Μουσικά Νέα 11.05.2026

Beatles: H ταράτσα που έδωσαν την τελευταία τους συναυλία ανοίγει ξανά

Το ιστορικό 3 Savile Row των Beatles ανοίγει ξανά ως μουσικό κέντρο εμπειρίας το 2027, με ανακατασκευή του στούντιο
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην καρδιά του Λονδίνου, στη διεύθυνση 3 Savile Row, ένα κτίριο που συνδέεται περισσότερο με τη βρετανική ραπτική παρά με τη μουσική, κρύβει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της ποπ κουλτούρας. Εκεί όπου κάποτε υπήρχαν ατελιέ κοστουμιών και ήσυχες γεωργιανές γραμμές, οι Beatles ανέβηκαν στην ταράτσα τους και έδωσαν την τελευταία τους ζωντανή εμφάνιση, γράφοντας έναν μύθο που μέχρι σήμερα δεν έχει ξεθωριάσει.

Σχεδόν 6 δεκαετίες μετά εκείνη την απροειδοποίητη rooftop συναυλία, το ιστορικό κτίριο ετοιμάζεται να ξανανοίξει τις πόρτες του στο κοινό. Η Apple Corps, η εταιρεία που ίδρυσαν οι Beatles, αποκτά ξανά το πρώην αρχηγείο της και σχεδιάζει να το μετατρέψει σε έναν επταώροφο χώρο εμπειρίας, αφιερωμένο αποκλειστικά στην ιστορία του συγκροτήματος. Το άνοιγμα προγραμματίζεται για το 2027 και φιλοδοξεί να μετατρέψει έναν θρύλο σε ζωντανή, επισκέψιμη εμπειρία.

Ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο

Το νέο project, με τίτλο «The Beatles at 3 Savile Row», δεν θα είναι ένα απλό μουσείο. Θα περιλαμβάνει αρχειακό υλικό, περιοδικές εκθέσεις και έναν χώρο λιανικής, όμως το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως σε δύο σημεία-κλειδιά: την ανακατασκευή του στούντιο όπου ηχογραφήθηκε το άλμπουμ «Let It Be» και την πρόσβαση στην ιστορική ταράτσα.

Οι Beatles σε ασπρόμαυρη φωτογραφία από τη δεκαετία του '60.

Εκεί, στις 30 Ιανουαρίου 1969, οι Beatles πραγματοποίησαν την τελευταία δημόσια εμφάνισή τους, παίζοντας τραγούδια όπως «Get Back» και «Don’t Let Me Down», μπροστά σε περαστικούς που δεν ήξεραν ότι γίνονταν μάρτυρες ενός μουσικού τέλους εποχής. Η αστυνομία τελικά ανέβηκε για να διακόψει την «παράσταση», όμως η στιγμή είχε ήδη καταγραφεί στην ιστορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σήμερα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple Corps, το κτίριο παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο, με ακόμη και τα κάγκελα της ταράτσας να θυμίζουν εκείνη τη μέρα. Ο Paul McCartney έχει μιλήσει για τις έντονες μνήμες που «ζει μέσα στους τοίχους», ενώ ο Ringo Starr έχει περιγράψει την επιστροφή ως «σαν να γυρίζεις σπίτι».

Από τη διάλυση στη διαρκή επιστροφή

Η Apple Corps ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 με στόχο οι Beatles να αποκτήσουν πλήρη δημιουργικό έλεγχο στη μουσική και τα projects τους. Μετά τη διάλυσή τους το 1970, εξελίχθηκε σε θεματοφύλακα της κληρονομιάς τους, κρατώντας ζωντανό το brand που δεν έπαψε ποτέ να επηρεάζει τη μουσική βιομηχανία.

Η επιστροφή στο Savile Row έρχεται σε μια εποχή όπου η κληρονομιά των Beatles αναβιώνει ξανά και ξανά μέσα από ντοκιμαντέρ, νέες κυκλοφορίες και κινηματογραφικά projects. Από το «Get Back» του Peter Jackson μέχρι το «Now and Then», το «τελευταίο» τους τραγούδι, η ιστορία τους συνεχίζει να επαναπροσδιορίζεται.

Το 3 Savile Row, όμως, παραμένει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι απλώς ένα σημείο στον χάρτη. Είναι το μέρος όπου μια μπάντα βγήκε από το στούντιο, ανέβηκε σε μια ταράτσα και άφησε τη μουσική της να γίνει μέρος της πόλης. Και τώρα, το 2027, η πόρτα ανοίγει ξανά, όχι για να τελειώσει κάτι, αλλά για να ξαναρχίσει η αφήγηση από την αρχή.

«Ο σύζυγός μου είναι μαχητής»: Το συγκινητικό μήνυμα της Τίνας Μεσσαροπούλου για τον Γιώργο Μυλωνάκη

11.05.2026
«Θα ήθελα να πάω Eurovision»: H αινιγματική δήλωση του Biased Beast στο Your Face Sounds Familiar

Eurovision 2026: Η κίνηση της Φινλανδίας που προκάλεσε αντιδράσεις λίγο πριν τον A' Ημιτελικό

Πέτρος Ιακωβίδης: Το «Έτσι Έχει Μάθει» γίνεται καλοκαιρινό anthem με εντυπωσιακό video στο ΟΑΚΑ

Ήμασταν στη συναυλία των Metallica στο OAKA και αυτό που ζήσαμε ήταν μοναδικό

Parov Stelar: Το «Black Lilies» είναι το νέο electro swing anthem που χρειαζόμασταν

Η μεγάλη γιορτή της Eurovision στην ΕΡΤ – Όλα όσα θα δούμε στον φετινό διαγωνισμό

Η πιο εκρηκτική στιγμή των MAD VMA 2015; Η σέξυ εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα

«Ντέρτι»: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη επιστρέφει με το απόλυτο pop single

Ρίγη συγκίνησης στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Η αφιέρωση στον μικρό Σπύρο

«Φωτιά στη Νύχτα»: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο pop single

