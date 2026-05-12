Ελένη Φουρέιρα: Ο τρίχρονος γιος της ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά του, Αλμπέρτο Μποτία

Η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε για ακόμη μια φορά ένα αυθεντικό και γεμάτο τρυφερότητα στιγμιότυπο της καθημερινότητάς της, αναστατώνοντας ευχάριστα το Instagram. Η τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει αφιερωθεί πλήρως και στον ρόλο της μητέρας, ανέβασε μια φωτογραφία από το σπίτι της, στην οποία πρωταγωνιστεί ο τρίχρονος γιος της. Με μια απλή αλλά άκρως γλυκιά ανάρτηση, η Φουρέιρα απέδειξε ότι οι πιο πολύτιμες στιγμές της ζωής της κρύβονται μακριά από τις πίστες και τα lights, μέσα στο δικό της οικογενειακό σύμπαν.

Στην εικόνα που δημοσίευσε, ο μικρός Ερμής ποζάρει χαρούμενος και γεμάτος ενέργεια, φορώντας ποδοσφαιρική στολή μέσα στο σπίτι. Το στιγμιότυπο αποπνέει αθωότητα και παιδικό ενθουσιασμό, καθώς ο μικρός δείχνει να βρίσκεται σε απόλυτη… αθλητική διάθεση. Η εμφάνισή του αυτή δεν ήταν τυχαία, αφού μοιάζει ήδη να δείχνει ενδιαφέρον για τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Το «Hybrid» της Ελένης Φουρέιρα έγινε βινύλιο και η Gen Z τρέχει ξανά στα δισκοπωλεία

Και φυσικά αυτό έχει λογική εξήγηση: ο πατέρας του, Αλμπέρτο Μποτία, είναι ένας καταξιωμένος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με μακρά καριέρα στο άθλημα. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που ο μικρός φαίνεται να «κληρονομεί» στοιχεία από το πάθος και την αγάπη του πατέρα του για το ποδόσφαιρο. Η στάση του, το χαμόγελο και η χαλαρή αυτοπεποίθηση που αποπνέει η φωτογραφία μοιάζουν να φανερώνουν έναν μικρό… μελλοντικό αθλητή, έστω κι αν προς το παρόν όλα είναι παιχνίδι.

Η Φουρέιρα, αν και δεν συνηθίζει να μοιράζεται πολλές οικογενειακές στιγμές στα social media, επιλέγει κάθε τόσο να αποκαλύπτει μικρές, όμορφες εικόνες από την καθημερινότητά της, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Μέσα σε λίγα λεπτά από τη δημοσίευσή της, συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και χιλιάδες likes με followers να σχολιάζουν πόσο μεγάλωσε ο μικρός Ερμής, αλλά και πόσο πολύ μοιάζει στον Μποτία.

Πέρα από το χαριτωμένο πλάνο, η ανάρτηση ανέδειξε και την πιο γήινη πλευρά της τραγουδίστριας: αυτή που ζει στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι, που γελάει, παίζει, περνάει χρόνο με τον γιο της και απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή. Μέσα από τέτοιες εικόνες φαίνεται καθαρά ότι, παρά το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα, η Φουρέιρα βρίσκει πάντα χρόνο για όσα έχουν πραγματική σημασία στη ζωή της.

Και κάπως έτσι, μια απλή οικογενειακή στιγμή έγινε θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο, συγκινώντας τους fans και δείχνοντας ότι η δύναμη της αλήθινής, καθημερινής εικόνας μπορεί να κερδίσει το κοινό περισσότερο από οποιαδήποτε glam εμφάνιση στη σκηνή. Η ζωή της Φουρέιρα, πέρα από τα φώτα, φαίνεται πως είναι γεμάτη χαμόγελα, αγάπη και μικρές στιγμές που κάνουν την κάθε μέρα ξεχωριστή.

«Θα ήθελα να πάω Eurovision»: H αινιγματική δήλωση του Biased Beast στο Your Face Sounds Familiar