Η Fendi επιστρέφει στη Ρώμη με ένα couture show που σηματοδοτεί μια νέα εποχή

Fashion 11.05.2026

Η Fendi επιστρέφει στη Ρώμη με ένα ιστορικό couture show που σηματοδοτεί τη νέα εποχή της Maria Grazia Chiuri στον οίκο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η υψηλή ραπτική ετοιμάζεται να επιστρέψει σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σκηνικά της Ευρώπης: τη Ρώμη. Ο οίκος Fendi στρέφει τα βλέμματα της μόδας παγκοσμίως προς την «Αιώνια Πόλη», παρουσιάζοντας ένα couture show που ήδη θεωρείται από τα πιο πολυαναμενόμενα της χρονιάς. Αφορμή δεν είναι μόνο η τοποθεσία, αλλά και η νέα δημιουργική κατεύθυνση του οίκου, με την πρώτη couture συλλογή της Maria Grazia Chiuri να σηματοδοτεί μια νέα εποχή.

Η ημερομηνία έχει ήδη οριστεί για τις 9 Ιουλίου 2026. Το σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί η επίδειξη παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη γοητεία και τη δραματικότητα του γεγονότος. Άλλωστε, η Ρώμη δεν χρειάζεται υπερβολές για να λειτουργήσει ως πασαρέλα· η αρχιτεκτονική της, το φως της και η ιστορική της βαρύτητα αρκούν για να μετατραπεί κάθε γωνιά της σε σκηνικό υψηλής ραπτικής.

Η νέα αυτή στιγμή αποκτά ιδιαίτερο βάρος αν σκεφτεί κανείς την ιστορία του οίκου στη Ρώμη. Δέκα χρόνια έχουν περάσει από το εντυπωσιακό show στη Fontana di Trevi, όταν ο Karl Lagerfeld είχε μετατρέψει το μνημείο σε μια σχεδόν κινηματογραφική πασαρέλα, με τα μοντέλα να κινούνται πάνω στο νερό. Εκείνη η επίδειξη έχει μείνει ως σημείο αναφοράς για το πώς η μόδα μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της σκηνής και να γίνει καθαρό θέαμα.

Σήμερα, η Chiuri επιστρέφει στη γενέτειρά της όχι απλώς ως σχεδιάστρια, αλλά ως δημιουργός ενός νέου κεφαλαίου για τον οίκο. Με την εμπειρία της από τον Dior και τη δική της ξεχωριστή προσέγγιση στη θηλυκότητα και τη σύγχρονη couture, καλείται να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει υψηλή ραπτική στο σήμερα: πιο πολιτισμική, πιο αφηγηματική, πιο συνδεδεμένη με την ταυτότητα του τόπου.

Η χρονική τοποθέτηση του show, λίγο πριν από την εβδομάδα haute couture στο Παρίσι, λειτουργεί σαν ένα εντυπωσιακό προοίμιο για τη σεζόν. Δημιουργεί μια αίσθηση προσμονής και ταυτόχρονα τοποθετεί τη Ρώμη στο επίκεντρο της παγκόσμιας fashion σκηνής, έστω και προσωρινά.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι στις 9 Ιουλίου 2026, η μόδα δεν θα παρουσιαστεί απλώς ως συλλογή ρούχων. Θα λειτουργήσει ως αφήγηση, ως εμπειρία και ως θέαμα. Και η Fendi ετοιμάζεται να υπενθυμίσει πως, όταν η υψηλή ραπτική συναντά μια πόλη όπως η Ρώμη, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα show, είναι ένα γεγονός που μοιάζει ήδη να γράφει ιστορία.

