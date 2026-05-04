Ο Ορφέας Γενκιανίδης στο Mad Radio 106,2: «Ο κόσμος δεν ξέρει ούτε το 20% για τη ζωή μου»

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε ο Ορφέας Γενκιανίδης. O ίδιος μίλησε για το δημιουργικό content που μοιράζεται στα social media, τον ρόλο που έχει στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ως superhost, ενώ σχολίασε και την επικαιρότητα, όπως αποτυπώθηκε στο Mad.gr μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Ο Ορφέας Γενκιανίδης ανήκει στη νέα γενιά creators που έχουν καταφέρει να μετατρέψουν το TikTok σε προσωπικό τους χώρο έκφρασης. Με 175,2K followers στο TikTok και 89,7K στο Instagram, έχει δημιουργήσει μια κοινότητα που τον ακολουθεί για το χιούμορ, την αυθεντικότητα και τα αυθόρμητα video του, τα οποία αποτυπώνουν μια αληθινή, καθημερινή ματιά που «κολλάει» τον θεατή από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Από τα πρώτα του viral βίντεο έγινε ξεκάθαρο ότι ξεχωρίζει για τη φυσικότητα και την ανεπιτήδευτη ενέργειά του, στοιχεία που τον έκαναν γρήγορα αναγνωρίσιμο στο ελληνικό TikTok. Στη συνέχεια άνοιξε το περιεχόμενό του και στο YouTube, ενώ δοκίμασε και την τηλεοπτική του παρουσία, με πιο έντονη στιγμή τη συμμετοχή του στο Survivor, που τον έφερε μπροστά σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό και ενίσχυσε τη δημοτικότητά του.

Όλα τα παραπάνω μπορεί να είναι ήδη γνωστά στο κοινό που τον ακολουθεί, όμως ο Ορφέας Γενκιανίδης αποκαλύπτει ότι υπάρχει και μια πιο άγνωστη πλευρά της ζωής του που δεν έχει βγει ποτέ μπροστά. Ο ίδιος σημειώνει πως: «Ο κόσμος δεν ξέρει ούτε το 20% για τη ζωή μου. Το γεγονός ότι έχω σπουδάσει στη Γυμναστική Ακαδημία και ότι έχω ένα παρελθόν στον πρωταθλητισμό στην κολύμβηση δεν το έχω επικοινωνήσει, γιατί σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι χωράει στο content μου».

Όπως εξηγεί, πίσω από το online persona του υπάρχει μια διαδρομή με πολλές παράλληλες κατευθύνσεις και εμπειρίες: «Πάντα στη ζωή μου ήμουν multitasker και το απολαμβάνω. Πάντα κάπως έβρισκα τον δρόμο μου χωρίς να προσχεδιάσω κάτι».

Το καλοκαίρι πλησιάζει και μαζί του επιστρέφει ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς θεσμούς, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, όπου ο ίδιος θα έχει έναν ξεχωριστό ρόλο ως superhost. Όπως αποκαλύπτει, η εμπειρία του από τη διοργάνωση ξεκίνησε μόλις πέρσι, όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στα βραβεία: «Την περασμένη χρονιά ήταν η πρώτη φορά που ήρθα στην διοργάνωση. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, αν και δεν είμαι άνθρωπος που ενθουσιάζεται εύκολα, μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πρόσφατα, η Κατερίνα Καινούργιου αντέδρασε έντονα δημόσια, μετά τη διακίνηση μιας ψεύτικης εικόνας που την εμφάνιζε να κρατά το μωρό της, η οποία είχε δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η ίδια ξεκαθάρισε πως πρόκειται για παραπλανητικό περιεχόμενο και ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά απέναντι στο μέσο που τη δημοσίευσε.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο ίδιος σχολιάζει τη σχέση της τεχνολογίας με τα όρια της δημιουργίας και της πραγματικότητας σήμερα: «Σίγουρα πρέπει να μπει μια γραμμή, αλλά αυτό δεν θα γίνει γιατί έχει δημιουργηθεί μια νέα τάξη πραγμάτων. Δεν μπορεί να μπει γραμμή και να το σταματήσουμε. Ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκει τρόπους να ελίσσεται».

Αλλάζοντας θέμα και μιλώντας για μια μικρή καθημερινή συνήθεια που του ανεβάζει τη διάθεση, ο ίδιος αναφέρθηκε στη skincare ρουτίνα του και στο πώς έχει εντάξει την περιποίηση στην καθημερινότητά του: «Μου αρέσει το πρωί να ξυπνάω και να κάνω κάθε μέρα τη skincare ρουτίνα μου. Νομίζω όμως ότι όσο περνάει ο χρόνος οι απόψεις αλλάζουν και δεν είναι τόσο ταμπού αυτό».

Παράλληλα, σχολίασε και στερεότυπα γύρω από την ανδρική περιποίηση: «Ταμπού είναι όταν λέει κάποιος άνδρας ότι φτιάχνει τα νύχια του. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να βάψω μαύρα τα νύχια μου». Όπως τονίζει, η φροντίδα του εαυτού δεν έχει να κάνει με ταμπέλες, αλλά με την προσωπική ευεξία: «Το skincare είναι κάτι που το χτίζεις και μετά είναι σαν ένα δώρο προς τον εαυτό σου».

Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz έχουν απασχολήσει έντονα τα διεθνή media το τελευταίο διάστημα, με τις φήμες για πιθανό αρραβώνα να εντείνονται μετά από φωτογραφίες που δείχνουν την Kravitz να φορά μονόπετρο, έπειτα από περίπου οκτώ μήνες σχέσης.

Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το αν μια δυνατή σχέση φαίνεται από την αρχή ή χρειάζεται χρόνο για να αποδειχθεί η δυναμική της, ο ίδιος τοποθετήθηκε πιο προσωπικά, λέγοντας: «Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος πράττει διαφορετικά. Εγώ αν είχα έναν άνθρωπο που δεν τον ένοιαζε ο γάμος, δεν θα παντρευόμουν. Τώρα η κοπέλα μου θέλει να παντρευτεί και επειδή θέλω να σεβαστώ θα το κάνω. Αν είχα κάνει όσα θέλω να κάνω στη ζωή μου, θα παντρευόμουν γρήγορα».

Μιλώντας για τα ζώδια και τις «ντετεκτιβικές» ικανότητες που λέγεται ότι έχουν κάποια από αυτά, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως ως Ιχθύς δεν θεωρεί ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Όσο για το αν πιστεύει στην αστρολογία, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν πιστεύω στα ζώδια καθόλου. Πιστεύω ότι απλά λένε κάποια χαρακτηριστικά πολύ γενικά για να πέσουν μέσα».

Επιστρέφοντας στο πιο… ντετεκτιβικό κομμάτι, παραδέχτηκε πως δεν έχει καθόλου τέτοιες τάσεις στην καθημερινότητά του, σε αντίθεση με τη σύντροφό του: «Η Μαρία τα ψάχνει περισσότερο αυτά, θέλει να τα ξεψιρίζει όλα».

Το Orient Express επιστρέφει δυναμικά, επαναφέροντας στο σήμερα την εμπειρία του απόλυτα πολυτελούς ταξιδιού. Με ιστορία που ξεκινά από το 1883, το εμβληματικό τρένο επανέρχεται με σύγχρονη προσέγγιση και art-deco αισθητική, ενώ τα εισιτήρια φτάνουν έως και τα 46.000€, μετατρέποντας το ταξίδι σε εμπειρία υψηλών προδιαγραφών.

Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το luxury lifestyle, ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως δεν τον εκφράζει ιδιαίτερα: «Δεν θα το έκανα ποτέ στη ζωή μου, ακόμα και αν είχα εκατομμύρια. Δεν με τρελαίνει το luxury, ακόμα και στην Ιταλία που πήγα είδα όλα τα luxury brands και δεν μου άρεσε τίποτα. Προτιμώ να φορέσω κάτι ποιοτικό σε πιο φυσιολογικό budget».

Σήμερα, το internet είναι γεμάτο με fitness trends και προγράμματα που συχνά υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα, αλλά δεν οδηγούν πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκείνος, έχοντας γνώση του αντικειμένου, σχολιάζει τη δική του οπτική για το πώς έχουν επηρεάσει τα social media τον χώρο του fitness: «Το νόμισμα έχει δύο πλευρές. Τα social media έχουν εξελίξει πολύ το κομμάτι του fitness και έχουν παρακινήσει πολύ κόσμο. Σίγουρα όμως ελλοχεύει πάντα κίνδυνος, γιατί υπάρχει υπέρμετρη παραπληροφόρηση».

8 τραγούδια της Eurovision που εγιναν μεγάλες επιτυχίες μετα τον διαγωνισμό

Όταν το Stranger Things έμαθε στη Gen Z τι σημαίνει πραγματικό metal μέσα από τους Metallica

