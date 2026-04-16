2ο ΗΜΙΖ Anniversary Live… by popular demand!

Μετά την εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού και το ταχύτατο sold out της εμφάνισης των HMIZ στις 20 Ιουνίου, το Release Athens 2026 ανακοινώνει την προσθήκη δεύτερης ημέρας, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.
Το θρυλικό τρίο θα εμφανιστεί για ακόμα μία βραδιά στον ίδιο χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους και όσες δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο να ζήσουν από κοντά το πολυαναμενόμενο reunion, που σηματοδοτεί τα 30 χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία. Η ζήτηση για το συγκεκριμένο live αποδείχθηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά υψηλή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση και τη μοναδική σχέση του συγκροτήματος με το κοινό του.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 12:00, προς 23€.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, 70€ και προνομιακές παροχές:

·    Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
·    Ξεχωριστή πύλη εισόδου
·    Ξεχωριστές τουαλέτες

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000
Online / releaseathens.gr + more.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Τα Ημισκούμπρια είναι το πιο επιδραστικό και αναγνωρίσιμο σχήμα του ελληνικού hip hop. Δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από τους Δημήτρη ΜεντζέλοΜιθριδάτη και Πρύτανη, διαμορφώνοντας από νωρίς ένα ύφος που συνδυάζει χιούμορ, σάτιρα και μια καυστική ματιά στην καθημερινότητα, στοιχεία που έμελλε να γίνουν σήμα κατατεθέν τους.

Το 1996 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους 30 Χρόνια Επιτυχίες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική διάδοση του ελληνικού Hip hop, αφού έγινε ο πρώτος χρυσός δίσκος της σκηνής. Ανάλογη επιτυχία γνώρισαν και στη συνέχεια τα Ο Δίσκος Που ΔιαφημίζετεΣτενές Επαφές Με 3ς Τύπους, και 2030, δίσκοι που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι, εδραιώνοντας το συγκρότημα ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι συνολικά.

Με τραγούδια που μετατράπηκαν σε διαχρονικές ατάκες, με ρεφρέν που τραγουδήθηκαν μαζικά σε συναυλίες, clubs και παρέες, τα Ημισκούμπρια απέκτησαν μια σπάνια σύνδεση με το κοινό ενώ ταυτόχρονα εξέλιξαν και ανανέωσαν τη σατιρική πλευρά της ελληνικής δισκογραφίας. Στην πορεία συνεργάστηκαν με παγιωμένα και ευρέως αναγνωρίσιμα ονόματα του εγχώριου τραγουδιού, γεφυρώνοντας σκηνές και διευρύνοντας το αποτύπωμα του ήχου τους.

Με κυκλοφορίες όπως Τη Λόλα Απ’ Τη Φωτιά Ποιος Θα Τη Βγάλει;, Γυναικολογίες και Η Απλή Μέθοδος Των Τριών, αλλά και με μεταγενέστερα singles, η παρουσία τους παρέμεινε σταθερή, ενώ το υλικό της πρώτης περιόδου συνέχισε να επιστρέφει στη συλλογική μνήμη της εγχώριας μουσικής. Τα τραγούδια τους λειτουργούν πλέον ως σημεία αναφοράς για διαφορετικές γενιές ακροατών, αποτυπώνοντας το ιδιαίτερο χιούμορ, τη γλώσσα και την αισθητική που χαρακτήρισε μια ολόκληρη φάση της ελληνικής μουσικής.

Προηγούμενο
Νάνσυ Ζαμπέτογλου – Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Το συμβόλαιο στον ΣΚΑΪ και η αποχώρηση από την ΕΡΤ

Νάνσυ Ζαμπέτογλου – Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Το συμβόλαιο στον ΣΚΑΪ και η αποχώρηση από την ΕΡΤ

16.04.2026
Επόμενο
Βγήκε το trailer της νέας ταινίας «Focker In-Law» με την Ariana Grande σε comedy mode

Βγήκε το trailer της νέας ταινίας «Focker In-Law» με την Ariana Grande σε comedy mode

16.04.2026

Δες επίσης

2ο CINEphil_101: Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για 2η χρονιά στο Ηράκλειο
Cinema

2ο CINEphil_101: Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για 2η χρονιά στο Ηράκλειο

16.04.2026
Το «Wild» των Katseye έρχεται τον Αύγουστο και ήδη έχει βάλει «φωτιά» στα social media
Μουσικά Νέα

Το «Wild» των Katseye έρχεται τον Αύγουστο και ήδη έχει βάλει «φωτιά» στα social media

16.04.2026
Άννα Βίσση: Εκρηκτική προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Έφυγαν 17.000 εισιτήρια σε 1 ώρα
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Εκρηκτική προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Έφυγαν 17.000 εισιτήρια σε 1 ώρα

16.04.2026
Eurovision 2026: Πότε ανεβαίνουν στη σκηνή ο Akylas και η Antigoni για τις stand-in πρόβες
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Πότε ανεβαίνουν στη σκηνή ο Akylas και η Antigoni για τις stand-in πρόβες

16.04.2026
Taylor Swift: Νίκη-ορόσημο απέναντι σε Live Nation και Ticketmaster
Μουσικά Νέα

Taylor Swift: Νίκη-ορόσημο απέναντι σε Live Nation και Ticketmaster

16.04.2026
Rihanna: Γίνεται η πρώτη γυναίκα με πάνω από 200 εκατ. πιστοποιημένα singles
Μουσικά Νέα

Rihanna: Γίνεται η πρώτη γυναίκα με πάνω από 200 εκατ. πιστοποιημένα singles

16.04.2026
Άννα Βίσση: Η εξωτική απόδραση στο Μπόρα Μπόρα
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Η εξωτική απόδραση στο Μπόρα Μπόρα

16.04.2026
Ο Akylas κατακτά την Ευρώπη: Tο promo tour πριν την Eurovision
EUROVISION

Ο Akylas κατακτά την Ευρώπη: Tο promo tour πριν την Eurovision

16.04.2026
Ο Jin των BTS αποκαλύπτει την πιο ροκ πλευρά του και τη σχέση του με τους Coldplay
Μουσικά Νέα

Ο Jin των BTS αποκαλύπτει την πιο ροκ πλευρά του και τη σχέση του με τους Coldplay

16.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα