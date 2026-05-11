Μουσική 11.05.2026

Οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα – 10 fun facts που μόνοι οι πραγματικοί fans ξέρουν για τους θρύλους της heavy metal

Οι Iron Maiden έρχονται στο ΟΑΚΑ και μαθαίνουμε 10 άγνωστα facts για τη θρυλική μπάντα πριν τη συναυλία τους στην Αθήνα
Ειρήνη Στόφυλα

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 για μια συναυλία που ήδη χαρακτηρίζεται ιστορική. Στο πλαίσιο της επετειακής παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives», η θρυλική μπάντα θα εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ, γιορτάζοντας 50 χρόνια καριέρας με ένα setlist-ύμνο από τις πρώτες δεκαετίες τους.

1. Ο Bruce Dickinson είναι «πιλότος» κυριολεκτικά

Δεν πετάει μόνο τη φωνή του στα ύψη. Είναι πιστοποιημένος πιλότος και έχει οδηγήσει το θρυλικό Ed Force One (το Boeing της μπάντας) σε παγκόσμιες περιοδείες.

2.Το όνομα από τα βασανιστήρια

Το Iron Maiden εμπνεύστηκε ο Steve Harris από την ταινία «The Man in the Iron Mask», αναφερόμενο σε ένα μεσαιωνικό όργανο βασανιστηρίων.

3.Ο Eddie είχε άλλο όνομα

Στην αρχή, η μασκότ τους ήταν απλά μια μάσκα πάνω από τα drums που έφτυνε ψεύτικο αίμα και την έλεγαν «The Head».

4.No Alcohol on Stage

Παρά το «rock ‘n’ roll» lifestyle, η μπάντα είναι τρομερά πειθαρχημένη. Ο Harris δεν επιτρέπει το αλκοόλ στη σκηνή για να είναι όλοι 100% focus στην απόδοση.

5.Ο Steve Harris ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής

Πριν το μπάσο, τον κέρδισε η West Ham. Μέχρι σήμερα, το λογότυπο της ομάδας φιγουράρει συχνά σε merch της μπάντας.

6.Το «The Number of the Beast» τρόμαξε την παραγωγή

Κατά τις ηχογραφήσεις του δίσκου, συνέβαιναν περίεργα ατυχήματα στο studio, με αποκορύφωμα έναν λογαριασμό επισκευής αυτοκινήτου που έφτασε τις… 666 λίρες.

7.Ξιφομάχος ολυμπιακών προδιαγραφών

Ο Dickinson είναι τόσο καλός στην ξιφασκία που κάποτε βρισκόταν στην 7η θέση της κατάταξης στη Μεγάλη Βρετανία.

8.Έχουν τη δική τους μπύρα

Η Trooper έχει πουλήσει εκατομμύρια λίτρα παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι οι Maiden ξέρουν από καλό marketing (και καλό λυκίσκο).

9.Πρώτοι στη «μαύρη λίστα» του Βατικανού

Στα 80s, θρησκευτικές οργανώσεις έκαιγαν τους δίσκους τους κατηγορώντας τους για σατανισμό, κάτι που η μπάντα απλά χρησιμοποίησε για extra promotion.

10. 50 Χρόνια

Το 2026 γιορτάζουν μισό αιώνα ζωής. Η εμφάνιση στο ΟΑΚΑ θα επικεντρωθεί στα πρώτα 9 albums, από το «Iron Maiden» μέχρι το «Fear of the Dark».

