Celeb News 15.04.2026

Cate Blanchett: Η αυθόρμητη αντίδρασή της στο κόκκινο χαλί που έγινε viral

Cate Blanchett
Η βραβευμένη ηθοποιός Cate Blanchett αντέδρασε με μια απρόσμενη χειρονομία σε φωτογράφο κατά τη διάρκεια τελετής βραβείων στο Λονδίνο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η παγκοσμίου φήμης ηθοποιός Cate Blanchett βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι για κάποια κινηματογραφική της επιτυχία, αλλά για μια αυθόρμητη χειρονομία της στο κόκκινο χαλί. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή, 26 Απριλίου 2012, κατά τη διάρκεια των βραβείων Olivier στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, και γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ, τράβηξε τα βλέμματα όταν αντέδρασε σε έναν φωτογράφο που της φώναζε επίμονα για να τραβήξει την προσοχή της. Αρχικά, η ηθοποιός διατήρησε την ψυχραιμία της και του ζήτησε να σταματήσει.

Το περιστατικό στο κόκκινο χαλί

Όταν ο φωτογράφος συνέχισε τις έντονες φωνές, η Cate Blanchett αντέδρασε κάνοντας μια χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο. Αυτή η απρόσμενη κίνηση προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους και το στιγμιότυπο αναπαράχθηκε εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας την ασυνήθιστη αντίδραση της σταρ.

Οι αντιδράσεις και η απήχηση

Οι αντιδράσεις του κοινού για τη χειρονομία της ήταν ανάμεικτες. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν τη στιγμή «απολαυστική» και εξέφρασαν την κατανόησή τους για την αντίδραση της ηθοποιού απέναντι στην επίμονη συμπεριφορά του φωτογράφου. Ωστόσο, υπήρξαν και εκείνοι που θεώρησαν τη συμπεριφορά της αγενή, υποστηρίζοντας ότι δεν επέδειξε τον απαραίτητο σεβασμό προς έναν επαγγελματία που απλώς έκανε τη δουλειά του. Το περιστατικό παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της ηθοποιού σε κόκκινα χαλιά.

Cate Blanchett κόκκινο χαλί
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Το Πάσχα της Μαρίνας Σάττι στην Κέρκυρα

Το Πάσχα της Μαρίνας Σάττι στην Κέρκυρα

15.04.2026
Η Anastasia επιστρέφει στην Αυστραλία: Το φαινόμενο της ελληνικής pop έρχεται να ταρακουνήσει την ομογένεια

Η Anastasia επιστρέφει στην Αυστραλία: Το φαινόμενο της ελληνικής pop έρχεται να ταρακουνήσει την ομογένεια

15.04.2026

Disney Legends 2026: Η Anne Hathaway και ο Dwayne Johnson ανάμεσα στους τιμώμενους

15.04.2026
Πώς ο Timothée Chalamet έγινε ο μεγαλύτερος influencer της κλασικής μουσικής παγκοσμίως

15.04.2026
Kim Kardashian: «Ανοίγει» το δικό της κεφάλαιο στο Broadway

15.04.2026
Η Δανάη Μπάρκα ντύνεται νύφη: Η Μεσσηνία, οι MIRO και η λίστα καλεσμένων που θυμίζει «κόκκινο χαλί»

15.04.2026
Σίσσυ Χρηστίδου: Από την Κέρκυρα στο Άμστερνταμ – Το ταξίδι μετά το Πάσχα

15.04.2026
Ιωάννα Τούνη: Η έφεση που αλλάζει τα δεδομένα στο revenge porn

15.04.2026
Η πρόβλεψη του Robbie Williams για το μέλλον της μουσικής και ο ρόλος του AI

15.04.2026
Κλέλια Ανδριολάτου: Όσα είπε για τη λήξη της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου

15.04.2026
Αναστάσης Ροϊλός: Τρυφερές στιγμές με γνωστή ηθοποιό

15.04.2026
Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη