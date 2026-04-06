O Γιάννης Βαρδής στο Mad Radio 106,2: «Στον στρατό δεν είχα μέσο γιατί ο πατέρας μου ήθελε να μου δώσει ένα μάθημα»

Ο Γιάννης Βαρδής μιλά ανοιχτά για τον πατέρα του, την καριέρα του, τη Eurovision και την πορεία του στον χώρο της μουσικής

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, ήταν ο Γιάννης Βαρδής. Ο τραγουδιστής μίλησε για τα νέα του projects, ενώ παράλληλα σχολίασε μέσα από τη δική του ματιά θέματα που ξεχώρισαν στο Mad.gr την προηγούμενη εβδομάδα.

Μιλώντας για τα όσα θα έρθουν στο επαγγελματικό κομμάτι, αποκάλυψε: «Την επόμενη εβδομάδα θα κυκλοφορήσει ένα κομμάτι που λέγεται ‘Δεν το περίμενα’ και ετοιμάζω και ένα ακόμα τραγούδι που λέγεται ‘Σαν σκιά’ και στη συνέχεια το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσω ένα λάτιν κομμάτι που έχω με τον πατέρα μου και θα το κυκλοφορήσω φέτος το καλοκαίρι. Θα κάνω συναυλίες και με τον Άκη Δείξιμο, είναι ξάδερφός μου αλλά δεν είχε τύχει να συνεργαστούμε μέχρι στιγμής».

Για τις συχνές ερωτήσεις που δέχεται σχετικά με τον πατέρα του, Αντώνη Βαρδή, απάντησε: «Ακόμα κι αν δεν ασχολούμουν με τον χώρο, πιστεύω πως όταν κάποιος σε ρωτά για τους γονείς σου είναι πάντα κάτι όμορφο. Για μένα είναι ακόμη πιο ιδιαίτερο, γιατί ο πατέρας μου ανήκει στον χώρο και τον αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Όταν σε ρωτούν για εκείνον, δεν γίνεται να μην απαντήσεις. Προσωπικά, χαίρομαι πολύ να μιλάω για τους γονείς μου· και αν κάποιος με ρωτήσει για τη μητέρα μου, φυσικά θα μιλήσω και για εκείνη».

Μιλώντας για τα παιδικά του χρόνια και την καθημερινότητα που βίωνε μεγαλώνοντας σε ένα σπίτι γεμάτο με σπουδαίους καλλιτέχνες: «Στο σπίτι μου ήταν κάτι συνηθισμένο να συναναστρέφομαι μεγάλους καλλιτέχνες, αν και τότε δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικοί ήταν πραγματικά. Στο σχολείο δεν συνήθιζα να λέω το επίθετό μου, το γνώριζαν μόνο οι στενοί μου φίλοι. Το ίδιο έκανα και όταν πήγα στον στρατό. Μετά από εκείνη την περίοδο, άρχισα να το λέω πιο ανοιχτά».

Για το κεφάλαιο της πατρότητας δήλωσε πως είναι κάτι για το οποίο απολαμβάνει πολύ και μάλιστα είχε γεννηθεί για να ζήσει: «Ως παιδί χωρισμένων γονιών μου έλειπε αυτή η αίσθηση της οικογένειας. Είχα ζήσει μέχρι τα 18 με τον πατέρα μου και μετά με τη μητέρα μου, οπότε δεν τους έζησα πολύ μαζί. Έτσι, κάπως προσπαθώ να αναπληρώσω αυτά που δεν ένιωσα εγώ».

Αποκαλύπτοντας το πότε κατάλαβε ότι θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, είπε: «Όταν ήμουν μικρός ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας ή αρχαιολόγος. Μετά πήγα στον στρατό και πέρασα αρκετά δύσκολα, οπότε τότε πήρα κάποιες αποφάσεις. Σκέφτηκα ότι θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι που δεν θα είχα κάποιον από πάνω μου, χωρίς να ξέρω ότι μπορώ να το πραγματοποιήσω. Τελικά ήμουν τυχερός».

Όσο για τον λόγο που πέρασε δύσκολα στον στρατό, αποκάλυψε: «Εκείνη την εποχή η θητεία στο ναυτικό ήταν 19 μήνες και κάναμε συνέχεια ταξίδια. Δεν είχα μέσο γιατί δεν ήθελε ο πατέρας μου, εγώ του είχα πει πως ήθελα. Σαν πατέρας ήθελε να μου δώσει κάποια μαθήματα και μου είχε πει ξεκάθαρα ότι δεν θα με βοηθούσε. Πράγματι με βοήθησε πολύ και όντως έμαθα πράγματα».

Ο Γιάννης Βαρδής είχε στείλει και τη δική του συμμετοχή για τη Eurovision με το τραγούδι «Μια στιγμή», το οποίο περιλάμβανε και ένα ιδιαίτερο act στη νοηματική γλώσσα: «Το κομμάτι με τη νοηματική γλώσσα μού άρεσε πολύ και ήταν ιδέα του Φωκάς Ευαγγελινός. Δεν με δυσκόλεψε καθόλου αυτό. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα η κόρη μου έρχεται στο σπίτι και έχει εκφράσει έντονα την επιθυμία να μάθει τη νοηματική, έχει μάθει ήδη το αλφάβητο».

Κλείνοντας το κομμάτι της Eurovision, μίλησε για τον Akyla και το τραγούδι «Ferto»: «Μου άρεσε από την αρχή και θεωρώ τον Akyla πολύ ταλαντούχο. Ακόμα κι αν δεν πάει καλά το κομμάτι, εμείς τον υποστηρίζαμε».

Όσο για το αν έχει ερμηνεύσει κάποιο τραγούδι που αρχικά δεν του έλεγε κάτι, αλλά με τα χρόνια απέκτησε για εκείνον ιδιαίτερο νόημα, είπε: «Υπάρχουν πολλά κομμάτια που τη στιγμή που τα ερμηνεύεις δεν λένε τίποτα στιχουργικά, αλλά μετά νιώθεις ότι έχουν γραφτεί για εσένα. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι το “Ειλικρινά”. Το έχω συνδέσει με το γεγονός ότι όταν το τραγούδησα δεν μου έλεγε τίποτα· έπρεπε να μεγαλώσω για να το συνειδητοποιήσω».

Τέλος, η συζήτηση έκλεισε με το αν, ξεκινώντας την καριέρα του από το μηδέν, θα έκανε κάτι διαφορετικά: «Όχι ότι είναι αργά, αλλά θα ήθελα να είμαι πιο ενεργός. Δεν μου αρέσει βέβαια η τόση συχνότητα νέων τραγουδιών. Καλό είναι να πορεύεσαι με την εποχή, αλλά κάποιες φορές και η εποχή ξεφεύγει. Ας πούμε στο TikTok δεν θα ήθελα να μπω και να κάνω τον γελωτοποιό».

