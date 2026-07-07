Prime time, αλλά… από Οκτώβριο; Τα κανάλια αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού

Τα κανάλια σχεδιάζουν να μεταφέρουν τις πρεμιέρες της prime time για τον Οκτώβριο, εξετάζοντας τη στρατηγική τους για τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Με μια ματιά Τα μεγάλα κανάλια εξετάζουν κοινή στρατηγική για έναρξη prime time τον Οκτώβριο.

Η καθυστέρηση οφείλεται σε οικονομικούς, παραγωγικούς και στρατηγικούς λόγους.

Ο ΣΚΑΪ ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα με πρεμιέρα σειράς στις 21 Σεπτεμβρίου.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν 2026-2027 αναμένεται να είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα τηλεοπτική σεζόν φαίνεται πως θα ξεκινήσει με έναν τρόπο που δεν έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Αντί για τη γνώριμη «μάχη» της prime time από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί εξετάζουν ένα εντελώς διαφορετικό πλάνο, μεταφέροντας τις δυνατές πρεμιέρες τους αρκετές εβδομάδες αργότερα.

Όπως όλα δείχνουν, ο Σεπτέμβριος δεν θα θυμίζει σε τίποτα τις προηγούμενες τηλεοπτικές χρονιές. Οι σειρές μυθοπλασίας και τα μεγάλα βραδινά προγράμματα αναμένεται να παραμείνουν εκτός προγράμματος για ολόκληρο τον μήνα, δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για την ελληνική τηλεόραση.

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Πίσω από αυτή την απόφαση κρύβεται ένας συνδυασμός οικονομικών, παραγωγικών και στρατηγικών παραγόντων. Τα κανάλια φαίνεται πως επιδιώκουν να ξεκινήσουν τη νέα σεζόν όταν όλες οι παραγωγές θα είναι απολύτως έτοιμες, αλλά και όταν οι συνθήκες θα ευνοούν υψηλότερη τηλεθέαση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη RealNews, οι τηλεοπτικοί σταθμοί MEGA, ALPHA, ANT1 και STAR βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις προκειμένου να προχωρήσουν σε μια κοινή στρατηγική για την έναρξη της βραδινής ζώνης.

Με βάση τον έως τώρα σχεδιασμό, η επικρατέστερη ημερομηνία για την εκκίνηση της prime time είναι η Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2026. Αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, θα πρόκειται για μια πρωτοφανή εξέλιξη, καθώς για πρώτη φορά εδώ και περίπου δέκα χρόνια οι τηλεθεατές δεν θα δουν νέες σειρές και μεγάλα βραδινά προγράμματα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Σεπτεμβρίου.

Γιατί επιλέγουν καθυστέρηση

Η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται μόνο με τον προγραμματισμό των καναλιών, αλλά και με την ανάγκη περιορισμού του κόστους παραγωγής. Η εξοικονόμηση πόρων αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τα budgets της νέας χρονιάς.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η καθυστέρηση στην παραγωγή των νέων σειρών μυθοπλασίας. Οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις γύρω από τους προϋπολογισμούς των παραγωγών είχαν ως αποτέλεσμα να μετατεθούν τα γυρίσματα, γεγονός που επηρεάζει συνολικά το χρονοδιάγραμμα των πρεμιέρων.

Έτσι, οι σταθμοί φαίνεται πως προτιμούν να διατηρήσουν τα πρώτα επεισόδια για μια περίοδο όπου οι παραγωγές θα είναι πλήρως ολοκληρωμένες και το τηλεοπτικό κοινό θα έχει επιστρέψει στους φυσιολογικούς ρυθμούς του, αυξάνοντας τις πιθανότητες για καλύτερες επιδόσεις στην τηλεθέαση.

Ο ΣΚΑΪ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Παρότι το συγκεκριμένο πλάνο φαίνεται να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, τίποτα δεν θεωρείται ακόμη οριστικό. Ο βασικός παράγοντας που θα μπορούσε να ανατρέψει τον σχεδιασμό είναι ο ΣΚΑΪ, ο οποίος ακολουθεί διαφορετική στρατηγική σε σχέση με τους υπόλοιπους σταθμούς.

Το κανάλι του Φαλήρου συνεχίζει να επενδύει στη μυθοπλασία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις παραγωγές του Ανδρέα Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα σειρά «Μπλε ώρες» προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου.

Εάν ο σχεδιασμός αυτός παραμείνει ως έχει, δεν αποκλείεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό. Μια νωρίτερη πρεμιέρα του ΣΚΑΪ θα μπορούσε να οδηγήσει τα υπόλοιπα κανάλια σε επανεξέταση των αποφάσεών τους, ώστε να μη μείνουν εκτός της τηλεοπτικής μάχης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η τηλεοπτική σεζόν 2026-2027 διαμορφώνεται διαφορετικά από κάθε άλλη των τελευταίων ετών. Παρότι η «μάχη» της prime time ίσως καθυστερήσει να ξεκινήσει, το παρασκήνιο δείχνει ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα κανάλια θα είναι ιδιαίτερα έντονος, με κάθε κίνηση να μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες λίγο πριν από τις μεγάλες πρεμιέρες.