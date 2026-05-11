Charli XCX: Κυκλοφόρησε το videoclip του «Rock Music» και αλλάζει όλα τα δεδομένα

Η Charli XCX επιστρέφει δυναμικά με το νέο της τραγούδι «Rock Music», παρουσιάζοντας μια πιο «κιθαριστική» πλευρά του εαυτού της χωρίς όμως να απομακρύνεται από την pop ταυτότητα που την έχει καθιερώσει. Το κομμάτι λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στον γνώριμο ηλεκτρονικό της ήχο και σε πιο rock επιρροές, δείχνοντας μια ξεκάθαρη διάθεση ανανέωσης και πειραματισμού.

Το single συνοδεύεται από ασπρόμαυρο music video σε σκηνοθεσία του Aidan Zamiri, με τον οποίο η Charli έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν, στο remix του «Guess» μαζί με την Billie Eilish. Η αισθητική του βίντεο ενισχύει τον πιο ωμό και «ανεπεξέργαστο» χαρακτήρα του τραγουδιού, δίνοντας έμφαση στη νέα κατεύθυνση που φαίνεται να εξερευνά η καλλιτέχνιδα.

Η τιμητική πλακέτα της Minos EMI στους Metallica για το άλμπουμ «Reload»

Σύμφωνα με όσα έχει ήδη αφήσει να εννοηθούν η ίδια, το «Rock Music» δεν αποτελεί απλώς ένα μεμονωμένο single, αλλά προάγγελο της επόμενης δισκογραφικής της εποχής, μετά το άλμπουμ «Brat» του 2024. Η νέα δουλειά της αναμένεται να κινηθεί σε πιο «αναλογικές» φόρμες, με περισσότερες κιθάρες και λιγότερη χρήση επεξεργασίας φωνής, όπως το Auto-Tune, δίνοντας έμφαση σε έναν πιο άμεσο και αυθεντικό ήχο.

Η δημιουργική της πορεία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Η Charli XCX τα τελευταία χρόνια επεκτείνει συνεχώς τη δραστηριότητά της και στον κινηματογράφο και σε καλλιτεχνικά projects πέρα από τη δισκογραφία. Έχει συμμετάσχει σε μουσικά projects για ταινίες, ενώ παράλληλα εμφανίζεται όλο και πιο ενεργά σε κινηματογραφικές παραγωγές, αποδεικνύοντας ότι εξελίσσεται σε μια πολυδιάστατη δημιουργό που κινείται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικούς καλλιτεχνικούς κόσμους.

Εσύ γνώριζες ότι η Ελλάδα είχε δώσει 0 στην Κύπρο στη Eurovision; Δες σε ποια συμμετοχή

Eurovision τότε vs τώρα: Πώς εξελίχθηκε ο διαγωνισμός μέσα στο πέρασμα του χρόνου