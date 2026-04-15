Η Ariana Grande εισβάλλει στην οικογένεια Focker: Η πρώτη εικόνα από το sequel που δεν περίμενε κανείς

Εκεί που νόμιζες πως τα είχες δει όλα από την πιο επεισοδιακή οικογένεια του Hollywood, έρχεται η είδηση που θα σε κάνει να κολλήσεις στην οθόνη σου. Το Meet the Parents επιστρέφει δυναμικά με το τέταρτο μέρος του franchise, το οποίο φέρει τον τίτλο «Focker In-Law», και οι πρώτες πληροφορίες είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές. Φαντάσου τον Ben Stiller και τον Robert De Niro να έρχονται ξανά αντιμέτωποι, αλλά αυτή τη φορά με μια προσθήκη που αλλάζει όλες τις ισορροπίες. Η Ariana Grande αφήνει για λίγο το μικρόφωνο και μπαίνει στο παιχνίδι, προκαλώντας ήδη παροξυσμό στους θαυμαστές της. Είναι εκείνη η στιγμή που συνειδητοποιείς πως η νοσταλγία των 00s συναντά την pop κουλτούρα του σήμερα, δημιουργώντας ένα μείγμα που δύσκολα θα αφήσει κάποιον ασυγκίνητο. Ετοιμάσου, γιατί το 2025 προβλέπεται να είναι η χρονιά που οι Focker θα μπουν ξανά στη ζωή σου και αυτή τη φορά τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

Δεν είναι λίγο να μοιράζεσαι το πλατό με τον Robert De Niro και τον Ben Stiller, αλλά η Ariana Grande φαίνεται πως είναι έτοιμη για την πρόκληση. Η συμμετοχή της στο «Focker In-Law» αποτελεί το απόλυτο talk of the town, καθώς η ίδια εντάσσεται σε ένα καστ που έχει γράψει χιλιόμετρα στην κωμωδία. Αν και οι λεπτομέρειες για τον ρόλο της κρατούνται ακόμα ως επτασφράγιστο μυστικό, η πρώτη ματιά που δόθηκε στη δημοσιότητα προδίδει μια χημεία που θα συζητηθεί. Είδες σωστά, η pop star είναι πλέον μέλος της πιο δυσλειτουργικής και αγαπημένης κινηματογραφικής οικογένειας.

Εκτός από το νέο αίμα, το «Focker In-Law» φροντίζει να ικανοποιήσει και τους οπαδούς των αρχικών ταινιών. Ο Owen Wilson επιστρέφει στον ρόλο του Kevin Rawley, φέρνοντας μαζί του εκείνη την αμίμητη ηρεμία που πάντα εκνεύριζε τον Greg Focker. Παράλληλα, η Blythe Danner και η Teri Polo δηλώνουν ξανά παρούσες, εξασφαλίζοντας πως η αυθεντική αύρα της σειράς θα παραμείνει ζωντανή. Αυτό το reunion δεν είναι απλώς μια προσπάθεια αναβίωσης, αλλά μια φρέσκια ματιά στο πώς εξελίσσονται οι σχέσεις πεθερικών και γαμπρών όταν τα χρόνια περνούν και οι απαιτήσεις μεγαλώνουν.

Η Amanda Seyfried «χτίζει» το καστ του Mamma Mia 3 με νέα ονόματα που θα κάνουν την ανατροπή

Αν η σημερινή ανακοίνωση σου άνοιξε την όρεξη, τότε κράτα την αναπνοή σου γιατί το επίσημο trailer αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Θα είναι η πρώτη σου ευκαιρία να πάρεις μια γεύση από τις ατάκες και τις αμήχανες στιγμές που έχουν κάνει το franchise να ξεχωρίσει. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες τον Νοέμβριο του 2025, γεγονός που την καθιστά την πιο hot πρόταση για την επόμενη χειμερινή σεζόν. Μέχρι τότε, το μόνο σίγουρο είναι πως το «Focker In-Law» θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον σου, υπενθυμίζοντάς σου πως μερικές οικογένειες δεν αλλάζουν ποτέ – απλώς γίνονται πιο αστείες.

Η σοκαριστική μεταμόρφωση του Jude Law στο νέο trailer του «The Wizard of the Kremlin»