Taylor Swift: Το κρασί που έγινε παγκόσμιο trend μέσα σε λίγες ώρες

Όταν μιλάς για την Taylor Swift, δεν μιλάς απλώς για μια επιτυχημένη τραγουδίστρια. Μιλάς για ένα παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο, για μια προσωπικότητα που έχει καταφέρει να μετατρέψει κάθε της λέξη, εμφάνιση ή προτίμηση σε είδηση πρώτης γραμμής. Η Taylor Swift δεν επηρεάζει μόνο τα charts της μουσικής βιομηχανίας, επηρεάζει και την αγορά, τη μόδα, τις τάσεις στα social media, ακόμη και προϊόντα που δεν έχουν καμία σχέση με τη μουσική. Και κάπως έτσι, μια απλή αναφορά στο αγαπημένο της κρασί ήταν αρκετή για να δημιουργήσει παγκόσμιο πανικό ζήτησης και να εξαφανίσει αποθέματα από ράφια και e-shops.

Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ένα προϊόν έγινε viral, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Δεν υπήρξε διαφήμιση, ούτε κάποια οργανωμένη καμπάνια marketing. Υπήρξε απλώς μια αυθόρμητη αναφορά της ίδιας της Taylor Swift, η οποία αρκούσε για να ενεργοποιήσει εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο. Οι Swifties, η τεράστια και εξαιρετικά αφοσιωμένη βάση θαυμαστών της, αντέδρασαν σχεδόν άμεσα, αναζητώντας το συγκεκριμένο κρασί, δοκιμάζοντάς το και φυσικά κάνοντάς το trend στα social media μέσα σε λίγες ώρες.

Αυτό που συμβαίνει εδώ δεν είναι απλώς ένα «χαριτωμένο» fan moment. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του λεγόμενου «Swift effect», δηλαδή της ικανότητας της Taylor Swift να μετατρέπει οτιδήποτε αγγίζει σε εμπορικό φαινόμενο. Από ρούχα και παπούτσια μέχρι βιβλία και lifestyle προϊόντα, η επιρροή της ξεπερνά τα όρια της μουσικής βιομηχανίας και εισχωρεί δυναμικά στην καταναλωτική συμπεριφορά. Όταν εκείνη δείχνει μια προτίμηση, ένα τεράστιο κοινό τη μεταφράζει ως πρόταση αξίας.

Στην περίπτωση του κρασιού, το φαινόμενο πήρε ακόμη πιο εντυπωσιακή διάσταση. Σε πολλές αγορές αναφέρθηκαν ελλείψεις αποθεμάτων μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ενώ online αναζητήσεις εκτοξεύτηκαν. Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοιου είδους περιστατικά απασχολούν πλέον όχι μόνο τα entertainment media αλλά και αναλυτές marketing, καθώς δείχνουν ξεκάθαρα πώς λειτουργεί η σύγχρονη οικονομία της επιρροής. Η Taylor Swift δεν προώθησε τίποτα επίσημα, όμως λειτούργησε σαν ένας από τους ισχυρότερους “influencers” στον κόσμο.

Φυσικά, η Taylor Swift δεν είναι η μόνη celebrity που επηρεάζει την αγορά, αλλά είναι ίσως από τις λίγες που το κάνουν σε τόσο μεγάλη και σταθερή κλίμακα. Κάθε της κίνηση παρακολουθείται, αναλύεται και συχνά αναπαράγεται σχεδόν αυτόματα από το κοινό της. Αυτό δείχνει πόσο έχει αλλάξει η σχέση ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τους θαυμαστές τους στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

