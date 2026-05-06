Life 06.05.2026

Τραυματισμοί στο τρέξιμο: Τα 6 λάθη που κάνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις

Αν τρέχεις χωρίς προπονητή, υπάρχουν βασικά σημεία που δεν πρέπει να αγνοείς για να προστατεύσεις το σώμα σου
Πόπη Βασιλείου

Το τρέξιμο είναι από τις πιο απλές και αποτελεσματικές μορφές άσκησης. Δεν χρειάζεται εξοπλισμό, συνδρομές ή ιδιαίτερη οργάνωση. Βγαίνεις έξω, φοράς τα αθλητικά σου και ξεκινάς. Ακριβώς όμως επειδή φαίνεται τόσο εύκολο, πολλοί άνθρωποι κάνουν λάθη που επιβαρύνουν το σώμα τους χωρίς να το καταλαβαίνουν. Και όταν τρέχεις μόνη σου, χωρίς καθοδήγηση από προπονητή, είναι ακόμα πιο σημαντικό να ξέρεις τι πρέπει να προσέχεις.

1. Μην ξεκινάς χωρίς προθέρμανση

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι ότι πολλοί ξεκινούν να τρέχουν κατευθείαν, χωρίς να προετοιμάσουν το σώμα τους. Ακόμα και πέντε λεπτά περπάτημα ή ελαφριές διατάσεις μπορούν να βοηθήσουν τους μυς και τις αρθρώσεις να «ξυπνήσουν» πριν την ένταση της προπόνησης.

2. Φόρα σωστά παπούτσια

Τα αθλητικά παίζουν τεράστιο ρόλο στο τρέξιμο. Αν τα παπούτσια σου δεν στηρίζουν σωστά το πέλμα ή έχουν φθαρεί, η πίεση μεταφέρεται σε γόνατα, μέση και αστραγάλους. Δεν χρειάζεται το πιο ακριβό μοντέλο, αλλά ένα ζευγάρι κατάλληλο για running και για τον τρόπο που πατάς.

3. Μην αυξάνεις απότομα την ένταση

Το σώμα χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί. Αν ξεκινήσεις ξαφνικά να τρέχεις μεγάλες αποστάσεις ή πολύ γρήγορα, αυξάνονται οι πιθανότητες τραυματισμού. Είναι καλύτερο να ανεβάζεις σταδιακά τόσο τον χρόνο όσο και την ένταση της προπόνησης.

4. Πρόσεξε τη στάση του σώματος

Όταν τρέχεις, προσπάθησε να κρατάς τον κορμό σου σχετικά ίσιο και τους ώμους χαλαρούς. Αν «καμπουριάζεις» ή σφίγγεσαι, κουράζεις περισσότερο τη μέση και τον αυχένα σου. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγεις τα πολύ βαριά πατήματα στο έδαφος.

5. Άκου το σώμα σου

Δεν είναι κάθε πόνος φυσιολογικός. Άλλο η κούραση και άλλο ο έντονος πόνος που επιμένει. Αν νιώσεις ενόχληση σε γόνατο, αστράγαλο ή μέση που συνεχίζεται, μην το αγνοήσεις. Το σώμα συνήθως προειδοποιεί πριν έναν τραυματισμό.

6. Μην παραλείπεις την αποθεραπεία

Μετά το τρέξιμο, δώσε λίγα λεπτά στο σώμα σου για να επανέλθει. Περπάτησε χαλαρά και κάνε μερικές διατάσεις. Αυτό βοηθά τους μυς να χαλαρώσουν και μειώνει την πιθανότητα πιασίματος ή τραυματισμού.

Το τρέξιμο μπορεί να γίνει μια από τις καλύτερες συνήθειες της καθημερινότητάς σου, αρκεί να το κάνεις σωστά και με σεβασμό προς το σώμα σου. Δεν χρειάζεται υπερβολή ούτε πίεση για να έχει αποτέλεσμα. Η συνέπεια και η σωστή τεχνική είναι αυτές που θα σε βοηθήσουν να απολαμβάνεις το running χωρίς τραυματισμούς και χωρίς να φοβάσαι ότι το σώμα σου θα σε «προδώσει» στην πορεία.

