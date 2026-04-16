Cinema 16.04.2026

Η Cate Blanchett ως Martha Stewart – Ο ρόλος που αλλάζει τα Oscar

Η επιλογή της Cate Blanchett για τον ρόλο της Martha Stewart φέρνει ήδη συζητήσεις στο Hollywood για μια ερμηνεία που μπορεί να γράψει ιστορία.
Πόπη Βασιλείου

Η είδηση ότι η Cate Blanchett θα υποδυθεί τη Martha Stewart σε νέο κινηματογραφικό biopic έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στο Hollywood και όχι άδικα. Η Stewart δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική περσόνα, αλλά η γυναίκα που καθόρισε ολόκληρη την κουλτούρα του lifestyle branding, πολύ πριν οι όροι «influencer» και «social media persona» γίνουν μέρος της καθημερινότητας. Τώρα, αυτή η πορεία ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη με έναν από τους πιο βραβευμένους ηθοποιούς της εποχής μας στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία έχει τον τίτλο «Good Thing», μια άμεση αναφορά στη χαρακτηριστική φράση της Martha Stewart «It’s a good thing», που έγινε σήμα κατατεθέν της τηλεοπτικής και επιχειρηματικής της ταυτότητας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Janicza Bravo, γνωστή από το «Zola», γεγονός που δίνει ήδη στο project έναν πιο σύγχρονο, αιχμηρό και κινηματογραφικά τολμηρό χαρακτήρα, μακριά από μια απλή, συμβατική βιογραφική αφήγηση.

Η επιλογή της Cate Blanchett θεωρείται από πολλούς ως σχεδόν ιδανική. Δεν πρόκειται μόνο για το υποκριτικό της εύρος, αλλά και για την ικανότητά της να μεταμορφώνεται πλήρως σε πραγματικές προσωπικότητες, αποδίδοντας όχι απλώς την εικόνα τους, αλλά και την ψυχολογία, τις αντιφάσεις και την πολυπλοκότητά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Martha Stewart αποτελεί έναν ρόλο που απαιτεί ακρίβεια, ένταση και λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική ιστορία.

Η ίδια η Martha Stewart, ως φιγούρα, αντιπροσωπεύει κάτι πολύ περισσότερο από μαγειρική, διακόσμηση ή τηλεοπτική παρουσία. Είναι ένα σύμβολο επιχειρηματικότητας, ανθεκτικότητας και επαναπροσδιορισμού της γυναικείας παρουσίας στα media. Από τα πρώτα της βήματα μέχρι την καθιέρωσή της ως παγκόσμιο brand, η ιστορία της προσφέρει πλούσιο υλικό για μια κινηματογραφική αφήγηση που δεν περιορίζεται μόνο στη λάμψη, αλλά αγγίζει και τις δύσκολες πλευρές της επιτυχίας.

Cate Blanchette
Αν κάτι κάνει ήδη αυτό το project να ξεχωρίζει, είναι η αίσθηση ότι δεν πρόκειται για μια απλή βιογραφική ταινία, αλλά για μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η γέννηση μιας ολόκληρης πολιτισμικής ιδέας. Και με την Cate Blanchett στον πρωταγωνιστικό ρόλο, οι προσδοκίες δεν περιορίζονται απλώς σε μια καλή ερμηνεία, αλλά σε μια κινηματογραφική στιγμή που μπορεί να συζητηθεί έντονα στην επόμενη σεζόν των βραβείων.

Cate Blanchett Martha Stewart
