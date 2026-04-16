2ο ΗΜΙΖ Anniversary Live… by popular demand!

Μετά την εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού και το ταχύτατο sold out της εμφάνισης των HMIZ στις 20 Ιουνίου, το Release Athens 2026 ανακοινώνει την προσθήκη δεύτερης ημέρας, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Το θρυλικό τρίο θα εμφανιστεί για ακόμα μία βραδιά στον ίδιο χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους και όσες δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο να ζήσουν από κοντά το πολυαναμενόμενο reunion, που σηματοδοτεί τα 30 χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία. Η ζήτηση για το συγκεκριμένο live αποδείχθηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά υψηλή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση και τη μοναδική σχέση του συγκροτήματος με το κοινό του.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 12:00, προς 23€.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, 70€ και προνομιακές παροχές:

· Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

· Ξεχωριστή πύλη εισόδου

· Ξεχωριστές τουαλέτες

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Τα Ημισκούμπρια είναι το πιο επιδραστικό και αναγνωρίσιμο σχήμα του ελληνικού hip hop. Δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από τους Δημήτρη Μεντζέλο, Μιθριδάτη και Πρύτανη, διαμορφώνοντας από νωρίς ένα ύφος που συνδυάζει χιούμορ, σάτιρα και μια καυστική ματιά στην καθημερινότητα, στοιχεία που έμελλε να γίνουν σήμα κατατεθέν τους.

Το 1996 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους 30 Χρόνια Επιτυχίες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική διάδοση του ελληνικού Hip hop, αφού έγινε ο πρώτος χρυσός δίσκος της σκηνής. Ανάλογη επιτυχία γνώρισαν και στη συνέχεια τα Ο Δίσκος Που Διαφημίζετε, Στενές Επαφές Με 3ς Τύπους, και 2030, δίσκοι που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι, εδραιώνοντας το συγκρότημα ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι συνολικά.

Με τραγούδια που μετατράπηκαν σε διαχρονικές ατάκες, με ρεφρέν που τραγουδήθηκαν μαζικά σε συναυλίες, clubs και παρέες, τα Ημισκούμπρια απέκτησαν μια σπάνια σύνδεση με το κοινό ενώ ταυτόχρονα εξέλιξαν και ανανέωσαν τη σατιρική πλευρά της ελληνικής δισκογραφίας. Στην πορεία συνεργάστηκαν με παγιωμένα και ευρέως αναγνωρίσιμα ονόματα του εγχώριου τραγουδιού, γεφυρώνοντας σκηνές και διευρύνοντας το αποτύπωμα του ήχου τους.

Με κυκλοφορίες όπως Τη Λόλα Απ’ Τη Φωτιά Ποιος Θα Τη Βγάλει;, Γυναικολογίες και Η Απλή Μέθοδος Των Τριών, αλλά και με μεταγενέστερα singles, η παρουσία τους παρέμεινε σταθερή, ενώ το υλικό της πρώτης περιόδου συνέχισε να επιστρέφει στη συλλογική μνήμη της εγχώριας μουσικής. Τα τραγούδια τους λειτουργούν πλέον ως σημεία αναφοράς για διαφορετικές γενιές ακροατών, αποτυπώνοντας το ιδιαίτερο χιούμορ, τη γλώσσα και την αισθητική που χαρακτήρισε μια ολόκληρη φάση της ελληνικής μουσικής.

