Μπαλκόνι βγαλμένο από ταινία; Με αυτές τις 4 κινήσεις γίνεται το απόλυτο καλοκαιρινό spot

Οι πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές ίσως τελικά βρίσκονται στο σπίτι σου, αρκεί να δώσεις στον εξωτερικό χώρο τη ζεστασιά και την αίσθηση που πραγματικά σου ταιριάζει

Το καλοκαίρι έχει έναν μοναδικό τρόπο να σε κάνει να αναζητάς μικρές στιγμές χαλάρωσης μέσα στην καθημερινότητα. Και πολλές φορές αυτές οι στιγμές δεν βρίσκονται σε κάποιο ταξίδι ή σε έναν ακριβό προορισμό, αλλά ακριβώς έξω από την πόρτα σου, στη βεράντα ή στο μπαλκόνι του σπιτιού σου. Ακόμη και ο πιο μικρός εξωτερικός χώρος μπορεί να μετατραπεί σε ένα ατμοσφαιρικό σημείο γεμάτο ζεστασιά, καλοκαιρινή ενέργεια και cozy αισθητική, αρκεί να δώσεις σημασία στις σωστές λεπτομέρειες.

Τα τελευταία χρόνια, η τάση του «romanticizing your life» έχει επηρεάσει και τη διακόσμηση εξωτερικών χώρων, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να δημιουργούν μικρές γωνιές που θυμίζουν σκηνικό ταινίας. Δεν χρειάζονται ακριβές ανακαινίσεις ή πολυτελή έπιπλα. Μερικές έξυπνες αλλαγές μπορούν να κάνουν τη βεράντα σου να μοιάζει πιο φιλόξενη, πιο χαλαρωτική και πολύ πιο καλοκαιρινή.

Όταν το αεράκι μπαίνει από το μπαλκόνι, αυτή είναι η μουσική που θέλεις να ακούς

1. Δημιούργησε ατμόσφαιρα με φωτισμό

Ο φωτισμός είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο σε έναν εξωτερικό χώρο. Τα μικρά φωτάκια, τα φαναράκια και τα κεριά μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εικόνα μιας βεράντας, κάνοντάς τη πιο ζεστή και ατμοσφαιρική μόλις πέσει ο ήλιος. Τα string lights παραμένουν μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, καθώς προσφέρουν μια πιο κινηματογραφική αίσθηση στον χώρο χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Συνδυασμένα με lanterns ή μικρά επιτραπέζια φωτιστικά δημιουργούν το ιδανικό καλοκαιρινό σκηνικό για βραδινή χαλάρωση.

2. Κάνε τον χώρο πιο cozy

Ακόμη και ένα μικρό μπαλκόνι μπορεί να γίνει πιο άνετο αν προσθέσεις υφές και στοιχεία που θυμίζουν σαλόνι. Μαξιλάρια δαπέδου, ριχτάρια, χαλιά εξωτερικού χώρου και άνετες καρέκλες βοηθούν ώστε να περνάς περισσότερο χρόνο έξω. Η cozy αισθητική κάνει τον χώρο πιο «ζωντανό» και σε ενθαρρύνει να χρησιμοποιείς τη βεράντα σου όχι μόνο όταν έχεις παρέα, αλλά και στις πιο απλές στιγμές της ημέρας, όπως όταν πίνεις καφέ ή διαβάζεις ένα βιβλίο.

3. Εκμεταλλεύσου τη «blue hour»

Υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή μέσα στη μέρα που κάνει κάθε βεράντα να μοιάζει μαγική. Είναι η ώρα λίγο μετά τη δύση του ήλιου, όταν ο ουρανός αποκτά βαθύ μπλε χρώμα και τα φώτα δημιουργούν μια πιο απαλή ατμόσφαιρα. Η λεγόμενη «blue hour» θεωρείται η ιδανική στιγμή για να απολαύσεις τον εξωτερικό σου χώρο, είτε με μουσική, είτε με ένα ποτό, είτε απλώς χαλαρώνοντας μετά από μια απαιτητική ημέρα.

Αυτές οι μικρές παύσεις είναι που κάνουν το καλοκαίρι να μοιάζει πιο ήρεμο και πιο απολαυστικό.

4. Μετάφερε μικρές καθημερινές συνήθειες έξω

Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να αξιοποιήσεις περισσότερο τη βεράντα σου είναι να μεταφέρεις εκεί απλές καθημερινές δραστηριότητες. Αντί να κάθεσαι μέσα όταν χαζεύεις στο κινητό, δουλεύεις στο laptop ή πίνεις τον απογευματινό σου καφέ, δοκίμασε να το κάνεις έξω.

Όσο πιο λειτουργικός και άνετος γίνεται ο εξωτερικός σου χώρος, τόσο περισσότερο θα τον χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου. Και τελικά αυτό είναι το μυστικό πίσω από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές στο σπίτι. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται υπερβολές για να γίνει ξεχωριστό. Μερικές σωστές λεπτομέρειες, λίγη ατμόσφαιρα και ένας χώρος που σε κάνει να νιώθεις όμορφα αρκούν για να μετατρέψουν ακόμη και το πιο απλό μπαλκόνι στο αγαπημένο σου σημείο μέσα στο σπίτι.

