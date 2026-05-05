Life 05.05.2026

Ανεβαίνει η θερμοκρασία και μαραίνονται τα φυτά σου; 4 tips για να τα σώσεις

Τα πιο συχνά λάθη που κάνουν τα φυτά να αφυδατώνονται γρήγορα και οι μικρές κινήσεις που αλλάζουν εντελώς την εικόνα τους
Πόπη Βασιλείου

Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και ο ήλιος «χτυπά» ασταμάτητα το μπαλκόνι ή τον κήπο σου, τα φυτά είναι από τα πρώτα που αρχίζουν να δείχνουν σημάδια κούρασης. Ξερά φύλλα, αφυδάτωση, θαμπό χρώμα και χώμα που στεγνώνει μέσα σε λίγες ώρες είναι μερικά μόνο από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που εμφανίζονται τους πιο ζεστούς μήνες. Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εικόνα τους και να τα βοηθήσουν να παραμείνουν φρέσκα, ενυδατωμένα και γεμάτα ζωή ακόμη και μέσα στον καύσωνα.

fyta-2-1024x1536-jpg

1. Πότιζε τις σωστές ώρες της ημέρας

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις το καλοκαίρι είναι να ποτίζεις τα φυτά σου τις ώρες που ο ήλιος «καίει». Η έντονη ζέστη εξατμίζει γρήγορα το νερό, με αποτέλεσμα οι ρίζες να μην προλαβαίνουν να απορροφήσουν την απαραίτητη υγρασία. Προτίμησε να ποτίζεις νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη και το χώμα κρατά καλύτερα την ενυδάτωση.

Μπαλκόνι βγαλμένο από ταινία; Με αυτές τις 4 κινήσεις γίνεται το απόλυτο καλοκαιρινό spot

2. Μετέφερε τις γλάστρες μακριά από τον άμεσο ήλιο

Ακόμα και φυτά που αγαπούν το φως μπορεί να δυσκολευτούν στις ακραίες θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Αν παρατηρήσεις ότι τα φύλλα αρχίζουν να κιτρινίζουν ή να «καίγονται», δοκίμασε να μετακινήσεις τις γλάστρες σε σημεία με ημισκιά ή προστασία από τον έντονο μεσημεριανό ήλιο. Μερικές ώρες λιγότερης έκθεσης μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στη συνολική εικόνα και αντοχή τους.

www.freepik.com
www.freepik.com

3. Χρησιμοποίησε φυσικά υλικά που κρατούν την υγρασία στο χώμα

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά tricks για να προστατεύσεις τα φυτά σου από την αφυδάτωση είναι να καλύψεις την επιφάνεια του χώματος με υλικά όπως φλοιό δέντρων, μικρά ξύλα ή βότσαλα. Αυτή η τεχνική βοηθά το χώμα να διατηρεί την υγρασία του περισσότερες ώρες, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τις ρίζες από την υπερβολική θερμότητα.

Τα φυτά σου μαραίνονται χωρίς λόγο; Δες το κόλπο με τη μπανάνα που τα «ανασταίνει»

 

4. Μην ξεχνάς τον σωστό αερισμό

Αν έχεις φυτά σε εσωτερικό χώρο ή σε κλειστό μπαλκόνι, ο κακός αερισμός μπορεί να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάστασή τους. Η ζέστη σε συνδυασμό με τη στασιμότητα του αέρα αυξάνει την αφυδάτωση και δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για να εμφανιστούν προβλήματα στα φύλλα και τις ρίζες. Φρόντισε να υπάρχει κυκλοφορία αέρα, ειδικά τις πιο ζεστές ημέρες.

balconi fyta 3

Το καλοκαίρι μπορεί να είναι απαιτητικό για τα φυτά, όμως με λίγη προσοχή και μερικές σωστές κινήσεις μπορείς να διατηρήσεις το μπαλκόνι και τον κήπο σου καταπράσινα ακόμη και στις πιο δύσκολες θερμοκρασίες. Άλλωστε, τα υγιή και ενυδατωμένα φυτά δεν ομορφαίνουν μόνο τον χώρο σου, αλλά δημιουργούν και μια πιο δροσερή, ζωντανή ατμόσφαιρα μέσα στην καθημερινότητα.

Το μπαλκόνι σου μοιάζει άδειο; 4 φυτά που αντέχουν κάθε εποχή χωρίς κόπο

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΚΗΠΟΣ 2026 σπίτι φυτά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Bella Hadid: Η ανατροπή στη σχέση της που δεν περίμενε κανείς

Bella Hadid: Η ανατροπή στη σχέση της που δεν περίμενε κανείς

05.05.2026
Επόμενο
Πόνος στον αυχένα; Αυτές οι κινήσεις φέρνουν άμεση ανακούφιση

Πόνος στον αυχένα; Αυτές οι κινήσεις φέρνουν άμεση ανακούφιση

05.05.2026

Δες επίσης

Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σου το αν τρως πρωινό ή όχι
Life

Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σου το αν τρως πρωινό ή όχι

05.05.2026
Πόνος στον αυχένα; Αυτές οι κινήσεις φέρνουν άμεση ανακούφιση
Fitness

Πόνος στον αυχένα; Αυτές οι κινήσεις φέρνουν άμεση ανακούφιση

05.05.2026
Τα ζώδια σε ταινία τρόμου – Ποιό θα σε «πούλαγε» για να σωθεί
Life

Τα ζώδια σε ταινία τρόμου – Ποιό θα σε «πούλαγε» για να σωθεί

05.05.2026
Άδειο ψυγείο; Αυτή η «μαμαδίστικη» στραπατσάδα με λίγα υλικά θα σου λύσει τα χέρια
Food

Άδειο ψυγείο; Αυτή η «μαμαδίστικη» στραπατσάδα με λίγα υλικά θα σου λύσει τα χέρια

05.05.2026
Σπιτικές αραβικές πίτες χωρίς κόπο: Το trick που τις κάνει απίστευτα αφράτες
Life

Σπιτικές αραβικές πίτες χωρίς κόπο: Το trick που τις κάνει απίστευτα αφράτες

05.05.2026
Η Stevie Nicks μάς έδωσε στο Met Gala 2026 την πρώτη εικόνα της συνεργασίας John Galliano – Zara
Fashion

Η Stevie Nicks μάς έδωσε στο Met Gala 2026 την πρώτη εικόνα της συνεργασίας John Galliano – Zara

05.05.2026
Τα πιο artistic beauty looks του Met Gala 2026 που έκλεψαν την παράσταση
Beauty

Τα πιο artistic beauty looks του Met Gala 2026 που έκλεψαν την παράσταση

05.05.2026
Blake Lively: Η μεγάλη επιστροφή στο Met Gala 2026 με το πιο προσωπικό look
Fashion

Blake Lively: Η μεγάλη επιστροφή στο Met Gala 2026 με το πιο προσωπικό look

05.05.2026
Η Nicole Kidman και η κόρη της «έκλεψαν» την παράσταση στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026
Fashion

Η Nicole Kidman και η κόρη της «έκλεψαν» την παράσταση στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026

05.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι