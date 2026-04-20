H Κατερίνα Βλάχου στο Mad Radio 106,2: «Στον κορονοϊό πήρα την απόφαση να ασχοληθώ αποκλειστικά με τα social media»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, ήταν η Κατερίνα Βλάχου. Μίλησε για το δημιουργικό content που μοιράζεται στα social media, όσα σχεδιάζει για το μέλλον, ενώ παράλληλα σχολίασε μέσα από τη δική του ματιά θέματα που ξεχώρισαν στο Mad.gr την προηγούμενη εβδομάδα.

Για όσους δεν τη γνωρίζουν, η Κατερίνα είναι content creator με κύρια ενασχόληση το beauty περιεχόμενο. Λατρεύει να πειραματίζεται με το μακιγιάζ και τα μαλλιά της, γι’ αυτό και σπάνια τη βλέπει κανείς με συμβατικά χρώματα ή safe επιλογές. Κάθε εποχή γίνεται η τέλεια αφορμή για ένα νέο, εντυπωσιακό look που ξεχωρίζει.

Αυτή την αγάπη τη μοιράζεται και μέσα από τα προσωπικά της social media, όπου αμέτρητος κόσμος την αντιμετωπίζει σαν το Chat GPT του beauty, απευθυνόμενος σε εκείνη για κάθε σχετική απορία. Το YouTube κανάλι της μετρά ήδη 99,6 χιλιάδες subscribers, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία, ενώ πλέον το content της γίνεται και MAD Viral, αφού προβάλλεται μέσα από το νέο κανάλι του MAD στην Cosmote TV.

Η συζήτηση ξεκίνησε από την αρχή, ξετυλίγοντας το νήμα της πορείας της και τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι το content creation είναι αυτό με το οποίο θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά: «Το 2017 είχε γίνει ένας διαγωνισμός μακιγιάζ από μια γνωστή εταιρεία και ήθελα πολύ να κερδίσω. Συμμετείχα την πρώτη χρονιά, αλλά τότε ήμουν ακόμη πολύ “μικρή” ως creator. Τρία χρόνια μετά, τα κατάφερα και βρέθηκα στο Λος Άντζελες ως εκπρόσωπος της Ελλάδας. Γύρισα πίσω με ένα βραβείο, δίδασκα μακιγιάζ και ήμουν απόλυτα αφοσιωμένη σε αυτό, ενώ παράλληλα διατηρούσα τα social μου. Και τότε ήρθε ο Covid. Τη στιγμή που πήγαινα να κάνω το μεγάλο βήμα με σεμινάρια, όλα σταμάτησαν. Έτσι πήρα την απόφαση να αφήσω πίσω μια δουλειά που έκανα από το 2008 και να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά στα social media».

Βέβαια, το μακιγιάζ δεν είναι η μόνη θεματική που κυριαρχεί στο περιεχόμενό της στα social media. Τα μαλλιά της, με τα τολμηρά, εκκεντρικά χρώματα, είναι αυτά που συχνά κλέβουν την παράσταση και τραβούν τα βλέμματα: «Πίστευα ότι θα ήταν πολύ βαρετό να εμφανίζομαι απλώς ως επαγγελματίας και να λέω στον κόσμο τι πρέπει να κάνει με το μακιγιάζ του».

Όπως εξηγεί η ίδια, η ενασχόλησή της με τα μαλλιά ξεκίνησε πιο αυθόρμητα: «Στα μαλλιά δεν είχα εξειδικευμένες γνώσεις, μόνο την προσωπική μου εμπειρία. Έτσι άρχισα να δείχνω τι κάνω εγώ, τι δοκιμάζω και πώς πειραματίζομαι. Και μπορεί πλέον να υπάρχει το AI, αλλά εξακολουθώ να λειτουργώ σαν ένα γραφείο πληροφορίων για όσους έχουν απορίες και ζητούν συμβουλές».

Περνώντας στον σχολιασμό των ειδήσεων που κατέγραψε το Mad.gr μέσα στην εβδομάδα, στο επίκεντρο βρέθηκε η Taylor Swift, μετά την αποκάλυψη του αγαπημένου της κρασιού, το οποίο εξαντλήθηκε σχεδόν αμέσως. Η Κατερίνα σχολίασε το φαινόμενο, τονίζοντας τη δύναμη των social media και τη σχέση των fans με τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες: «Στις περιπτώσεις των τραγουδιστών είναι πιο die-hard η φάση. Πιστεύω ότι όλο αυτό με το κρασί είναι στα πλαίσια του merch. Δεν είναι απαραίτητα για να το πιουν, αλλά για να το έχουν δίπλα στους δίσκους της Taylor Swift και να το θαυμάζουν».

Στη συνέχεια, μίλησε και για το πιο ιδιαίτερο αντικείμενο που έχει αποκτήσει η ίδια από celebrity που θαυμάζει και το οποίο δεν θα αποχωριζόταν ποτέ. Όπως αποκάλυψε, σε ταξίδι της στην Αμερική επισκέφθηκε το στούντιο της Kat Von D και κατάφερε να πάρει κάτι πολύ προσωπικό: «Είχα πάει στο τατουατζίδικό της και μου υπέγραψαν τα βιβλία της που είχα. Είναι κάτι που κρατάω μέχρι σήμερα».

Η Cate Blanchett πρόκειται να υποδυθεί τη Martha Stewart στο νέο κινηματογραφικό biopic που βρίσκεται στα σκαριά, μια επιλογή που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και ανάμεικτες αντιδράσεις στο κοινό. Παρότι αρκετοί εξέφρασαν επιφυλάξεις, οι συντελεστές της ταινίας υποστηρίζουν πως η απόφαση βασίστηκε αποκλειστικά στο υποκριτικό εύρος και την καλλιτεχνική δύναμη της Blanchett.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη είδηση, η ηθοποιός μίλησε και για το ποια περίοδο της ζωής της θα μπορούσε να αποτελέσει κινηματογραφικό υλικό. Όπως ανέφερε: «Ίσως να εστίαζα στον κορονοϊό, αλλά δεν θα ήταν μια ευχάριστη ιστορία. Πέρασα πολύ άσχημα εκείνη την περίοδο. Ήταν σαν να ζούσα έναν εφιάλτη, γιατί το βίωσα πολύ διαφορετικά από τον υπόλοιπο κόσμο. Θυμάμαι ότι δεν είχα στείλει κανένα μήνυμα για να βγω έξω, γιατί πίστευα ότι εκεί ήταν το κακό. Δυστυχώς, συνεχίζει να με επηρεάζει αυτό».

Σύμφωνα με την αστρολογία, ο χαρακτήρας ορισμένων ζωδίων φαίνεται να «κουμπώνει» ιδανικά με συγκεκριμένες εφαρμογές τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Στο πλαίσιο αυτό, η Κατερίνα, ως Υδροχόος, συνδέεται με το ChatGPT, καθώς θεωρείται ζώδιο που αγαπά την καινοτομία, την επικοινωνία και τα ψηφιακά εργαλεία.

Ωστόσο, η ίδια αποκάλυψε ότι αν έπρεπε να διαλέξει την εφαρμογή που την εκφράζει περισσότερο, αυτή θα ήταν το Instagram: «Πιστεύω ότι θα επέλεγα το Instagram, καθώς το νιώθω πιο κοντά μου. Ήμουν από τα πρώτα άτομα που είχα κινητό που το υποστήριζε. Ακόμη, θα κάνω πιο εύκολα story στο Instagram παρά σε άλλη πλατφόρμα».

Για όσους δεν γνωρίζουν, η Κατερίνα έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για τα ζώα και όπως λέει η ίδια, στο σπίτι της αυτή τη στιγμή ζει σχεδόν ένας μικρός… ζωολογικός κήπος. Όπως περιγράφει: «Η ταραντούλα είναι το πιο δύσκολο από όλα, γιατί δεν γνωρίζουμε πλήρως τις ανάγκες της. Επίσης δεν μπορούμε να την ακουμπήσουμε, γιατί δαγκώνει αρκετά, και όταν την είχα πάρει δεν με είχαν ενημερώσει ότι είναι δηλητηριώδης».

Στη συνέχεια προσθέτει πως στο σπίτι της υπάρχει και ένα φίδι: «Έχουμε επίσης τον Ονιξ Φιδάκη, είναι 4 χρονών και είναι ένας βόας. Το φίδι και η ταραντούλα είναι τα κατοικίδια που έχω επιλέξει η ίδια, ενώ τα δύο σκυλιά έχουν προκύψει».

Υπάρχει ένα «hack», σύμφωνα με το οποίο πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορεί κανείς να μαγειρέψει το φαγητό του μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Με αφορμή αυτό, η Κατερίνα αποκάλυψε μια από τις πιο περίεργες δικές της δοκιμές: «Το πιο περίεργο που έχω κάνει είναι να βάλω πινέλα μακιγιάζ στο πλυντήριο πιάτων. Χάλασαν, είναι η αλήθεια. Πάντως θα ήθελα πολύ να δω ένα σχετικό video».

Η Cardi B λάνσαρε αυτή την εβδομάδα τη δική της προσωπική συλλογή προϊόντων για τα μαλλιά, ανταποκρινόμενη στην τεράστια απήχηση που είχαν οι DIY μάσκες που μοιραζόταν με τους θαυμαστές της για πιο μακριά και υγιή μαλλιά. Με αφορμή το νέο της εγχείρημα, μίλησε για τα beauty trends που ακολουθεί και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει προϊόντα: «Δοκιμάζω πολλά πράγματα που με ελκύουν από τη συσκευασία τους».

Όσο για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει στο μέλλον το δικό της brand από το μηδέν, η ίδια εμφανίστηκε πιο επιφυλακτική, εξηγώντας πως θα προτιμούσε μια διαφορετική προσέγγιση: «Θα ήταν καταστροφή να το κάνω μόνη μου. Θα το έκανα μόνο σε συνεργασία με μια υπάρχουσα εταιρία».

