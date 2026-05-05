Celeb News 05.05.2026

Sydney Sweeney: Το love story που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η Sydney Sweeney με εντυπωσιακή τουαλέτα, για την οποία η Kim Novak δήλωσε ότι δεν είναι κατάλληλη να την υποδυθεί.
Η ηθοποιός κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή, αλλά η επιλογή του συντρόφου της ανοίγει ξανά παλιές συζητήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Sydney Sweeney μπορεί να κρατά συχνά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, αυτή τη φορά όμως αποφάσισε να μοιραστεί ένα πιο προσωπικό κεφάλαιο με τους followers της. Η ηθοποιός, που παραμένει στο επίκεντρο τόσο για τους ρόλους της όσο και για τη δημόσια εικόνα της, δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες με τον νέο της σύντροφο, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους.

Λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Jonathan Davino, με τον οποίο ήταν μαζί για περίπου επτά χρόνια, το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική της ζωή είχε ήδη αυξηθεί. Παρότι η ίδια απέφευγε να σχολιάσει φήμες, οι πρόσφατες αναρτήσεις της έδωσαν τελικά τις απαντήσεις.

Το «Instagram official» με τον Scooter Braun

Η Sydney Sweeney δημοσίευσε ένα άλμπουμ φωτογραφιών από το μουσικό φεστιβάλ Stagecoach στην Καλιφόρνια, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τον Scooter Braun. Στις εικόνες, το ζευγάρι δείχνει χαλαρό και οικείο, με στιγμές που κυμαίνονται από αυθόρμητες πόζες σε photo booth μέχρι πιο τρυφερές κινήσεις μέσα στο πλήθος.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτηση με μια λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα, περιγράφοντας το ταξίδι τους ως ένα «καουμπόικο σαββατοκύριακο», δίνοντας έτσι μια πιο playful και ανεπιτήδευτη διάσταση στη σχέση τους.

Οι αντιδράσεις που δεν περίμενε κανείς

Αν και η ανάρτηση επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί ήδη υποψιάζονταν, τα σχόλια που ακολούθησαν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεγάλο μέρος του κοινού εστίασε όχι τόσο στη σχέση, όσο στο πρόσωπο του Scooter Braun και στο παρελθόν του στη μουσική βιομηχανία.

Η συζήτηση γύρω από το όνομά του αναζωπυρώθηκε κυρίως λόγω της γνωστής διαμάχης του με την Taylor Swift, η οποία ξεκίνησε το 2019 όταν απέκτησε τα δικαιώματα των πρώτων της άλμπουμ μέσω της εξαγοράς της Big Machine Records. Το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τότε και φαίνεται πως εξακολουθεί να επηρεάζει την εικόνα του στο κοινό.

Πώς ξεκίνησε η σχέση τους

Η γνωριμία της Sydney Sweeney με τον Scooter Braun φέρεται να έγινε το 2025, σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοινωνικά events της χρονιάς: τον γάμο του Jeff Bezos με τη Lauren Sánchez στη Βενετία. Λίγο αργότερα, οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο Λος Άντζελες, επιβεβαιώνοντας ότι η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο.

Μέχρι το τέλος της ίδιας χρονιάς, πηγές από το περιβάλλον τους έκαναν λόγο για μια σχέση που εξελισσόταν σταθερά, με τους δύο να περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί.

