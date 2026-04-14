Katy Perry: Η απάντηση στις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική επίθεση

Αν νόμιζες πως η βιομηχανία του θεάματος είχε ηρεμήσει για λίγο, ετοιμάσου για ένα από τα πιο σκοτεινά και περίπλοκα δράματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, καθώς η Katy Perry βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο μιας θύελλας κατηγοριών. Όλα ξεκίνησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν η Ruby Rose αποφάσισε να εξαπολύσει μια «βόμβα» μεγατόνων, ισχυριζόμενη πως η παγκόσμια superstar της επιτέθηκε σεξουαλικά πριν από χρόνια, όταν οι δυο τους βρίσκονταν στα 20 τους, στο Spice Market nightclub της Μελβούρνης. Όπως μπορείς να φανταστείς, το διαδίκτυο πήρε φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά, με τους fans να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ στην Αυστραλία. Ωστόσο, η πλευρά της Perry δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Με μια δήλωση που στάζει δηλητήριο και αποφασιστικότητα, οι εκπρόσωποί της απάντησαν ακαριαία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνα ψέματα και προσπάθεια εντυπωσιασμού, φέρνοντας παράλληλα στην επιφάνεια το ιστορικό της Rose με δημόσιες καταγγελίες που στο παρελθόν έχουν διαψευστεί. Η κατάσταση μοιάζει με τεντωμένο σχοινί και η ατμόσφαιρα ανάμεσα στις δύο γυναίκες είναι πλέον πολεμική, αφήνοντας εμάς και ολόκληρο το Hollywood να αναρωτιέται πού τελειώνει η αλήθεια και πού αρχίζει το «reckless» storytelling των social media.

Η Ruby Rose δεν μάσησε τα λόγια της και έγραψε χαρακτηριστικά πως «η Katy Perry μου επιτέθηκε σεξουαλικά στο Spice Market nightclub στη Μελβούρνη», τοποθετώντας το περιστατικό στην εποχή που η ίδια ήταν ακόμα στην αρχή της καριέρας της. Η καταγγελία αυτή, αν και στερείται προς το παρόν αποδείξεων, προκάλεσε σοκ λόγω της σοβαρότητας των λέξεων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η απάντηση από το περιβάλλον της τραγουδίστριας ήταν κάθετη και κατηγορηματική. Ο εκπρόσωπός της δήλωσε στο ET πως οι ισχυρισμοί της Rose δεν είναι μόνο ψευδείς, αλλά «επικίνδυνα και απρόσεκτα ψέματα». Η πλευρά της Perry επιτέθηκε ευθέως στην αξιοπιστία της ηθοποιού, τονίζοντας πως η Rose έχει ένα «καλά τεκμηριωμένο ιστορικό» στο να εκτοξεύει σοβαρές δημόσιες κατηγορίες εναντίον διαφόρων ατόμων, οι οποίες στη συνέχεια καταρρίπτονται.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αρχές, οι οποίες κλήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση. Η απάντησή τους ήταν η τυπική που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς δήλωσαν πως «δεν επιβεβαιώνουν ποτέ την ταυτότητα ατόμων που μπορεί να ερευνώνται ή όχι». Αυτό αφήνει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το αν θα υπάρξει επίσημη νομική συνέχεια ή αν η υπόθεση θα παραμείνει στη σφαίρα της δημόσιας αντιπαράθεσης.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη πριν από πάνω από μια δεκαετία, κάτι που κάνει τη συλλογή στοιχείων εξαιρετικά δύσκολη. Εσύ, ως αναγνώστρια, καλείσαι να ισορροπήσεις ανάμεσα στη σοβαρότητα μιας τέτοιας καταγγελίας και στη σκληρή διάψευση μιας γυναίκας που εδώ και χρόνια χτίζει μια εικόνα απόλυτα επαγγελματική και καθαρή. Η κόντρα αυτή μόλις ξεκίνησε και οι επόμενες κινήσεις των νομικών τους ομάδων θα κρίνουν πολλά για τη φήμη και των δύο.

