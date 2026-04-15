Cate Blanchett: Η αυθόρμητη αντίδρασή της στο κόκκινο χαλί που έγινε viral

Η παγκοσμίου φήμης ηθοποιός Cate Blanchett βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι για κάποια κινηματογραφική της επιτυχία, αλλά για μια αυθόρμητη χειρονομία της στο κόκκινο χαλί. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή, 26 Απριλίου 2012, κατά τη διάρκεια των βραβείων Olivier στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, και γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ, τράβηξε τα βλέμματα όταν αντέδρασε σε έναν φωτογράφο που της φώναζε επίμονα για να τραβήξει την προσοχή της. Αρχικά, η ηθοποιός διατήρησε την ψυχραιμία της και του ζήτησε να σταματήσει.

Το περιστατικό στο κόκκινο χαλί

Όταν ο φωτογράφος συνέχισε τις έντονες φωνές, η Cate Blanchett αντέδρασε κάνοντας μια χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο. Αυτή η απρόσμενη κίνηση προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους και το στιγμιότυπο αναπαράχθηκε εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας την ασυνήθιστη αντίδραση της σταρ.

Οι αντιδράσεις και η απήχηση

Οι αντιδράσεις του κοινού για τη χειρονομία της ήταν ανάμεικτες. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν τη στιγμή «απολαυστική» και εξέφρασαν την κατανόησή τους για την αντίδραση της ηθοποιού απέναντι στην επίμονη συμπεριφορά του φωτογράφου. Ωστόσο, υπήρξαν και εκείνοι που θεώρησαν τη συμπεριφορά της αγενή, υποστηρίζοντας ότι δεν επέδειξε τον απαραίτητο σεβασμό προς έναν επαγγελματία που απλώς έκανε τη δουλειά του. Το περιστατικό παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της ηθοποιού σε κόκκινα χαλιά.

