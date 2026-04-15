Το Πάσχα της Μαρίνας Σάττι στην Κέρκυρα

Το ταξίδι στην Κέρκυρα μας υπενθυμίζει γιατί η Μαρίνα παραμένει το πιο cool πρόσωπο της ελληνικής μουσικής σκηνής
Ειρήνη Στόφυλα

Αν αναρωτιόσουν πού χάθηκε η Μαρίνα Σάττι τις ημέρες του Πάσχα, η απάντηση ήρθε μέσα από το προσωπικό της προφίλ στο Instagram και είχε άρωμα Ιονίου, παράδοση και πολλή δόση αυθεντικότητας. Σε μια περίοδο που το όνομά της παίζει παντού και οι υποχρεώσεις της τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, εκείνη επέλεξε να κάνει ένα βήμα πίσω, να βγάλει τα εντυπωσιακά κοστούμια της σκηνής και να βρεθεί στην Κέρκυρα, ζώντας το Πάσχα ακριβώς όπως θα το έκανες και εσύ, με απλότητα, καλή παρέα και αμέτρητες βόλτες στα γραφικά σοκάκια. Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της δεν ήταν οι τυπικές «στημένες» λήψεις μιας celebrity, αλλά μια ωδή στην ελληνική επαρχία, στα χρώματα της άνοιξης και στην ανάγκη για πραγματική αποσύνδεση πριν από τη μεγάλη επιστροφή στις επαγγελματικές της επάλξεις.

Η επιλογή της Κέρκυρας για τις πασχαλινές διακοπές δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς το νησί φημίζεται για τη μοναδική του ατμόσφαιρα αυτές τις ημέρες. Είδες τη Μαρίνα να ενσωματώνεται πλήρως στο τοπικό κλίμα, να περπατά στα καντούνια και να απολαμβάνει τις παραδόσεις χωρίς ίχνος επιτήδευσης. Μέσα από το φακό της, η Κέρκυρα φάνηκε πιο ελκυστική από ποτέ, με την ίδια να αποδεικνύει πως η μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι να μπορείς να κυκλοφορείς ανάμεσα στον κόσμο και να γίνεσαι ένα με το πλήθος που γιορτάζει.

Ρίχνοντας μια ματιά στο φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί το συγκεκριμένο post συγκέντρωσε χιλιάδες likes μέσα σε λίγα λεπτά. Η Μαρίνα Σάττι κατάφερε να αποτυπώσει την ουσία των διακοπών – το φαγητό με φίλους, το γέλιο, το φως του ήλιου που πέφτει πάνω στα παλιά σπίτια και εκείνη την αίσθηση ελευθερίας που μόνο οι διακοπές στην Ελλάδα μπορούν να σου προσφέρουν. Οι λήψεις της είχαν μια καλλιτεχνική ματιά που θύμιζε κινηματογραφικά καρέ, κάνοντάς σε να θέλεις να κλείσεις κι εσύ το επόμενο εισιτήριο για το Ιόνιο.

Αυτό το διάλειμμα στην Κέρκυρα λειτούργησε για τη Μαρίνα ως το απόλυτο reset. Μετά από μια γεμάτη χρονιά και με πολλές προκλήσεις μπροστά της, αυτές οι λίγες ημέρες χαλάρωσης ήταν απαραίτητες για να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Είδες μια γυναίκα που ξέρει να απολαμβάνει τις μικρές χαρές της ζωής, υπενθυμίζοντάς σου πως, όσο ψηλά κι αν φτάσεις, οι ρίζες και οι απλές στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα είναι εκείνες που στο τέλος της ημέρας έχουν τη μεγαλύτερη αξία. Η Κέρκυρα της χάρισε το ιδανικό σκηνικό και εκείνη μας χάρισε την πιο γλυκιά πλευρά του εαυτού της, λίγο πριν επιστρέψει στο κέντρο της δημοσιότητας με το κεφάλι ψηλά και την ενέργειά της στο μέγιστο.

ΚΕΡΚΥΡΑ Μαρίνα Σάττι Πάσχα 2026
