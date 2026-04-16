TV & Media 16.04.2026

Νάνσυ Ζαμπέτογλου – Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Το συμβόλαιο στον ΣΚΑΪ και η αποχώρηση από την ΕΡΤ

Όλο το παρασκήνιο για τη μεταγραφή Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλου από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ και το νέο τους πολυετές συμβόλαιο
Mad.gr

Στην ελληνική τηλεόραση, σπάνια βλέπεις μια κίνηση που να προκαλεί τόσο θόρυβο πριν καν γίνει επίσημη. Κι όμως, η αποχώρηση της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου από την ΕΡΤ έκανε ακριβώς αυτό: φρέναρε την ενημέρωση, άνοιξε συζητήσεις και δημιούργησε ένα ηλεκτρισμένο κλίμα στα τηλεοπτικά πηγαδάκια. Γιατί ένα τόσο πετυχημένο δίδυμο, με έξι χρόνια σταθερής παρουσίας, αποφασίζει να εγκαταλείψει τη σιγουριά της δημόσιας τηλεόρασης; Και τι ακριβώς τους έταξε ο ΣΚΑΪ για να πουν το οριστικό «φεύγω»;

Για εσένα που παρακολουθείς τηλεόραση και έχεις αγαπήσει το «Στούντιο 4», όλα αυτά δεν είναι απλώς τηλεοπτικές εξελίξεις· είναι μια αλλαγή που επηρεάζει την καθημερινή σου συνήθεια, τη ροή της ψυχαγωγίας σου και το πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα του σταθμού την επόμενη σεζόν. Κι εδώ ακριβώς αρχίζει το ενδιαφέρον.

Όσο καλά κι αν συνεργάζονται παραγωγές με την ΕΡΤ, υπάρχει ένας απαράβατος κανόνας: μονοετείς συμβάσεις. Κι αν για χρόνια αυτό βολεύει, κάποια στιγμή ένα πετυχημένο δίδυμο νιώθει ότι χρειάζεται κάτι πιο σταθερό, πιο «δεμένο», πιο μακροπρόθεσμο.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έκανε η Φαίη Σκορδά μέσα από το «Buongiorno», το νέο συμβόλαιο δεν είναι απλώς τριετές. Το πακέτο περιλαμβάνει και ένα «+2» που μπορεί να φτάσει συνολικά τις πέντε σεζόν. Πέντε ολόκληρα χρόνια. Κάτι που η δημόσια τηλεόραση δεν θα μπορούσε ποτέ να προσφέρει.

Οι τηλεθεατές φοβούνται τις αλλαγές, και δίκαια. Όταν αγαπάς μια εκπομπή, δεν θες να πειραχτεί το DNA της. Κι εδώ έρχεται η πιο καθοριστική πληροφορία: οι ιθύνοντες του ΣΚΑΪ δεν σκοπεύουν να πειράξουν όσα λειτουργούν. Αλλά όλη η υπόλοιπη δομή, το περιεχόμενο, η ατμόσφαιρα και οι συντελεστές παραμένουν ίδιοι. Το τηλεοπτικό δίδυμο παίρνει μαζί του σχεδόν όλη την ομάδα που έχτισε αυτά τα έξι χρόνια συνεργασίας.

Σε έναν τηλεοπτικό χάρτη που αλλάζει συνεχώς, ο ΣΚΑΪ δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να μπει στην επόμενη σεζόν με φόρα. Η «αρπαγή» της χρονιάς, όπως την αποκάλεσαν πολλοί, ίσως να μην είναι απλώς ένα press story αλλά το πρώτο μεγάλο βήμα για μια ψυχαγωγία πιο ώριμη, πιο σύγχρονη και πιο ανταγωνιστική.

Κι αν κάτι είναι βέβαιο, είναι ότι η επόμενη τηλεοπτική χρονιά δεν θα είναι βαρετή.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

studio 4 Θανάσης Αναγνωστόπουλος Νάνσυ Ζαμπέτογλου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
