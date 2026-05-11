Celeb World 11.05.2026

«Θα ήθελα να πάω Eurovision»: H αινιγματική δήλωση του Biased Beast στο Your Face Sounds Familiar

Ο καλλιτέχνης μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για το ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη έτοιμη ιδέα
Πόπη Βασιλείου

Ο Biased Beast δεν αποτελεί απλώς έναν διαγωνιζόμενο τηλεοπτικού show, αλλά μια πολυσύνθετη καλλιτεχνική παρουσία με διεθνή προσανατολισμό. Μεγαλωμένος στην Κύπρο και μετέπειτα εγκατεστημένος στη Νέα Υόρκη, διαμόρφωσε εκεί τη σκηνική του φιλοσοφία, σπουδάζοντας υποκριτική στο Stella Adler Studio of Acting, σε ένα περιβάλλον που έχει αναδείξει κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής.

Ο Biased Beast με μαύρο γιλέκο και παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα, με το χέρι στο κεφάλι.
Η καλλιτεχνική του πορεία κινείται ανάμεσα στη μουσική, το performance και την αφήγηση, με εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και συμμετοχές σε θεατρικές παραγωγές και musicals. Έχει συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώ παράλληλα εξελίσσει τον ήχο και την ταυτότητά του μέσα από διεθνείς συνεργασίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Biased Beast μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα ή την Κύπρο στη Eurovision, μέσα από δηλώσεις του στα παρασκήνια του Your Face Sounds Familiar, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να πάω Eurovision, είτε να εκπροσωπήσω την Ελλάδα είτε την Κύπρο, έχω κάτι στο μυαλό μου ωραίο, έτοιμο, και ίσως το προτείνω».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια ιδέα που έχει ήδη δουλέψει σε δημιουργικό επίπεδο και θεωρεί πως μπορεί να σταθεί στον διεθνή διαγωνισμό, συνδυάζοντας σύγχρονο ήχο και έντονη σκηνική ταυτότητα. Η δήλωσή του άναψε ήδη συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο μιας πιο alternative και performance-driven πρότασης για τη Eurovision.

Ο πρωταγωνιστής του Your Face Sounds Familiar, με κοστούμι εμπνευσμένο από πινακίδες της Νέας Υόρκης και του Λας Βέγκας.

Προς το παρόν, συνεχίζει την πορεία του μέσα από το τηλεοπτικό show και τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες, ωστόσο οι σκέψεις του για τη Eurovision δείχνουν ξεκάθαρα πως δεν αποκλείει ένα πιο μεγάλο διεθνές βήμα στο άμεσο μέλλον.

Biased Beast Eurovision μουσική
Beatles: H ταράτσα που έδωσαν την τελευταία τους συναυλία ανοίγει ξανά

