2ο CINEphil_101: Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για 2η χρονιά στο Ηράκλειο

Η βραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου και οι καθηγητές Παύλος Κόντος και Scott Walden, νέες συνεργασίες και εκπαιδευτικές δράσεις με επίκεντρο την έμφυλη ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα έρχονται στο Ηράκλειο.

Το CINEphil_101 Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, μετά την μεγάλη επιτυχία της πρώτης του διοργάνωσης, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, στο Ηράκλειο Κρήτης, από τις 3 έως τις 10 Μαΐου 2026. Το μοναδικό ανάμεσα στα κινηματογραφικά φεστιβάλ της χώρας κι ένα από τα λίγα στον κόσμο που προβάλλουν τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με τον φιλοσοφικό στοχασμό, μεταμορφώνει και φέτος, για οχτώ μέρες, την πόλη σε σημείο συνάντησης για δημιουργούς, ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό.

Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης του Φεστιβάλ και της ενότητας Filmmakers Meet the Public είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά, με συμμετοχές στα φεστιβάλ των Καννών, του Βερολίνου και του Λοκάρνο, η οποία θα μιλήσει για την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους «Σελήνη: 66 Ερωτήσεις», με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Κόκκαλη. Θα προβληθούν ακόμη και οι δύο ταινίες μικρού μήκους της δημιουργού, «Αλεπού» και «Έκτορας Μαλό: Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς».

Η ενότητα Philosophers Meet Film του CINEphil_101 φιλοξενεί φέτος τον διακεκριμένο Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Παύλο Κόντο, ο οποίος, θα παρουσιάσει στο κοινό του Φεστιβάλ την εμβληματική ταινία του Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιαγκίντσεφ «Η Επιστροφή», που βραβεύτηκε με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2003 και συμπεριλαμβάνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις λίστες με τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα.

Στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ συμμετέχουν πέντε ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα και ξεχώρισαν ανάμεσα σε περισσότερες από 600 προτάσεις που υποβλήθηκαν φέτος στο πλαίσιο open call του CINEphil_101. Περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εκτός Διαγωνιστικού, το πρόγραμμα προβολών περιλαμβάνει το ντοκιμαντέρ «Ο Έρωτας στα Χρόνια της Γιαγιάς μου» της Ζωής Σταυρίδη – Μιχαλοπούλου, σε συνεργασία με το δίκτυο WIFT GR (Women in Film & Television Greece) και με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Η ταινία καταγράφει με τρυφερότητα και χιούμορ τις αφηγήσεις ηλικιωμένων γυναικών που μεγάλωσαν στην Ελλάδα τον περασμένο αιώνα για τους έρωτες, τα πάθη και τις σχέσεις τους, εξερευνώντας τόσο τη ρομαντική όσο και τη σωματική διάσταση της αγάπης στη γενιά τους. Παράλληλα, εγκαινιάζεται η ενότητα Young Talents που στόχο έχει να δώσει βήμα σε ανερχόμενους δημιουργούς αναδεικνύοντας νέες κινηματογραφικές φωνές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα διατηρούν και φέτος τα Heraklion Shorts, που παρουσιάζουν νέες παραγωγές ταινιών μικρού μήκους από δημιουργούς του Ηρακλείου, αναδεικνύοντας τη ζωντανή και διαρκώς εξελισσόμενη τοπική κινηματογραφική σκηνή.

Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, σε συνεργασία με την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου, εντάσσεται μία ακόμα νέα ενότητα, το Philosophy Talks, με τη συμμετοχή του Scott Walden, Ομότιμου Καθηγητή Φιλοσοφίας του Nassau Community College της Νέας Υόρκης, ο οποίος θα μιλήσει για την ηθική της φωτογραφικής προσωπογραφίας υπό μια καντιανή οπτική, θέτοντας το αίτημα της ευθύνης και του σεβασμού ως επιβεβλημένες διαστάσεις της φωτογραφικής καλλιτεχνικής πράξης.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις της φετινής διοργάνωσης του CINEphil_101 υλοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης και απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από προβολές και οργανωμένες συζητήσεις με εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένους επαγγελματίες, οι δράσεις αυτές αξιοποιούν τον κινηματογράφο ως εργαλείο καλλιέργειας κριτικής σκέψης και ενσυναίσθησης, εστιάζοντας σε ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, έμφυλης ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Πιο αναλυτικά, σε συνεργασία με το Onassis Culture, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το “Girlhood” των Βάνια Τέρνερ και Μαρίας Σιδηροπούλου, την ιστορία τριών δεκαεφτάχρονων κοριτσιών που διανύουν την περίοδο μετάβασης προς την ενηλικίωση, και να συζητήσουν με την Δρ. Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικό και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Σεξουαλικής Αγωγής του Παγκόσμιου Οργανισμού για τη Σεξουαλική Υγεία (WAS).

Ακόμη, το ANIMASYROS Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, συνεργάτης του CINEphil_101 από την πρώτη του διοργάνωση, επιμελείται και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πολωνία, που προσεγγίζουν με ιδιαίτερη ευαισθησία ζητήματα όπως η εμπειρία του πολέμου, ο εκτοπισμός, η μνήμη και η απώλεια. Τη συζήτηση με τους μαθητές συντονίζει ο Βασίλης Καραμητσάνης, πρόεδρος του ANIMASYROS και Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Κέντρου Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους – CIFEJ.

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του CINEphil_101, θα πραγματοποιηθεί επίσης το CINEMATHERAPY του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), σε συνεργασία με το CINEDU – Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία, ένα καινοτόμο πρόγραμμα που αξιοποιεί τη δύναμη του κινηματογράφου ως εργαλείου ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και βασίζεται στην μέθοδο της κινηματογραφοθεραπείας. Θα προβληθεί η βραβευμένη με Χρυσό Διόνυσο ταινία «Προσευχή» του Θανάση Νεοφώτιστου που αφορά σε ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων, ενώ τη δράση θα συντονίσει η ψυχοθεραπεύτρια Ντενίς Νικολάκου.

Η δράση Φιλ(μ)οσοφία για Παιδιά υλοποιείται και φέτος, για μαθητές και μαθήτριες Ε’ και Στ’ Δημοτικού, σε συνεργασία με τη Philosynthesis και τη συμμετοχή καθηγητών/τριών φιλοσοφίας εκπαιδευμένων στη μέθοδο P4C (Philosophy for Children).

Τέλος, στο πλαίσιο του CINEphil_101, διοργανώνεται ο 2ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Νέοι CINE-Φιλόσοφοι», σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή. Με κεντρική θεματική για φέτος την ελεύθερη βούληση, οι μαθητές κλήθηκαν, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να εκφράσουν δημιουργικά τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους σχετικά με τα κίνητρα που διαμορφώνουν τις ανθρώπινες επιλογές, την ισχύ που έχει σήμερα το ιδεώδες της εσωτερικής ελευθερίας και αυτονομίας, ή και τις προκλήσεις της πραγμάτωσής τους στον σύγχρονο κόσμο. Οι ταινίες των μαθητών θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Στόχος του CINEphil_101 είναι να φέρει τη φιλοσοφία στον δημόσιο χώρο με το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου, δημιουργώντας έναν ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών. Στο CINEphil_101 ο κινηματογράφος είναι μία πρόκληση να σκεφτούμε, να αμφισβητήσουμε, να κατανοήσουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας, και η κινηματογραφική εμπειρία είναι μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου.

Το Ηράκλειο, για 2η χρονιά, μεταμορφώνεται σε σημείο συνάντησης φιλοσοφίας και κινηματογράφου. Phil_101 σημαίνει «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία» και το CINEphil_101 είναι η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή της!

Το CINEphil_101 Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον φορέα πολιτισμού HE.art (Ηράκλειο Art), με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, σε συμπαραγωγή με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, με τη συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), την υποστήριξη του Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το CINEphil_101 πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην «Αίθουσα Συναυλιών», και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου.

*Μείνετε συντονισμένοι! Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες: cinephil101.gr

Ακολουθήστε το CINEphil_101 στα social media: Instagram | Facebook