Ανεβαίνει η θερμοκρασία και μαραίνονται τα φυτά σου; 4 tips για να τα σώσεις

Τα πιο συχνά λάθη που κάνουν τα φυτά να αφυδατώνονται γρήγορα και οι μικρές κινήσεις που αλλάζουν εντελώς την εικόνα τους

Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και ο ήλιος «χτυπά» ασταμάτητα το μπαλκόνι ή τον κήπο σου, τα φυτά είναι από τα πρώτα που αρχίζουν να δείχνουν σημάδια κούρασης. Ξερά φύλλα, αφυδάτωση, θαμπό χρώμα και χώμα που στεγνώνει μέσα σε λίγες ώρες είναι μερικά μόνο από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που εμφανίζονται τους πιο ζεστούς μήνες. Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εικόνα τους και να τα βοηθήσουν να παραμείνουν φρέσκα, ενυδατωμένα και γεμάτα ζωή ακόμη και μέσα στον καύσωνα.

1. Πότιζε τις σωστές ώρες της ημέρας

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις το καλοκαίρι είναι να ποτίζεις τα φυτά σου τις ώρες που ο ήλιος «καίει». Η έντονη ζέστη εξατμίζει γρήγορα το νερό, με αποτέλεσμα οι ρίζες να μην προλαβαίνουν να απορροφήσουν την απαραίτητη υγρασία. Προτίμησε να ποτίζεις νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη και το χώμα κρατά καλύτερα την ενυδάτωση.

2. Μετέφερε τις γλάστρες μακριά από τον άμεσο ήλιο

Ακόμα και φυτά που αγαπούν το φως μπορεί να δυσκολευτούν στις ακραίες θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Αν παρατηρήσεις ότι τα φύλλα αρχίζουν να κιτρινίζουν ή να «καίγονται», δοκίμασε να μετακινήσεις τις γλάστρες σε σημεία με ημισκιά ή προστασία από τον έντονο μεσημεριανό ήλιο. Μερικές ώρες λιγότερης έκθεσης μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στη συνολική εικόνα και αντοχή τους.

3. Χρησιμοποίησε φυσικά υλικά που κρατούν την υγρασία στο χώμα

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά tricks για να προστατεύσεις τα φυτά σου από την αφυδάτωση είναι να καλύψεις την επιφάνεια του χώματος με υλικά όπως φλοιό δέντρων, μικρά ξύλα ή βότσαλα. Αυτή η τεχνική βοηθά το χώμα να διατηρεί την υγρασία του περισσότερες ώρες, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τις ρίζες από την υπερβολική θερμότητα.

4. Μην ξεχνάς τον σωστό αερισμό

Αν έχεις φυτά σε εσωτερικό χώρο ή σε κλειστό μπαλκόνι, ο κακός αερισμός μπορεί να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάστασή τους. Η ζέστη σε συνδυασμό με τη στασιμότητα του αέρα αυξάνει την αφυδάτωση και δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για να εμφανιστούν προβλήματα στα φύλλα και τις ρίζες. Φρόντισε να υπάρχει κυκλοφορία αέρα, ειδικά τις πιο ζεστές ημέρες.

Το καλοκαίρι μπορεί να είναι απαιτητικό για τα φυτά, όμως με λίγη προσοχή και μερικές σωστές κινήσεις μπορείς να διατηρήσεις το μπαλκόνι και τον κήπο σου καταπράσινα ακόμη και στις πιο δύσκολες θερμοκρασίες. Άλλωστε, τα υγιή και ενυδατωμένα φυτά δεν ομορφαίνουν μόνο τον χώρο σου, αλλά δημιουργούν και μια πιο δροσερή, ζωντανή ατμόσφαιρα μέσα στην καθημερινότητα.

