Bella Hadid: Η ανατροπή στη σχέση της που δεν περίμενε κανείς

Το μοντέλο και ο πρωταθλητής ιππασίας δείχνουν πιο κοντά από ποτέ, επιλέγοντας μια ήσυχη ζωή μακριά από τη δημοσιότητα

Η σχέση της Bella Hadid με τον Adan Banuelos φαίνεται πως όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά παραμένει σταθερή, παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για χωρισμό. Το ζευγάρι εντοπίστηκε μαζί στο Τέξας στα μέσα Απριλίου, σε εκδήλωση ιππασίας που πραγματοποιήθηκε στο ράντσο του Taylor Sheridan, δείχνοντας πιο χαλαρό και δεμένο από ποτέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από παρευρισκόμενους, οι δυο τους είχαν μια φυσική και οικεία παρουσία, χωρίς να προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή. Η εικόνα αυτή έρχεται να διαψεύσει τα σενάρια που κυκλοφόρησαν στις αρχές του 2026 περί κρίσης ή οριστικού χωρισμού, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση τους συνεχίζεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Marseaux: Πιο προσωπική από ποτέ στις νέες της δηλώσεις – Πώς την άλλαξε η απώλεια της μητέρας της

Ποιος είναι ο Adan Banuelos

Ο Adan Banuelos δεν είναι απλώς ένας καουμπόι της σύγχρονης αμερικανικής Δύσης, αλλά μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο της ιππασίας. Γιος του Ascencion Banuelos, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος Μεξικανοαμερικανός που εντάχθηκε στο Hall of Fame της National Cutting Horse Association, ο ίδιος ακολούθησε μια εντυπωσιακή πορεία.

Το 2017 κατάφερε να γράψει τη δική του ιστορία, καθώς έγινε ένας από τους νεότερους εκπαιδευτές που μπήκαν στο Hall of Fame, εδραιώνοντας τη φήμη του ως κορυφαίος επαγγελματίας στον χώρο.

Bella Hadid & Adan Banuelos Seen Together Months After Breakup Reports https://t.co/ECrMvBt2K0 via @TMZ@fbi Tá gerando. — Santi (@heavenlysanti) May 3, 2026

Το χρονικό της σχέσης

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2023, όταν η Bella Hadid και ο Banuelos εθεάθησαν μαζί στο Τέξας. Λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 2024, η σχέση τους έγινε πιο επίσημη μέσα από κοινές αναρτήσεις στα social media, με το ζευγάρι να υιοθετεί ένα πιο χαλαρό, western-inspired lifestyle.

Παρά τη διακριτική τους στάση, η αρχή του 2026 έφερε φήμες για χωρισμό, με πηγές να κάνουν λόγο για μια δύσκολη περίοδο. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν απομακρύνθηκαν ποτέ πλήρως, ούτε δημόσια ούτε στα social media, άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο η σχέση να συνεχίζεται μακριά από τα φώτα.

Οι δυσκολίες και η πραγματικότητα πίσω από τα headlines

Η χρονιά ξεκίνησε με ορισμένες προκλήσεις για το ζευγάρι, καθώς και οι δύο βρέθηκαν σε ξεχωριστά περιστατικά με τις αρχές στο Τέξας. Αν και τα γεγονότα αυτά τροφοδότησαν τα δημοσιεύματα περί κρίσης, φαίνεται πως δεν επηρέασαν ουσιαστικά τη σχέση τους.

Αντίθετα, η πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση δείχνει ότι έχουν επιλέξει να διαχειριστούν την προσωπική τους ζωή πιο ιδιωτικά, χωρίς να επηρεάζονται από τη δημοσιότητα.

Μια διαφορετική ζωή για τη Bella Hadid

Τα τελευταία χρόνια, η Bella Hadid φαίνεται να έχει απομακρυνθεί συνειδητά από τον έντονο ρυθμό της μόδας, επιλέγοντας μια πιο ήρεμη καθημερινότητα στο Τέξας. Η ενασχόλησή της με τα άλογα και η σχέση της με τον Banuelos δείχνουν μια νέα πλευρά της ζωής της, πιο κοντά στη φύση και μακριά από τη συνεχή έκθεση.

Η κοινή τους παρουσία στο ράντσο επιβεβαιώνει αυτή τη στροφή: μια ζωή πιο γειωμένη, με έμφαση σε κοινά ενδιαφέροντα και ουσιαστική σύνδεση, παρά σε δημόσιες εμφανίσεις και headlines.

Met Gala 2026: Η απρόσμενη στιγμή με τον Jacquemus και τη γιαγιά του που έγινε viral

Met Gala 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις, τα μεγαλύτερα fashion fails και οι ηχηρές απουσίες