Εσύ γνώριζες ότι η Ελλάδα είχε δώσει 0 στην Κύπρο στη Eurovision; Δες σε ποια συμμετοχή

Η Eurovision δεν είναι μόνο τραγούδια, λάμψη και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Είναι και ιστορίες που μένουν στη μνήμη για δεκαετίες, κυρίως όταν η μουσική συναντά την πολιτική, τις συγκυρίες ή απλώς μια απρόβλεπτη ψηφοφορία. Μία από αυτές τις στιγμές, που ακόμη συζητιέται όταν γίνεται αναδρομή στον διαγωνισμό, είναι η χρονιά που η Ελλάδα έδωσε 0 βαθμούς στην Κύπρο. Μια εξέλιξη που για πολλούς φαντάζει σχεδόν αδιανόητη, αν σκεφτείς τη στενή σχέση των δύο χωρών στον θεσμό.

Ταξιδεύεις πίσω στο 1983, μια χρονιά διαφορετική για τη Eurovision, όπου την Κύπρο εκπροσωπούν ο Σταύρος Σιδεράς και η Κωνσταντίνα με το τραγούδι «Η αγάπη ακόμα ζει». Ένα κομμάτι που είχε έντονη συναισθηματική φόρτιση και μια συμμετοχή που έμελλε να μείνει στην ιστορία όχι μόνο για τη μουσική της ταυτότητα, αλλά και για όσα ακολούθησαν στη βαθμολογία.

Στα φωνητικά συμμετείχαν τότε δύο ονόματα που αργότερα έκαναν σημαντική πορεία, η Ευρυδίκη και η Έλενα Πατρόκλου, κάτι που δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη εμφάνιση, αν τη δεις με τα σημερινά δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική επιτροπή εκείνης της χρονιάς δεν εντυπωσιάστηκε από το αποτέλεσμα, χαρίζοντας στην κυπριακή συμμετοχή 0 βαθμούς.

Η συγκεκριμένη επιλογή προκάλεσε απορίες ήδη από τότε, ενώ δεν έλειψαν και οι θεωρίες για το αν υπήρχαν «ανταποδοτικές» διαθέσεις, μιας και δύο χρόνια νωρίτερα η Κύπρος είχε δώσει 6 βαθμούς στην Ελλάδα και τον Γιάννη Δημητρά. Αν και αυτό δεν έχει ποτέ επιβεβαιωθεί επίσημα, παραμένει ένα από τα σχόλια που συνοδεύουν την ιστορία μέχρι σήμερα. Χρόνια αργότερα, η ίδια η Κωνσταντίνα μίλησε για εκείνη τη στιγμή σε συνέντευξή της στο «Στούντιο 4», παραδεχόμενη πως το μηδέν της ελληνικής επιτροπής την είχε στεναχωρήσει ιδιαίτερα τότε. Μια ανθρώπινη αντίδραση που δείχνει πως πίσω από τους αριθμούς της Eurovision υπάρχουν πάντα καλλιτέχνες, προσπάθεια και συναισθήματα.

Στο τελικό αποτέλεσμα, η Κύπρος κατέλαβε την 16η θέση, συγκεντρώνοντας συνολικά 26 βαθμούς από 7 χώρες. Μπορεί η θέση να μην ήταν από τις υψηλότερες, όμως η συγκεκριμένη ιστορία έμεινε για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των fans της Eurovision, ως ένα από τα πιο συζητημένα «μηδενικά» που έχουν δοθεί ποτέ.

