Πρωτεϊνικές κρέπες χωρίς ζάχαρη γίνεται; Αυτή τη συνταγή θα την κάνεις κάθε μέρα

Αν θέλεις ένα γρήγορο, χορταστικό και υγιεινό γεύμα που να συνδυάζει απόλαυση και πρωτεΐνη, τότε οι πρωτεϊνικές κρέπες είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι

Αν θέλεις ένα γρήγορο, χορταστικό και υγιεινό γεύμα που να συνδυάζει απόλαυση και πρωτεΐνη, τότε οι πρωτεϊνικές κρέπες είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, γιατί σου δίνουν ενέργεια, κρατούν χαμηλά τη ζάχαρη και μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα είτε σε γλυκιά είτε σε αλμυρή εκδοχή, χωρίς να στερηθείς τη γεύση.

Οι υγιεινές πρωτεϊνικές κρέπες έχουν γίνει αγαπημένη επιλογή όσων ακολουθούν ισορροπημένη διατροφή ή fitness πρόγραμμα, καθώς συνδυάζουν απλά υλικά, γρήγορη προετοιμασία και υψηλή διατροφική αξία, κάνοντάς τες ιδανικές για πρωινό, σνακ ή ακόμα και ελαφρύ βραδινό.

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας στη μαγειρική για να τις πετύχεις, αφού η διαδικασία είναι εύκολη, ευέλικτη και προσαρμόζεται στις δικές σου ανάγκες και γούστα.

Υλικά για υγιεινές πρωτεϊνικές κρέπες

2 αυγά

1 μπανάνα ώριμη

30-40 γρ. πρωτεΐνη σε σκόνη (βανίλια ή σοκολάτα)

50 ml γάλα (φυτικό ή κανονικό)

2-3 κουταλιές βρώμη αλεσμένη

1/2 κουταλάκι baking powder

1 πρέζα αλάτι

Λίγο λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο για το τηγάνι

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ λιώνεις τη μπανάνα μέχρι να γίνει κρέμα. Προσθέτεις τα αυγά και ανακατεύεις καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ρίχνεις την πρωτεΐνη σε σκόνη, τη βρώμη, το baking powder και το αλάτι. Συμπληρώνεις το γάλα και ανακατεύεις μέχρι να έχεις έναν λείο χυλό. Αν είναι πολύ πηχτό, προσθέτεις λίγο ακόμα γάλα. Ζεσταίνεις αντικολλητικό τηγάνι και το αλείφεις ελαφρά με λάδι. Ρίχνεις μικρές ποσότητες από το μείγμα και ψήνεις τις κρέπες για 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.

Tips για τέλειο αποτέλεσμα

Αν θέλεις πιο αφράτες κρέπες, άφησε το μείγμα 5-10 λεπτά να «σταθεί» πριν το ψήσεις.

Για πιο σοκολατένια γεύση, πρόσθεσε κακάο άγλυκο.

Για πιο fit εκδοχή, αντικατέστησε τη μπανάνα με ασπράδια αυγών και πρόσθεσε λίγη βανίλια.

Ιδέες σερβιρίσματος

Με φυστικοβούτυρο και φράουλες

Με μέλι και γιαούρτι

Με ταχίνι και μπανάνα

Με σοκολάτα υγείας και ξηρούς καρπούς

Οι πρωτεϊνικές κρέπες δεν είναι απλώς μια υγιεινή επιλογή, αλλά ένας εύκολος τρόπος να απολαμβάνεις κάτι γλυκό ή αλμυρό χωρίς να ξεφεύγεις από τους στόχους σου, κάνοντας τη διατροφή σου πιο ευχάριστη και βιώσιμη στην καθημερινότητα.

Υγιεινά pancakes χωρίς ζάχαρη – Η συνταγή που θα αλλάξει τα πρωινά σου