H Μαίρη Αργυριάδου στο Spill the Tea: «Θέλω πάρα πολύ να επιστρέψω στο ραδιόφωνο»

Η Μαίρη Αργυριάδου στο Spill the Tea μιλά για το Breakfast@Star, τη δυναμική της ομάδας, την τηλεόραση και το ενδεχόμενο επιστροφής της στο ραδιόφωνo

Η Μαίρη Αργυριάδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Spill the Tea με τον Ανδρέα Ζωίτσα στο MAD TV και μίλησε με τον γνώριμο αυθορμητισμό της, χιούμορ και ειλικρίνεια για την τηλεοπτική της καθημερινότητα, τη φετινή σεζόν στο Breakfast@Star και όλα όσα τη γεμίζουν αλλά και τη ζορίζουν στον χώρο των media.

Σε μια συζήτηση με χαλαρή ενέργεια αλλά ουσιαστικό περιεχόμενο, η παρουσιάστρια άνοιξε θέματα που ξεκινούν από την τηλεόραση και φτάνουν μέχρι την προσωπική της ισορροπία και την πιθανή επιστροφή της στο ραδιόφωνο.

Για τη Μαίρη Αργυριάδου, το Breakfast@Star δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική εκπομπή, αλλά ένας χώρος με έντονη ομαδικότητα και καθημερινή συνύπαρξη που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογία της δουλειάς. Όπως περιγράφει, το κλίμα πίσω από τις κάμερες είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στον αέρα: «Είμαστε μια αγαπημένη ομάδα, γουστάρουμε πάρα πολύ που βλέπουμε ο ένας τον άλλον και κάθε χρόνο είμαστε και πιο δεμένοι και πιο αγαπημένοι. Είναι η αλήθεια και φαίνεται κιόλας».

Και όπως τονίζει, αυτό δεν είναι λεπτομέρεια: «Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι περνάς καλά με τους συνεργάτες σου για να πηγαίνεις καθημερινά στη δουλειά και να είσαι χαρούμενη. Όταν δεν υπάρχει καλή συνεργασία, κάποια στιγμή φαίνεται».

Με σαφή θέση, μίλησε και για το κατά πόσο κάποιος πρέπει να φοβάται να εκφράσει τη γνώμη του στην τηλεόραση, ειδικά στη σημερινή εποχή του politically correct. Η ίδια δεν φαίνεται να έχει βρεθεί ποτέ σε τέτοιο δίλημμα: «Γιατί να φοβηθείς να πεις τη γνώμη σου; Ποτέ δεν αισθάνθηκα περιορισμένη. Πάντα έλεγα αυτό που πιστεύω», ανέφερε, εξηγώντας πως η ουσία δεν είναι η αποφυγή της διαφωνίας αλλά ο τρόπος που αυτή εκφράζεται.

Όπως λέει, η διαφωνία είναι απολύτως φυσιολογική, αρκεί να μην ξεπερνά τα όρια: «Δεν χρειάζεται να γίνεις προσβλητικός. Μπορείς να διαφωνήσεις ορθά. Αν δεν προσβάλλεις τον άλλον, είναι μια χαρά».

Μιλώντας για το J2US, η Μαίρη Αργυριάδου στάθηκε κυρίως στην ενέργεια του project και στη δυναμική που δημιουργείται πίσω από τις κάμερες: «Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι το J2US και έχει πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Αυτό που βλέπετε προκύπτει από την ενέργεια που έχουμε κι εμείς από πίσω», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον συνεργάτη της Σταν, δεν έκρυψε τη θετική της εμπειρία: «Είναι καταπληκτικός coach, δίπλα μου σε όλα και με στηρίζει στις ανασφάλειές μου».

Παρά τις διαφορετικές τηλεοπτικές εμπειρίες και τις παράλληλες δραστηριότητες, η ίδια ξεκαθαρίζει πως η τηλεόραση παραμένει ο βασικός της επαγγελματικός πυλώνας: «Είμαι δημοσιογράφος και παρουσιάστρια. Αυτό είναι το ΣΕΠ μου. Τα υπόλοιπα τα χαίρομαι πάρα πολύ, αλλά η δουλειά μου είναι η τηλεόραση, την οποία λατρεύω», σημειώνει.

Από τα πιο ανθρώπινα σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά της στο ραδιόφωνο, έναν χώρο που όπως παραδέχεται της λείπει έντονα και θα ήθελε να επιστρέψει: «Θέλω πάρα πολύ να επιστρέψω στο ραδιόφωνο. Τώρα πια μου λείπει πολύ», είπε χωρίς περιστροφές.

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν, όπως παραδέχεται, δεν ήταν εύκολη: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά η φετινή τηλεοπτική, σκληρή αρκετά και άβολη κάποιες στιγμές», σχολίασε, περιγράφοντας με ειλικρίνεια το κλίμα της χρονιάς.

Όσο για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, κρατά χαμηλούς τόνους: «Δεν έχω μιλήσει ακόμα για τη σεζόν που έρχεται. Από Μάιο και μετά θα υπάρχουν νέα. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από την εκπομπή μου και πάντα δίνουμε προτεραιότητα στον χώρο που εργαζόμαστε».

Με τον δικό της άμεσο και αληθινό τρόπο, η Μαίρη Αργυριάδου έδωσε μια συνέντευξη που ξεφεύγει από τα τυπικά, δείχνοντας μια παρουσιάστρια που κινείται με άνεση ανάμεσα στην τηλεόραση, την προσωπική ζωή και τις επόμενες επαγγελματικές της σκέψεις.

