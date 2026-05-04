TV 04.05.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η «Επείγουσα Συνάντηση Μπαμπάδων» τα αλλάζει όλα στο επεισόδιο της Δευτέρας 4/5

Στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι μπαμπάδες παίρνουν αποφάσεις και μια «Επείγουσα Συνάντηση» φέρνει ανατροπές
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», οι ισορροπίες δοκιμάζονται ξανά, αυτή τη φορά με αφορμή τις σχέσεις γονέων–παιδιών, τις προσωπικές αποφάσεις αλλά και τις μικρές «μάχες» της καθημερινότητας που ξεφεύγουν εύκολα από τον έλεγχο. Κάθε χαρακτήρας βρίσκεται αντιμέτωπος με τις δικές του προκλήσεις, σε ένα επεισόδιο που συνδυάζει χιούμορ, ένταση και οικογενειακά διλήμματα.

Ελένη - Δημήτρης

Ο Δημήτρης παίρνει τον ρόλο του πατέρα πολύ πιο σοβαρά από όσο περιμένει κανείς, αποφασίζοντας να μεγαλώσει τον Βίκτωρα σαν έναν μελλοντικό ηγέτη. Η προσέγγισή του όμως δεν περνά απαρατήρητη, καθώς δημιουργεί αντιδράσεις στο νηπιαγωγείο και φέρνει την Ελένη σε μια αναγκαστική παιδαγωγική συζήτηση μαζί του. Την ίδια στιγμή, η καθημερινότητα του μικρού Βίκτωρα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο λόγω της έντονης εξάρτησής του από το τάμπλετ, φέρνοντας νέες εντάσεις στην οικογένεια.

Παράλληλα, η Τζούλια παίρνει μια τολμηρή και αρκετά ριψοκίνδυνη πρωτοβουλία, παρακάμπτοντας την απαγόρευση του Ευριπίδη και επιχειρώντας να προσεγγίσει κρυφά την Τζένη. Στόχος της είναι να τη μεταπείσει ώστε να υπάρξει συμφωνία και να αποφευχθεί η δικαστική διαμάχη, όμως το εγχείρημά της ανοίγει νέα ερωτήματα και πιθανές συγκρούσεις.

Δημήτρης - Βίκτωρας

Στο οικογενειακό μέτωπο, η Βιργινία προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα με τη Ζωή, δίνοντάς της τον χρόνο και τον χώρο που χρειάζεται για να επουλωθεί η σχέση τους. Ωστόσο, την ίδια στιγμή έρχεται αντιμέτωπη με την έντονη αντίδραση της μικρότερης κόρης της, της Σοφίας, η οποία τη θεωρεί υπεύθυνη για τη διάλυση της οικογένειας, δημιουργώντας ένα ακόμα πιο φορτισμένο συναισθηματικά σκηνικό.

Πανούλης - Ηρακλής

Την ίδια ώρα, ο Ηρακλής βρίσκεται σε αδιέξοδο μετά το κλείσιμο της καντίνας του και την άκαρπη αναζήτηση για νέα δουλειά. Όταν όμως ο Νίκος αντιλαμβάνεται τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο φίλος του, αποφασίζει να δράσει άμεσα και συγκαλεί μια «Επείγουσα Συνάντηση Μπαμπάδων», με σκοπό να βρεθεί λύση εκεί που όλα μοιάζουν να έχουν κολλήσει.

