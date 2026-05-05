Celeb World 05.05.2026

Οι Blake Lively και Justin Baldoni κατέληξαν σε συμβιβασμό λίγο πριν τη δίκη

Η Blake Lively και ο Justin Baldoni κατέληξαν σε συμβιβασμό λίγο πριν τη δίκη, βάζοντας τέλος σε μια έντονη νομική διαμάχη στο Hollywood
Ειρήνη Στόφυλα

Μετά από μήνες έντασης, δημόσιων κατηγοριών και νομικών αντιπαραθέσεων, η Blake Lively και ο Justin Baldoni αποφάσισαν τελικά να δώσουν τέλος στη δικαστική τους διαμάχη. Η υπόθεση, που είχε εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα Hollywood drama των τελευταίων ετών, έφτασε κοντά στο να εκδικαστεί, όμως τελικά οι δύο πλευρές προτίμησαν συμβιβασμό.

Η σύγκρουση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η ηθοποιός κατέθεσε αγωγή εναντίον του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends With Us, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση και άλλες σοβαρές συμπεριφορές. Από εκείνη τη στιγμή, η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις, με εκατέρωθεν δηλώσεις, νομικές κινήσεις και έντονη δημοσιότητα.

Σε όλο αυτό το διάστημα, η σχέση των δύο ηθοποιών και των ομάδων τους επιδεινώθηκε σημαντικά, ενώ επηρεάστηκαν και τα επαγγελματικά τους projects. Παράλληλα, το κλίμα γύρω από την ταινία έγινε ιδιαίτερα φορτισμένο, με το Hollywood να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη δίκη, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αιφνιδιαστικά ότι καταλήγουν σε συμβιβασμό, αποφεύγοντας την αίθουσα του δικαστηρίου.

Σε κοινή τους δήλωση, οι δύο πλευρές ανέφεραν ότι παραμένουν περήφανες για τη συμμετοχή τους στο It Ends With Us και για όλους όσους εργάστηκαν στην παραγωγή της ταινίας Παράλληλα, παραδέχθηκαν ότι η διαδικασία ήταν δύσκολη και ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η Blake Lively έπρεπε να ακουστούν.

Η ανακοίνωση τόνιζε επίσης πως και οι δύο πλευρές πλέον επιλέγουν να επικεντρωθούν στα επαγγελματικά τους projects, μακριά από τοξικά και αντιπαραγωγικά περιβάλλοντα.

Οι όροι του συμβιβασμού δεν έγιναν γνωστοί και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένεται να δημοσιοποιηθούν.

Ο Justin Baldoni με κοστούμι και παλτό, συνοδευόμενος από άνδρα με γυαλιά, σε σκηνή από την πολύκροτη υπόθεση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Τον προηγούμενο μήνα, δικαστική απόφαση είχε απορρίψει 10 από τις 13 κατηγορίες της Blake Lively, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας για σεξουαλική παρενόχληση, κάτι που άλλαξε τις ισορροπίες της υπόθεσης.

Αντίστοιχα, είχε απορριφθεί και η αγωγή του Justin Baldoni, στην οποία ζητούσε αποζημίωση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην υπόθεση, οι συζητήσεις για συμβιβασμό είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο, όμως χρειάστηκε χρόνος μέχρι να υπάρξει συμφωνία.

Παρότι ο συμβιβασμός έφερε τυπικά τέλος στη διαμάχη, η ζημιά φαίνεται πως έχει ήδη γίνει και για τις δύο πλευρές. Ο Justin Baldoni, έχει αναφέρει ότι η εταιρεία παραγωγής του έχασε σημαντικά επαγγελματικά projects λόγω της υπόθεσης.

Από την άλλη, η εικόνα της Blake Lively δέχτηκε πλήγμα, καθώς η υπόθεση αποκάλυψε μια πιο σύνθετη και λιγότερο «τέλεια» πλευρά τους.

Η υπόθεση κλείνει με έναν συμβιβασμό, αλλά αφήνει πίσω της έντονο αποτύπωμα στη βιομηχανία του Hollywood. Παρότι αποφεύχθηκε η δικαστική αίθουσα, η δημόσια εικόνα και των δύο έχει ήδη επηρεαστεί σημαντικά.

