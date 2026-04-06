Η Scarlett Johansson επιστρέφει στο Netflix με το Lucy των 469 εκατ.

Η Scarlett Johansson επανέρχεται στο προσκήνιο του streaming, καθώς η ταινία «Lucy» του Luc Besson είναι πλέον ξανά διαθέσιμη στο Netflix στις Ηνωμένες Πολιτείες,

περισσότερο από μία δεκαετία μετά την κινηματογραφική της πρεμιέρα. Η επιστροφή της ταινίας επιβεβαιώνει τη διαχρονική δυναμική ενός τίτλου που κατάφερε να μετατραπεί σε

εμπορικό φαινόμενο.

Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 2014 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Luc Besson, σημείωσε τεράστια επιτυχία στο παγκόσμιο box office, συγκεντρώνοντας 469 εκατ. δολάρια, δηλαδή πάνω από 11 φορές τον αρχικό προϋπολογισμό των 40 εκατ. δολαρίων. Η πορεία αυτή την κατέταξε ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες παραγωγές επιστημονικής φαντασίας της εποχής της.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια νεαρή γυναίκα που απάγεται και εξαναγκάζεται να μεταφέρει μια ισχυρή ουσία στο σώμα της. Όταν η ουσία αυτή διαρρέει στον

οργανισμό της, αποκτά υπεράνθρωπες ικανότητες, όπως τηλεπάθεια και τηλεκίνηση, μετατρέποντας τη θέση της από θύμα σε κυρίαρχη δύναμη. Δίπλα στη Scarlett Johansson

πρωταγωνιστούν οι Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked, Julian Rhind Tutt, Pilou Asbæk, Lio Tipton και Nicolas Phongpheth.

Η υποδοχή της ταινίας υπήρξε ανάμεικτη από τους κριτικούς, ωστόσο η ένταση της δράσης και η ερμηνεία της Scarlett Johansson αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες της επιτυχίας της. Παρά τις ενστάσεις για την επιστημονική της βάση, η ταινία κατάφερε να ξεχωρίσει για τον ρυθμό και την κινηματογραφική της ενέργεια.

Ο Luc Besson είχε τονίσει ότι «δεν ήθελα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τον εγκέφαλο, αλλά μια ταινία δράσης με σκοπό», υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν να συνδυάσει τη διασκέδαση με ευρύτερα φιλοσοφικά και ηθικά ερωτήματα.

Η «Lucy» δεν είναι άγνωστη στο streaming κοινό, καθώς έχει καταγράψει επανειλημμένες επιτυχίες στις πλατφόρμες. Το 2024 βρέθηκε στην 8η θέση του παγκόσμιου Top 10 του

Netflix, ενώ το 2025 ανέβηκε έως την 4η θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Ιανουάριο του 2026 κατέγραψε αντίστοιχη επιτυχία και στο HBO Max, φτάνοντας επίσης στην 4η θέση παγκοσμίως.

Η επιστροφή της στο Netflix ενισχύει την ήδη ισχυρή παρουσία της και αναμένεται να την επαναφέρει ξανά στις κορυφαίες επιλογές των θεατών, επιβεβαιώνοντας ότι ο

συνδυασμός της Scarlett Johansson με το κινηματογραφικό σύμπαν του Luc Besson παραμένει εξαιρετικά ελκυστικός για το κοινό.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

