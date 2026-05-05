«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η συνέντευξη του Ηρακλή που απειλεί να τα τινάξει όλα στον αέρα

Στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», στις 21:00 στον Alpha, οι ισορροπίες γύρω από τον Ηρακλή δοκιμάζονται ξανά, αυτή τη φορά με φόντο μια συνέντευξη για δουλειά που κρύβει περισσότερη ένταση απ’ όση φαίνεται αρχικά. Με τον Δημήτρη στο πλευρό του, ο Ηρακλής προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια του, όμως τίποτα δεν εξελίσσεται τόσο απλά όσο το είχαν σχεδιάσει.

Την ίδια στιγμή, ένα δεύτερο νήμα της ιστορίας ξετυλίγεται γύρω από τον Νίκο, τη Βιργινία και τη Ζωή, που βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίσιμη συνάντηση με ψυχολόγο. Εκεί, δεν κρίνεται απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά η ίδια η δυναμική μιας οικογένειας που προσπαθεί να βρει νέα ισορροπία μέσα σε δύσκολες συνθήκες.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η «Επείγουσα Συνάντηση Μπαμπάδων» τα αλλάζει όλα στο επεισόδιο της Δευτέρας 4/5

Η δουλειά που γίνεται «μάχη» για τον Ηρακλή

Ο Ηρακλής βρίσκεται στο επίκεντρο μιας άτυπης «μάχης υποστήριξης», καθώς ο Νίκος και ο Δημήτρης προσπαθούν ο καθένας με τον δικό του τρόπο να του εξασφαλίσουν μια επαγγελματική ευκαιρία. Παρότι η πρόθεση είναι καλή, η κατάσταση αρχίζει να περιπλέκεται, ειδικά όταν εξωτερικές παρεμβάσεις απειλούν να ανατρέψουν όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί. Η ανάγκη του Ηρακλή να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί μόνος του έρχεται αντιμέτωπη με τις αποφάσεις των γύρω του.

Ένα ραντεβού που κρίνει περισσότερα απ’ όσα φαίνονται

Η επίσκεψη στη ψυχολόγο δεν είναι μια απλή τυπική διαδικασία για τον Νίκο, τη Βιργινία και τη Ζωή. Αντίθετα, λειτουργεί σαν καθρέφτης των σχέσεών τους, φέρνοντας στην επιφάνεια εντάσεις, φόβους και αλήθειες που δύσκολα λέγονται στην καθημερινότητα. Η παρουσία της ψυχολόγου γίνεται καταλύτης για να ξεκαθαρίσουν καταστάσεις που μέχρι τώρα έμεναν στο περιθώριο.

Όταν οι σχέσεις δοκιμάζονται στα όρια

Παράλληλα, στο σπίτι της Τζούλιας και του Ευριπίδη, η ένταση κορυφώνεται γύρω από ένα τελεσίγραφο που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για συμβιβασμούς. Η σύγκρουση δεν αφορά μόνο ένα συμφωνητικό, αλλά βαθύτερα ζητήματα εμπιστοσύνης και αντοχής μέσα στη σχέση, που πλέον δείχνει να φτάνει σε κρίσιμο σημείο.

Το σχολείο ως καθρέφτης των «κατεστραμμένων» οικογενειών

Στο σχολικό περιβάλλον, τα παιδιά βρίσκουν τον δικό τους τρόπο να εκφράσουν όσα βιώνουν, μέσα από ένα παιχνίδι σκάκι που μετατρέπεται σε αλληγορία για τις οικογένειές τους. Η «βασίλισσα» αποκτά συμβολική σημασία, εκπροσωπώντας δύναμη, επιλογές και το ποιος τελικά κινεί τα νήματα σε κάθε οικογενειακή ιστορία.

