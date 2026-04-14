Celeb News 14.04.2026

Katy Perry: Η απάντηση στις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική επίθεση

Πόλεμος μέχρι εσχάτων ανάμεσα σε Katy Perry και Ruby Rose: Η Threads ανάρτηση που άναψε φωτιές και η επίσημη διάψευση
Ειρήνη Στόφυλα

Αν νόμιζες πως η βιομηχανία του θεάματος είχε ηρεμήσει για λίγο, ετοιμάσου για ένα από τα πιο σκοτεινά και περίπλοκα δράματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, καθώς η Katy Perry βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο μιας θύελλας κατηγοριών. Όλα ξεκίνησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν η Ruby Rose αποφάσισε να εξαπολύσει μια «βόμβα» μεγατόνων, ισχυριζόμενη πως η παγκόσμια superstar της επιτέθηκε σεξουαλικά πριν από χρόνια, όταν οι δυο τους βρίσκονταν στα 20 τους, στο Spice Market nightclub της Μελβούρνης. Όπως μπορείς να φανταστείς, το διαδίκτυο πήρε φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά, με τους fans να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ στην Αυστραλία. Ωστόσο, η πλευρά της Perry δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Με μια δήλωση που στάζει δηλητήριο και αποφασιστικότητα, οι εκπρόσωποί της απάντησαν ακαριαία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνα ψέματα και προσπάθεια εντυπωσιασμού, φέρνοντας παράλληλα στην επιφάνεια το ιστορικό της Rose με δημόσιες καταγγελίες που στο παρελθόν έχουν διαψευστεί. Η κατάσταση μοιάζει με τεντωμένο σχοινί και η ατμόσφαιρα ανάμεσα στις δύο γυναίκες είναι πλέον πολεμική, αφήνοντας εμάς και ολόκληρο το Hollywood να αναρωτιέται πού τελειώνει η αλήθεια και πού αρχίζει το «reckless» storytelling των social media.

Η Ruby Rose δεν μάσησε τα λόγια της και έγραψε χαρακτηριστικά πως «η Katy Perry μου επιτέθηκε σεξουαλικά στο Spice Market nightclub στη Μελβούρνη», τοποθετώντας το περιστατικό στην εποχή που η ίδια ήταν ακόμα στην αρχή της καριέρας της. Η καταγγελία αυτή, αν και στερείται προς το παρόν αποδείξεων, προκάλεσε σοκ λόγω της σοβαρότητας των λέξεων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η απάντηση από το περιβάλλον της τραγουδίστριας ήταν κάθετη και κατηγορηματική. Ο εκπρόσωπός της δήλωσε στο ET πως οι ισχυρισμοί της Rose δεν είναι μόνο ψευδείς, αλλά «επικίνδυνα και απρόσεκτα ψέματα». Η πλευρά της Perry επιτέθηκε ευθέως στην αξιοπιστία της ηθοποιού, τονίζοντας πως η Rose έχει ένα «καλά τεκμηριωμένο ιστορικό» στο να εκτοξεύει σοβαρές δημόσιες κατηγορίες εναντίον διαφόρων ατόμων, οι οποίες στη συνέχεια καταρρίπτονται.

Katty Perry
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αρχές, οι οποίες κλήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση. Η απάντησή τους ήταν η τυπική που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς δήλωσαν πως «δεν επιβεβαιώνουν ποτέ την ταυτότητα ατόμων που μπορεί να ερευνώνται ή όχι». Αυτό αφήνει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το αν θα υπάρξει επίσημη νομική συνέχεια ή αν η υπόθεση θα παραμείνει στη σφαίρα της δημόσιας αντιπαράθεσης.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη πριν από πάνω από μια δεκαετία, κάτι που κάνει τη συλλογή στοιχείων εξαιρετικά δύσκολη. Εσύ, ως αναγνώστρια, καλείσαι να ισορροπήσεις ανάμεσα στη σοβαρότητα μιας τέτοιας καταγγελίας και στη σκληρή διάψευση μιας γυναίκας που εδώ και χρόνια χτίζει μια εικόνα απόλυτα επαγγελματική και καθαρή. Η κόντρα αυτή μόλις ξεκίνησε και οι επόμενες κινήσεις των νομικών τους ομάδων θα κρίνουν πολλά για τη φήμη και των δύο.

Katy Perry Ruby Rose
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος στο Mad for Greekz: «Αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα»

14.04.2026
«Μην τους πεις κάτι αν δεν το εννοείς»-Τα 4 ζώδια που κάνουν overthinking

14.04.2026

Celeb News

Justin Bieber: Ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης του Coachella

14.04.2026
Celeb News

Britney Spears: Η νέα προσπάθεια αποτοξίνωσης και το παρασκήνιο που συζητιέται έντονα

14.04.2026
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Οι πασχαλινές εικόνες από την Ισπανία που έφεραν καλοκαιρινό vibe στα social media

14.04.2026
Celeb News

«Χριστός Ανέστη» αλά Hollywood: Το επικό πασχαλινό γλέντι του John Stamos και της παρέας του που έγινε viral

14.04.2026
Celeb News

Tom Dumont: Ο κιθαρίστας των No Doubt μιλά για τη μάχη του με το Parkinson

14.04.2026
Celeb News

Πάσχα στους πάγους για την Ευγενία Σαμαρά – Το ταξίδι στην Ισλανδία που έκλεψε τις εντυπώσεις

14.04.2026
Celeb News

Κωνσταντίνα Ευριπίδου – Φίλιππος Μιχόπουλος: Πασχαλινή απόδραση στη Μύκονο

14.04.2026
Celeb News

Beverly Hills, 90210: Η Jennie Garth μιλά για τον έρωτά της με τον Luke Perry

14.04.2026
Celeb News

Kendall Jenner – Jacob Elordi: Σενάρια για νέο ειδύλλιο μετά το φεστιβάλ Coachella

14.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη