Fitness 05.05.2026

Πόνος στον αυχένα; Αυτές οι κινήσεις φέρνουν άμεση ανακούφιση

Απλές ασκήσεις για τον αυχένα που βοηθούν στη μείωση πόνου, έντασης και κακής στάσης από υπολογιστή και κινητό
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν περνάς πολλές ώρες μπροστά από έναν υπολογιστή ή έχεις τη συνήθεια να σκύβεις πάνω από το κινητό, τότε πιθανότατα έχεις ήδη νιώσει εκείνο το σφιχτό «πιάσιμο» στον αυχένα. Είναι από τα πιο συχνά προβλήματα της σύγχρονης καθημερινότητας και δεν εμφανίζεται τυχαία, αλλά ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων μικρών επιβαρύνσεων που μαζεύονται μέσα στη μέρα.

Το αυχενικό δεν αφορά μόνο τον πόνο στον λαιμό, αλλά μια συνολική δυσλειτουργία της στάσης σώματος που επηρεάζει ώμους, πλάτη και κεφάλι. Η καλή είδηση είναι ότι δεν χρειάζεται περίπλοκη θεραπεία για να υπάρξει βελτίωση. Λίγη καθημερινή κίνηση και στοχευμένες ασκήσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ένταση και να επαναφέρουν την άνεση στην περιοχή.

Γιατί ο αυχένας «φορτώνεται» τόσο εύκολα στην καθημερινότητα

Ο αυχένας επιβαρύνεται κυρίως από τον τρόπο που ζούμε και δουλεύουμε σήμερα. Η πολύωρη καθιστική στάση, η κακή εργονομία στο γραφείο και η συνεχής κλίση του κεφαλιού προς τα κάτω δημιουργούν έναν συνδυασμό που αυξάνει την πίεση στους μυς και τις αρθρώσεις. Παράλληλα, το στρες και η έλλειψη κίνησης κάνουν τους μυς ακόμη πιο σφιχτούς και αντιδραστικούς.

Τι σημαίνει στην πράξη το αυχενικό σύνδρομο

Τα συμπτώματα δεν περιορίζονται μόνο σε έναν τοπικό πόνο. Συχνά εμφανίζεται αίσθημα δυσκαμψίας, περιορισμός στην κίνηση του κεφαλιού και πονοκέφαλοι που ξεκινούν από τον αυχένα. Σε πιο έντονες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει πόνος που «κατεβαίνει» στους ώμους ή τα χέρια, ακόμα και μουδιάσματα που δείχνουν ότι η πίεση επηρεάζει νευρικές δομές.

Απλές κινήσεις που βοηθούν τον αυχένα να «ξεμπλοκάρει»:

1. Τεντώματα που μειώνουν τη μυϊκή ένταση

Οι πλευρικές διατάσεις του λαιμού στοχεύουν στους σφιγμένους μύες που συχνά ευθύνονται για το «πιάσιμο». Με ήπια κλίση του κεφαλιού προς κάθε πλευρά, ο αυχένας αποκτά μεγαλύτερη ευλυγισία και η αίσθηση δυσκαμψίας μειώνεται σταδιακά.

2. Ασκήσεις σταθερότητας για πιο δυνατό αυχένα

Η ήπια αντίσταση με τα χέρια στο μέτωπο ή στο πίσω μέρος του κεφαλιού βοηθά στην ενεργοποίηση των βαθύτερων μυών. Αυτοί οι μύες είναι υπεύθυνοι για τη σταθερότητα και, όταν ενδυναμώνονται, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος επαναλαμβανόμενου πόνου.

3. Ο ρόλος των ωμοπλατών στη στάση του αυχένα

Η θέση των ωμοπλατών επηρεάζει άμεσα τον αυχένα. Όταν οι ώμοι κινούνται σωστά προς τα πίσω και κάτω, μειώνεται η ένταση στον λαιμό και η στάση σώματος γίνεται πιο ισορροπημένη, ειδικά σε όσους περνούν πολλές ώρες καθιστοί.

Γυναίκα σε στάση γιόγκα, ενσωματώνοντας τη νέα τάση του cozy cardio για ευεξία και φροντίδα του σώματος.
4. Η πιο σημαντική κίνηση για διόρθωση της θέσης κεφαλιού

Η ήπια επαναφορά του πηγουνιού προς τα μέσα βοηθά να διορθωθεί η λεγόμενη «προτεταμένη κεφαλή», ένα από τα πιο συχνά προβλήματα της εποχής. Με την τακτική επανάληψη, ο αυχένας επανέρχεται σε πιο φυσική θέση και μειώνεται η καταπόνηση στην καθημερινότητα.

