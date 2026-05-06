Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Το worry scheduling είναι η τεχνική που βοηθά να διαχειριστείς το άγχος και την υπερανάλυση, βάζοντας όρια στις σκέψεις σου

Η καθημερινότητα μπορεί εύκολα να γεμίσει με μικρές ή μεγάλες ανησυχίες που, χωρίς να το καταλάβεις, μετατρέπονται σε έναν ατελείωτο κύκλο σκέψεων. Από ένα απλό περιστατικό μέχρι ένα υποθετικό σενάριο που ίσως δεν συμβεί ποτέ, το μυαλό έχει την τάση να «κολλάει» σε ό,τι το αγχώνει, επηρεάζοντας τη διάθεση, τη συγκέντρωση και συχνά τον ύπνο.

Κι όμως, υπάρχει μια τεχνική που προτείνουν όλο και περισσότεροι ειδικοί ψυχικής υγείας και μπορεί να βοηθήσει να βάλεις όρια σε αυτές τις σκέψεις, χωρίς να τις αγνοείς. Ονομάζεται «worry scheduling» και βασίζεται σε κάτι απλό αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό, να επιλέγεις πότε θα ασχοληθείς με τις ανησυχίες σου, αντί να τις αφήνεις να κατακλύζουν όλη σου τη μέρα.

Τι είναι το «worry scheduling»

Η μέθοδος αυτή προέρχεται από τη γνωστική-συμπεριφορική προσέγγιση και στην ουσία σημαίνει ότι αφιερώνεις ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα αποκλειστικά για να σκεφτείς όσα σε αγχώνουν. Δεν πρόκειται για αποφυγή ούτε για καταπίεση των σκέψεων. Αντίθετα, τους δίνεις χώρο, αλλά με όρια.

Η λογική είναι απλή, όταν μια αγχωτική σκέψη εμφανίζεται μέσα στη μέρα, την «αναβάλλεις» για αργότερα, υπενθυμίζοντας στον εαυτό σου ότι θα την επεξεργαστείς στην κατάλληλη στιγμή. Με τον καιρό, αυτή η πρακτική βοηθά το μυαλό να μην αντιδρά με την ίδια ένταση σε κάθε μικρό trigger.

Πώς μπορεί να σε βοηθήσει

Το μεγαλύτερο όφελος είναι ότι σταματάς να νιώθεις πως οι σκέψεις σου σε ελέγχουν. Αντί να σε διακόπτουν συνεχώς, αποκτούν ένα συγκεκριμένο “παράθυρο” μέσα στη μέρα.

Παράλληλα, εκπαιδεύεις τον εγκέφαλό σου να μην αντιμετωπίζει κάθε ανησυχία ως επείγουσα. Όσο περισσότερο εξασκείσαι, τόσο λιγότερο έντονες και πιεστικές φαίνονται αυτές οι σκέψεις.

Πώς να το εφαρμόσεις στην πράξη

Οι ειδικοί προτείνουν να αφιερώνεις περίπου 10 έως 30 λεπτά την ημέρα για αυτόν τον σκοπό. Ιδανικά, διάλεξε μια σταθερή ώρα, κατά προτίμηση το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, αλλά όχι ακριβώς πριν τον ύπνο.

Για να οργανώσεις αυτόν τον χρόνο:

Κατέγραψε τις σκέψεις σου σε ένα χαρτί ή σημειωματάριο

Ρώτησε τον εαυτό σου αν αυτό που σε απασχολεί μπορεί να αλλάξει

Αν ναι, σκέψου ένα μικρό, πρακτικό βήμα

Αν όχι, προσπάθησε να αποδεχτείς το συναίσθημα χωρίς να το αναλύεις υπερβολικά

Ένα timer μπορεί να βοηθήσει να οριοθετήσεις τη διαδικασία

Το πιο σημαντικό βήμα μετά

Αφού ολοκληρώσεις το «worry time», κάνε κάτι που σε χαλαρώνει. Μπορεί να είναι μια σειρά, ένα βιβλίο, μια κουβέντα με έναν φίλο ή οτιδήποτε σε βοηθά να αποσυμπιεστείς.

Ο στόχος δεν είναι να εξαφανίσεις το άγχος, αλλά να το διαχειριστείς με τρόπο που δεν θα καθορίζει όλη σου την ημέρα. Και αυτό, τελικά, είναι μια μικρή αλλά ουσιαστική αλλαγή που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

