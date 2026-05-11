EUROVISION 11.05.2026

Eurovision 2026: Όσα ξέρουμε για την εμφάνιση του Akyla – Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου

Αποκαλύψεις για την εμφάνιση του Akyla στη Eurovision 2026, το εντυπωσιακό σκηνικό concept και τον ρόλο-έκπληξη της Παρθένας Χοροζίδου
Μαρία Χατζηγιάννη

Λίγες ώρες πριν από την εμφάνισή του στη σκηνή του Wiener Stadthalle για τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, ο Ακύλας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την ελληνική αποστολή να μετρά αντίστροφα για μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της. Η εμφάνισή του έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς το concept της σκηνής φαίνεται να συνδυάζει θεατρικότητα, σύγχρονη αισθητική και έντονα οπτικά εφέ.

Η Κατερίνα Ζαρίφη, που βρίσκεται στη Βιέννη, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και μετέφερε όσα γνωρίζει μέχρι στιγμής για την αυριανή εμφάνιση, αποκαλύπτοντας ένα πολυεπίπεδο σκηνικό αφήγημα με εναλλαγές και συμβολισμούς που αναμένεται να τραβήξουν το βλέμμα του κοινού.

«Μιλάμε για δωμάτια. Μιλάμε για τον Ακύλα ο οποίος ξεκινάει και πίνει το ποτάκι του κάπου και μετά μπαίνει στο video game. Εκεί συναντά την Παρθένα Χοροζίδου, η οποία θα κάνει τον ρόλο μιας influencer. Αυτό που κατάφερα να μάθω από τις ξένες αποστολές είναι ότι ο Ακύλας μπάινει σε ένα δωμάτιο που συναντά τον απόλυτο πλούτο. Εκεί που θα κάνουν όλα φασαρία με τα γραφικά αναβωσνήνουν και πολλά χορευτικά, σβήνουν τα πάντα και γίνεται η γέφυρα με τη μαμά. Έχει πολλές εναλλαγές από τον ίδιο τον Ακύλα. Τραγουστικά θα έχει πολλές απαιτήσεις μαζί με την κίνηση. Για την μητέρα του Ακύλα υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι ότι θα γίνει σχηματικά και σημειολογικά και μια ότι θα είναι σαν γραφικό. Δεν έχουμε ακούσει ότι θα υπάρχει κάποιος βοηθητικός ηθοποιός ή κάποιο άλλο άτομο».

Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε, η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για όλες τις αποστολές, καθώς οι επιτροπές αξιολογούν τις πρόβες σε μια διαδικασία που προσομοιάζει έντονα με τον ίδιο τον διαγωνισμό: «Σήμερα στις 15:00 είναι σαν να διαγωνιζόμαστε γιατί σήμερα βαθμολογούν οι επιτροπές».


Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
