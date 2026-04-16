Βγήκε το trailer της νέας ταινίας «Focker In-Law» με την Ariana Grande σε comedy mode

Η Ariana Grande κάνει ένα ακόμη βήμα στον κινηματογράφο, αυτή τη φορά μέσα από την επιστροφή ενός από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά franchise κωμωδίας. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός εντυπωσίασε στο CinemaCon, όπου παρουσιάστηκε το πρώτο trailer της νέας ταινίας «Focker In-Law», αποσπώντας ήδη έντονο ενδιαφέρον από την κινηματογραφική βιομηχανία.

Η ταινία σηματοδοτεί την είσοδο της στο σύμπαν του «Meet the Parents», όπου θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Ben Stiller και τον Robert De Niro, σε μια νέα ιστορία που συνεχίζει το επιτυχημένο franchise. Στην πλοκή, η Grande υποδύεται τη σύντροφο του γιου του χαρακτήρα του Stiller, φέρνοντας αναστάτωση αλλά και απρόσμενη ισορροπία σε μια ήδη χαοτική οικογενειακή δυναμική.

Η Ariana Grande εισβάλλει στην οικογένεια Focker: Η πρώτη εικόνα από το sequel που δεν περίμενε κανείς

Η αρχική ταινία «Meet the Parents» είχε γνωρίσει τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 330 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και δίνοντας ζωή σε δύο συνέχειες, καθιερώνοντας τον χαρακτήρα του Greg Focker ως έναν από τους πιο εμβληματικούς κωμικούς ήρωες των 2000s. Η νέα ταινία έρχεται να συνεχίσει αυτή την κληρονομιά, φέρνοντας όμως μια φρέσκια προσέγγιση και νέα γενιά χαρακτήρων.

Στο υλικό που προβλήθηκε στο CinemaCon, η Ariana Grande εμφανίζεται ως Olivia Jones, μια ιδιαίτερα δυναμική και φιλόδοξη γυναίκα που δηλώνει ότι έχει εκπαιδευτεί ως διαπραγματεύτρια ομηρίας του FBI, στοιχείο που χρησιμοποιεί με απρόβλεπτο τρόπο μέσα στην οικογένεια του συντρόφου της. Η παρουσία της ανατρέπει πλήρως τις ισορροπίες, ειδικά καθώς κερδίζει άμεσα την αποδοχή του χαρακτήρα του De Niro, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αμηχανία στον Stiller.

Ο ίδιος ο Ben Stiller σχολίασε με χιούμορ από τη σκηνή του The Colosseum at Caesars Palace ότι «θα μπορούσε να θεωρηθεί ο νέος De Niro του franchise», ενώ η εμφάνιση του Robert De Niro στη σκηνή προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό. Ο διάσημος ηθοποιός μάλιστα αποθέωσε τη συνεργασία του με την Grande, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις πιο απολαυστικές συμπρωταγωνίστριες της καριέρας του.

Η ίδια η Grande έχει περιγράψει τον ρόλο της ως μια γυναίκα που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στον έρωτα και την οικογενειακή αποδοχή, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα απρόβλεπτο χάος μέσα στο σπίτι του Greg Focker. Η δυναμική της σχέσης της με τον χαρακτήρα του De Niro φαίνεται να αποτελεί βασικό άξονα της νέας ταινίας.

Το «Focker In-Law» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες την περίοδο των Ευχαριστιών, επιχειρώντας να συνδυάσει τη νοσταλγία του αρχικού franchise με τη φρεσκάδα ενός νέου καστ και μιας πιο σύγχρονης κωμικής προσέγγισης.

Η Amanda Seyfried «χτίζει» το καστ του Mamma Mia 3 με νέα ονόματα που θα κάνουν την ανατροπή

The Hunger Games: Το νέο trailer του «Sunrise on the Reaping»