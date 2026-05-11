Η Αλεξία Κεφαλά στο Mad Radio 106,2: «Θα έβλεπα τον FY στη Eurovision, εξάλλου κι ο ίδιος το σκέφτεται»

Η Αλεξία Κεφαλά στο Mad Radio 106,2 μιλά για τη σχέση της με τον FY, τον ρόλο της στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και σχολιάζει θέματα της επικαιρότητας

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με την Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η Αλεξία Κεφαλά. Η ίδια μίλησε για τη σχέση της με τον συζυγό της Φίλιππο Γιαγκούλη, γνωστό ως FY, την αγάπη της για τη ψυχολογία, τον ρόλο που έχει στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ως superhost, ενώ σχολίασε και την επικαιρότητα, όπως αποτυπώθηκε στο Mad.gr μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Η Αλεξία Κεφαλά, που οι περισσότεροι γνωρίζουν ως Upinthehype, αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες φυσιογνωμίες των ελληνικών social media. Ψυχολόγος, content creator και influencer, καταφέρνει να ενώνει τη γνώση της επιστήμης με τη δημιουργικότητα των social media με έναν τρόπο που κάνει το περιεχόμενό της πραγματικά ξεχωριστό. Στα βίντεο και τις αναρτήσεις της συνδυάζει ψυχολογικές προσεγγίσεις, lifestyle στοιχεία και μικρές δόσεις καθημερινής έμπνευσης.

Με περισσότερους από 160.000 followers, η Αλεξία έχει χτίσει μια σταθερή και δυναμική online παρουσία, η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται. Δεν αποτελεί απλώς άλλη μία digital περσόνα, είναι μια γυναίκα με ουσιαστική ακαδημαϊκή βάση και βαθιά ανάγκη για επικοινωνία με νόημα. Έχει ολοκληρώσει το πτυχίο Ψυχολογίας (BSc) στο Sheffield και στη συνέχεια το μεταπτυχιακό της (MSc) στο Clinical Counseling, ενώ επιπλέον έχει και πτυχίο Πολιτικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ένα στοιχείο που εξηγεί τη σφαιρική σκέψη και την άνεση στον λόγο που την χαρακτηρίζουν.

Αναφορικά με τη σχέση της με τον FY και το πώς διαχειρίζεται τη δημοσιότητά του η Αλεξία αναφέρει: «Επειδή είμαστε μαζί από την αρχή της καριέρας του, το ζήσαμε σταδιακά όλο αυτό…Στη δική μου περίπτωση το διαχειρίζομαι εύκολα!».

Το καλοκαίρι πλησιάζει και μαζί του επιστρέφει ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς θεσμούς, τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, όπου η ίδια θα έχει έναν ξεχωριστό ρόλο ως superhost. Όπως αποκαλύπτει: «Ανυπομονώ! Κάθε χρόνο είμαστε στα Mad VMA και είμαστε πάντα πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά φέτος έχω έναν λόγο παραπάνω γιατί είμαι και εγώ ένα πιο ενεργό κομμάτι της διοργάνωσης». Η ίδια ανυπομονεί να δει στο stage φέτος τον FY και την Ελένη Φουρέιρα, αναφέροντας: «Η Ελένη κάθε χρόνο το τερματίζει. Εκεί που λες «έχει πιάσει ταβάνι» κάθε χρόνο είναι και καλύτερη!».

Ωρμώμενη από τη διοργάνωση, η Αλεξία μίλησε και για τις πιο επικές εμφανίσεις του FY στα Mad VMA, όπως εκείνη του 2024 με τον Stan στο τραγούδι: «Σε θέλω εδώ».

Συνεχίζοντας τη συζήτηση, σε ένα από τα πιο hot topic θέματα της εβδομάδας, τη Eurovision, η Αλεξία δήλωσε την στήριξή της προς τον Ακύλα και το «Ferto», τονίζοντας: «Θεωρώ ότι θα τα πάει πολύ καλά! Πιστεύω ότι θα έχει απήχηση στο ευρωπαϊκό κοινό». Ακόμα, σημείωσε: «Θα έβλεπα τον FY στη Eurovision. Ο Φίλιππος (FY) είχε πει ότι θα μπορούσε να πάει, πολύ πριν το «δω» εγώ».

Ως προς τα θέματα που ξεχώρισαν στο Mad.gr, ο Harry Styles κυκλοφόρησε το πιο αισθησιακό teaser της χρονιάς, το «Dance No More» και κατάφερε να γίνει viral. Για την Αλεξία ο Harry Styles βρίσκεται σε μία πιο «πειραματική φάση» της καριέρας του, αποτελώντας μουσικό φαινόμενο.

Με αφορμή αυτό, η ίδια ανέφερε ότι: «Η εικόνα και η αισθητική ενός καλλιτέχνη είναι δήλωση!…Εγώ κάνω δήλωση και με την εικόνα μου». Παράλληλα, αναφορικά με το πώς την αντιλάμβάνεται ο κόσμος σημειώσε: «Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι ο καθένας μας είναι μια πολυδιάσταση οντότητα…Όλοι είμαστε πολυδιάστατοι και ελέυθεροι να εκφράζουμε όλες τις ταυτότητές μας, ανάλογα με το πότε το νιώθουμε».

Συνεχίζοντας, τη συζήτηση για το ότι η Angelina Jolie πούλησε την έπαυλή της στο Hollywood, η Αλεξία Κεφαλά αναφέρει: «Θεωρώ ότι όλα είναι θέμα επιλογών. Και εφόσον το κάνει με συνέπεια θεωρώ ότι έχει βρει τα «πατήματά» της». Για την ίδια, η ιδιωτικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολλές φορές για να την πετύχει ένα δημόσιο πρόσωπο χρειάζεται τη στήριξη των κοντινών του ανθρώπων.

Δεδομένου και του beauty content που κάνει η Αλεξία στα social media, το καλοκαίρι του 2026 φέρνει μαζί του μια beauty τάση που δεν περνά απαρατήρητη. Μετά από χρόνια που έμοιαζε να έχει μείνει στο παρελθόν, το glitter tattoo επιστρέφει δυναμικά, μετατρέποντας το σώμα σε έναν λαμπερό καμβά γεμάτο χρώμα, φως και καλοκαιρινή ενέργεια. Η ίδια δήλωσε ότι θα το τολμούσε, ενώ αποκάλυψε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να δημιουργήσει ένα δικό της beauty brand, καθώς έχει περάσει πολλές φορές από το μυαλό της, σημειώνοντας: «Γενικά το beauty είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ταυτότητας μου! Το make-up είναι έκφραση…Δεν αποχωρίζομαι ποτέ το lip liner. Νομίζω ένα lip liner «σώζει» πάντα την κατάσταση».

Μιλώντας, ύστερα για το worry scheduling, την τεχνική που βοηθά να διαχειριστεί κανείς το άγχος και την υπερανάλυση, βάζοντας όρια στις σκέψεις, η Αλεξία Κεφαλά αναφέρει: «Το αντιλαμβάνομαι αυτό. «Πάν μέτρον άριστον»»…Προσωπικά με βοηθά να γράφω τις ιδέες μου σε ημερολόγιο, για να έχω ένα πρόγραμμα…Πιστεύω ότι ζούμε στην εποχή όπου ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι το άγχος και είναι ο δημιουργός αν όχι όλων, των περισσότερων ασθενειών»

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο με τα θέματα ψυχολογίας, η ζήλια είναι ένα από τα πιο συχνά συναισθήματα που έχουν οι άνθρωποι στις σχέσεις τους. Η Αλεξία σχολίασε: «Μέσα από τη σύγκριση με τους γύρω μας, το συναίσθημα της ζήλειας «γεννιέται» πολύ εύκολα…Πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε αυτά που έχουμε και να συγκρινόμαστε με τον εαυτό μας. Η αλήθεια είναι στα απλά πράγματα». Η ίδια διαχειρίζεται τις ανασφάλειές της με το να εκτίθεται σε αυτές και να τις αντιμετωπίζει.

Κλείνοντας τη συζήτηση, η Αλεξία Κεφαλά επισήμανε τη σημαντικότητα της ευγνωμοσύνης στη ζωή της, υπενθυμίζοντάς μας ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ευγνώμονες για όσα έχουμε στη ζωή και τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, αυτά δεν είναι υλικά αγαθά: «Εφόσον έχεις αγάπη, υγεία και μία στεγή μπορείς να κάνεις τα πάντα. Δεν υπάρχει περιορισμός θεωρώ».

