού η πορεία τους είναι ήδη γεμάτη παγκόσμιες επιτυχίες και αναγνώριση. Ο Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι το συγκρότημα ξέρει πώς να κερδίζει το κοινό, κάτι που φάνηκε από την τεράστια ανταπόκριση των παρευρισκόμενων στο ΟΑΚΑ.





Κλείνοντας, ο Έλληνας μουσικός σημείωσε ότι νιώθει ιδιαίτερη χαρά που ένα τραγούδι στο οποίο συμμετείχε δημιουργικά εξακολουθεί να επηρεάζει και να συγκινεί, αποδεικνύοντας πως έχει γράψει τη δική του ιστορία στη μουσική. Η στιγμή που οι Metallica έπαιξαν το «Δεν χωράς πουθενά» δεν ήταν απλώς μια συναυλιακή έκπληξη, αλλά μια άτυπη γέφυρα ανάμεσα στη διεθνή και την ελληνική ροκ κουλτούρα.

